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    Amazfit resmen Türkiye'de | Amazfit GTR2 akıllı saat ilk izlenimler

    2
    10 Şubat 2021, 22:25
    73,7b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Akıllı saat dünyasının en önemli markalarından biri olan Huami resmen ülkemize geldi. Amazfit markasıyla kendi ürünlerini yapan şirket, aynı zamanda Xiaomi Mi Band serisini de geliştiriyor.

    Amazfit markalı akıllı saat ve akıllı bileklerinin geliştiricisi olan Huami resmen ülkemizde. Stratejik ülkelerden biri olarak belirlediği Türkiye'de ofis açan şirket, Amazfit serisi tüm ürün gamını da yaygın olarak kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yatırımcıları arasında Xiaomi ve Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun'un da olduğu Huami kendi markası Amazfit dışında,Xiaomi'nin Mi Band serisini de geliştiriyor. Bu videomuzda şirketin önemli saat modellerinden Amazfit GTR2'yi kutusundan çıkarıyor, ilk izlenim seviyesinde detaylarına yakından bakıyoruz. 



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    Jül Sezar (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gt2 den pek farkı yok
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    2
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple hariç bluetooth değilde wifii üzerinden bağlandıgımız bi saat öıkarsa alırım.. Bluetooth mesafesinde zaten tlfn yanımda oluyo ne anladım o işten.. Evin içinde telefon uzaktayln saatle işimi görmeliyim
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    cemus 4 gün ( Mesaj Silindi )
    @Grkwnxs Hocam bunun batması gayet normal saat aşırı çirkin duruyor. Bir kere saat aksesuar olarak kullanılan bir araç öncelikle şık durmalı mesela benim tercihim Huawei GT2 ve galaxy watch 3 gibi klasik saat görünümlü modellerden yana...

    @Fenomenon Saatten uçup kaçmasını beklemiyorum elbet ama Pupg oynatan Wear Os lu cihazlarda yok değil piyasada Benim beklentim daha çok şık bir görünüm ve malzeme kalitesi, takılmayan bir arayüz, uygulama mağazası ve desteği, en önemlisi de pilinin çabucak bitmemesi. Bu özellikler tek bir cihazda toplandığı gün o cihaz benim için akıllı saat olmuş demektir. Şimdiki cihazlar pek bunu karşılamıyor.
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    sarıkanaryam (Emre ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu Huawei GT 2 pro ile birebir aynı değil mi yahu?
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Marka ve kalitesi ne olursa olsun, Xiaomi ve diğer Çin firmaları, Türkiye'de işportacı zihniyeti taşıyan Distribütörlerle, özellikle de Dora İletişim ve Ticaret AŞ bünyesinde faaliyet gösteren MiShop firması ile çalıştığı sürece yakın zamanda hayranlarının sempatisini kaybedecektir.
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    cemus 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu aşamada iki sorun var saatlerin önünde performanslı olsa pil sorunu oluyor (samsung watch 3 ve Apple watch 6) Uzun süreli pil süresi veren cihazlarda da performans ve uygulama sorunları oluyor ( Huawei Watch gt2 vb cihazlar) . Bu iki sorunu giderilmiş bir cihaz çıktığı gün fiyatı da alınabilir olursa direkt alırım. Onun dışında yaptıkları çoğu şeyi 200 tl lik akıllı bilekliklerde yapıyor zaten.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 6 gün ( Mesaj Silindi ) cemus
    O dediğin cihaz uzun zaman önce çıktı hocam adı Pebble, Pebble Time hem uygulama mağazası vardı hem always on display hem de şarjı 1 hafta civarı gidiyordu firma battı maalesef
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi ) cemus
    performansdan kastın nedir ki? saatte gta mı oynuyorsun? saatin özelliği nedir? zamanı göstermesi, adımsayar, gps, bildirimler, vs daha fazlası gereksiz özelliklere giriyor. ben amazfit bip kullanıyorum. şarjı 2 ay gidiyor. bence akıllı saatin şarjı en az 2 hafta gitmeli. aksi halde insanı yorar. şarja taktım mı takmadım mı, şarjı bitti mi bitmedi mi, doldu mu dolmadı mı? çooook akıllı saati heves edip alırsın 1 ay sonra heves ettiğin hiçbişeyi kullanmazsın. ben 2.5 senedir bip'i kullanıyorum batarya performansı hiç düşmedi bile. zaten 2.5 senede topu topu 15 defa şarj etmişimdir.
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    U unnamedist 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yurtdışı incelemelerini izledim. Saati uzun zamandır bekliyorum ama fiyatı yüksek geldi. Huawei GT 2 den pek bir farkı yok. Arada ki farkı ödemeye değmez. Ben hala daha istediğim tarzda bir saat bulup alamadım. Android Wear OS'lu saatlerin yaygınlaşması lazım. Şuan Apple watch hariç tüm saatlerin problemi var.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sesli asistan gibi bir çok kişinin hiç kullanmayacağı boş işlerle uğraşıyorlar ama bildirimlere cevap verme olayını yapmıyorlar. Amazfit Stratos 3 kullanıyorum, rom kurarak zar zor adam ettim saati, tavsiye etmem yazılım konusunda beş para etmez onlarca farklı ürün çıkartınca destek veremiyorlar cihaza
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz olursa güzel olur
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    pomodoro timeri olan bir saat yokmu yaaa?
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    Jül Sezar (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gt2 den pek farkı yok
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