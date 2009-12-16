Agresif tasarımlı yeni oyuncu kasası: Dark Falcon

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Agresif tasarımlı, yüksek soğutma performansı vaat eden ve piyasadaki ekran kartlarının hemen hepsiyle uyumlu oyuncu kasası arıyorsanız, Dark'ın yeni modeli Falcon ilginizi çekebilir. OCZ, Akasa ve AeroCool gibi iddialı firmaların Türkiye dağıtıcılığını üstlenen Akortek Bilişim'in kendi markalarından birisi olan Dark, Falcon isimli yeni oyuncu kasası ile adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Tasarımında "Savaşan Şahin" olarak bilinen F-16 savaş uçaklarından esinlenilen Falcon, fırçalanmış metalik ön paneli ve LED aydınlatması ile çekici bir görünüme sahip. Optik sürücüler ve bazı diğer komponentler (fan kontrol paneli gibi) için dört adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip olan Dark Falcon, sabit diskler için 5 adet çıkarılabilir iç ve harici bileşenler için iki dış yuvayı bünyesinde barındırıyor.

Yeni nesil oyuncu kasalarında gördüğümüz üzere daha iyi hava akışı sağlamak ve kasa içerisinde daha geniş alan bırakmak için güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Dark Falcon, GeForce GTX 295 gibi yapıca uzun ekran kartlarına ev sahipliği yapabiliyor. Yapısında 0.7mm kalınlığında çelik sac kullanılan ve sürücüler için vidasız kuruluma olanak tanıyan Falcon gelişmiş soğutma özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Ön panele konumlandırılan Mavi LED'li 12cm, arka kısımda yer alan 12cm ve tavana yerleştirilen 14cm ile toplamda üç fanla gelen Falcon, daha fazlasını isteyenler için üç adet ek soğutucu bölmesine daha sahip. Akortek'ten yapılan açıklamaya göre dileyen kullanıcılar kasa yan paneline iki adet (12cm veya 14cm) ve alt kısma da bir adet 12cm olmak üzere üç fan daha takarak yeni kasayı toplamda 6 fan ile kullanabilecekler.

Harici depolama sürücüleri, kulaklık, mikrofon ve kamera gibi kasa dışı kullanıma yönelik donanımlar için üst kısımdaki paneli üzerinde 4 adet USB, e-SATA ve ses çıkışlarına sahip olan Dark Falcon'un diğer özellikleri arasında su soğutma sistemler için hortum kanalları, güç kaynağındaki titreşimi önlemek için silikon ayaklar ve hızlı kurulum için yan kapaklarda parmak vida kullanımı gibi detaylara yer veriliyor.

Dark Falcon, 87$+KDV'lik Türkiye satış fiyatı ile kullanıma sunulmuş durumda. Detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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