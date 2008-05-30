Abit yeni anakartı AN78GS'yi kullanıma sundu

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Intel'in P45 yonga setini kullanan modellerinden sonra yeni anakartlar hazırlamayabileceği iddia edilen Abit, ilk detaylarını geçtiğimiz ay sizler ile paylaştığımız yeni modeli AN78GS'yi kullanıma sundu. Firmanın yeni anakartı Nvidia'nın GeForce 8200 yonga setini kullanıyor ve Full-ATX form faktörü ile dikkat çekiyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart başta soket AM2+ formundaki yeni nesil Phenom işlemcileri olmak üzere geriye dönük olarak soket AM2 formundaki AMD işlemcilerine de destek verebiliyor. 4 adet DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği de sunabilen AN78GS üzerinde kullandığı yonga seti itibariyle Nvidia'nın DirectX 10 destekli IGP'si yer alıyor. Uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid SLI teknolojisini de destekleyebilen kartın entegre grafik işlemcisi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Yeni nesil ekran kartları için PCIe 2.0 standardını da destekleyen Abit'in yeni anakart ayrıca harici grafik kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotuna da sahip. 3 adet PCI ve 2x PCIe x1 slotlarını yanında getiren anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II portu yer alıyor. Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özellikler ile desteklenen Abit AN78GS firmaya özgü SoftMenu, EQ, ve Silent OTES gibi teknolojiler ile de desteklenmiş durumda. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine de sahip olan anakartın yurt dışı satış fiyatı 95$ civarında.