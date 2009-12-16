Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Agresif tasarımlı yeni oyuncu kasası: Dark Falcon

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,6b
1
43
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Agresif tasarımlı yeni oyuncu kasası: Dark Falcon
Tam Boyutta Gör

Agresif tasarımlı, yüksek soğutma performansı vaat eden ve piyasadaki ekran kartlarının hemen hepsiyle uyumlu oyuncu kasası arıyorsanız, Dark'ın yeni modeli Falcon ilginizi çekebilir. OCZ, Akasa ve AeroCool gibi iddialı firmaların Türkiye dağıtıcılığını üstlenen Akortek Bilişim'in kendi markalarından birisi olan Dark, Falcon isimli yeni oyuncu kasası ile adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Tasarımında "Savaşan Şahin" olarak bilinen F-16 savaş uçaklarından esinlenilen Falcon, fırçalanmış metalik ön paneli ve LED aydınlatması ile çekici bir görünüme sahip. Optik sürücüler ve bazı diğer komponentler (fan kontrol paneli gibi) için dört adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip olan Dark Falcon, sabit diskler için 5 adet çıkarılabilir iç ve harici bileşenler için iki dış yuvayı bünyesinde barındırıyor.

Yeni nesil oyuncu kasalarında gördüğümüz üzere daha iyi hava akışı sağlamak ve kasa içerisinde daha geniş alan bırakmak için güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Dark Falcon, GeForce GTX 295 gibi yapıca uzun ekran kartlarına ev sahipliği yapabiliyor. Yapısında 0.7mm kalınlığında çelik sac kullanılan ve sürücüler için vidasız kuruluma olanak tanıyan Falcon gelişmiş soğutma özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Ön panele konumlandırılan Mavi LED'li 12cm, arka kısımda yer alan 12cm ve tavana yerleştirilen 14cm ile toplamda üç fanla gelen Falcon, daha fazlasını isteyenler için üç adet ek soğutucu bölmesine daha sahip. Akortek'ten yapılan açıklamaya göre dileyen kullanıcılar kasa yan paneline iki adet (12cm veya 14cm) ve alt kısma da bir adet 12cm olmak üzere üç fan daha takarak yeni kasayı toplamda 6 fan ile kullanabilecekler.

Harici depolama sürücüleri, kulaklık, mikrofon ve kamera gibi kasa dışı kullanıma yönelik donanımlar için üst kısımdaki paneli üzerinde 4 adet USB, e-SATA ve ses çıkışlarına sahip olan Dark Falcon'un diğer özellikleri arasında su soğutma sistemler için hortum kanalları, güç kaynağındaki titreşimi önlemek için silikon ayaklar ve hızlı kurulum için yan kapaklarda parmak vida kullanımı gibi detaylara yer veriliyor.

Dark Falcon, 87$+KDV'lik Türkiye satış fiyatı ile kullanıma sunulmuş durumda. Detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Agresif tasarımlı yeni oyuncu kasası: Dark Falcon
Tam Boyutta Gör

Agresif tasarımlı yeni oyuncu kasası: Dark Falcon
Tam Boyutta Gör

Agresif tasarımlı yeni oyuncu kasası: Dark Falcon
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
b10dJ3rn 7 yıl
b10dJ3rn
bikaç resim çektim yayınladım ama sağolsun dh yorumu yayınlamadı :) o kadar emek boşa gitti

tamam telefonda resimler duruyomuş tekrar yükledim ha resimler çok kaliteli değil üzgünüm..
img421.yukle.tc/... img421.yukle.tc/... img421.yukle.tc/...
ön kontrol paneli img421.yukle.tc/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
b10dJ3rn 7 yıl
bikaç resim çektim yayınladım ama sağolsun dh yorumu yayınlamadı :) o kadar emek boşa gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
v
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
**3A** 7 yıl
Gerçekten çok güzel kasa ama HER TÜRLÜ DARK RAPTOR DAHA GÜZEL !


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hknylmz 9 yıl
Bu Dark yan kapak fanlı modeli psu suz olarakda satılıyormu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeroTürk 9 yıl
Ben 3 gün önce Aldım Bu modeli Çok Memnunum arkadaşlar kasanın içi oldukça Serin oluyor ve Işıklandırmasıda Gayet hoş Fanlarıda çok Sessiz Alacak olanlara Tavsiye ederim.
Yan kapağı Fanlı Modellerin PSU suz modeli şuan Satışı yok ama ilerki zamanlarda çıkacaktır,Ama bana sorarsanız Bu Modelinde Işıklandırması ve havalandırması Gayet güzel Hatta Işıklandırması Fazla bile olabiliyor karanlık bir odanın içinde
Yan kapağı Fanlı modelde daha fazla ışık rahatsız edebilir benden söylemesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sangello 9 yıl
Arkadaslar bu kasaya 5970 sigarmi sizce ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 9 yıl
Akortek kendi markasını satmak istiyorsa fiyat politikası da agresif olmalı, özellikle kendi ülkesinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcon11 9 yıl
1-ne ile savaşıyomuş bu şahin
2-ön tarafı yamuk yapınca agresifmi olunuyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 9 yıl
Agresiflikle alakası yok bana göre


NZXT & Raidmax serilerinde daha çarpıcı modeller var bu fiyatlarda...

Teşekkürler haber için...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hardware wizard 9 yıl
içi boyanmış kasalara bitiyorum ben sonradan boyamak zorunda kalmıyosunn ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
Böyle agresif bir kasa yapıyorsun yan paneli de şeffaf yap da bari modcuların da hoşuna gitsin .
Kesin sonradan şeffaf yan panel çıkarıp ayrı satarlar ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl
Fiyat gayet makul. RC690 ın rakibi olabilir mi?
Kasa için genel bir inceleme fena olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
fiyatı gerçekten iyide öyle aman aman bir kasa değil.. orta halli iyi bir seçenek ama..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
güzel paylaşım için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HexfeT 9 yıl
"Savaşan Şahin" olarak bilinen F-16 savaş uçaklarından değil de özellikle NZXT Tempest ve başka bir kaç modelden esinlenilmiş olsa gerek. "Savaşan şahinin ruhu" Dünyayı kurtaran adamın oğlu gibi bir şey olmuş.


Eğer malzeme kalitesi iyi ise hava soğutmalı mid tower sistem düşünenler için orta halli bir seçenek olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeroTürk 9 yıl
Geçen gün konu açıp Göstermiştim bu kasayı nasıl diye Beğenmemişti çoğu arkadaş,Ama benim hoşuma gitti en kısa sürede alacağım bu kasadan.
Bu kasayı uygun fiyata bulabileceğim Biryer tavsiye edebilimisiniz rica etsem.Hepsiburada hariç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27597 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim