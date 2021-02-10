Amazfit resmen Türkiye'de | Amazfit GTR2 akıllı saat ilk izlenimler

Akıllı saat dünyasının en önemli markalarından biri olan Huami resmen ülkemize geldi. Amazfit markasıyla kendi ürünlerini yapan şirket, aynı zamanda Xiaomi Mi Band serisini de geliştiriyor.

Amazfit markalı akıllı saat ve akıllı bileklerinin geliştiricisi olan Huami resmen ülkemizde. Stratejik ülkelerden biri olarak belirlediği Türkiye'de ofis açan şirket, Amazfit serisi tüm ürün gamını da yaygın olarak kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yatırımcıları arasında Xiaomi ve Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun'un da olduğu Huami kendi markası Amazfit dışında,Xiaomi'nin Mi Band serisini de geliştiriyor. Bu videomuzda şirketin önemli saat modellerinden Amazfit GTR2'yi kutusundan çıkarıyor, ilk izlenim seviyesinde detaylarına yakından bakıyoruz.