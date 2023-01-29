Akıllı saat arayanlar için en iyi 10 akıllı saat önerisi

Tam Boyutta Gör Akıllı saatler sadece bir aksesuar değil aynı zamanda telefonunuzdan bildirim almanın ve sağlığınızı doğrudan bileğinizden takip etmenin en güzel yoludur. Bu bağlamda hazırladığımız Android ve iPhone için en iyi akıllı saatler önerilerimiz burada:

En iyi akıllı saat modelini Apple Watch Series 8 olarak düşünebilirsiniz ancak bu her senaryoda gerçekleşen bir durum değil. Zira Apple Watch'u kullanmak için bir iPhone'a sahip olmanız gerekmekte. Dolayısıyla bir Android kullanıcısı için Apple Watch seçenek olmaktan çıkıyor. Ancak Android için akıllı saat seçeneği de oldukça fazla ve artık Apple Watch seviyesinde pek çok ürün bulunuyor. Akıllı saatte hangi marka tercih edilmeli? diye soruyorsanız Apple, Huawei, Xiaomi ve Samsung akıllı saat alanında güçlü ürünlere sahip durumda. Akıllı saat fiyatları tarafındaysa etiketler üründen ürüne, mağazadan mağazaya değişiklik gösteriyor. Bu nedenle tercih edeceğiniz modelin fiyatını iyi araştırmak doğru bir hamle olacaktır. Hazırladığımız en iyi akıllı saatler içeriğimizde üst seviye akıllı saat modellerinin yanında giriş ve orta seviye modellerine de yer verdik. Dilerseniz listemize geçelim.

En iyi 10 akıllı saat önerisi 📜

Günümüzde pek çok insan Hangi akıllı saati almalıyım? diye soruyor zira artık tonlarca seçenek bulunuyor. Yüksek sayıda olan model miktarı arasında bunalan insanlar doğru seçimi yapmakta zorlanıyor. Akıllı saat için hangi markayı tercih edeceğine karar vermekte zorlanan tüketiciler bunun da ötesinde “Şarjı en uzun giden akıllı saat hangisi?” diye aratıyor. Tüm bunların cevabı ise yazımızın devamında:

Apple Watch Series 8 Samsung Galaxy Watch 5 Apple Watch SE Fitbit Sense 2 Apple Watch Ultra Samsung Galaxy Watch 5 Pro Xiaomi Watch S1 Huawei Watch GT 3 Pro Oppo Realme Watch S Vestel Akıllı Saat 2

Apple Watch Series 8 🍎

Hem teknoloji basını hem de tüketici gözünde Apple Watch Series 8 dünyanın en iyi akıllı saati olarak nitelendiriliyor. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi bazı kısıtlamalar bulunuyor: iPhone ihtiyacı. Öte yandan Apple Watch 8 her ne kadar önceki modele oranla büyük yükseltmeler getirmese de olan paketi mükemmelleştiriyor. 18 saatlik bir pil ömrü sunan Apple Watch 8, çarpışma algılama, döngü+uyku takibi ve çeşitli spor aktivitesi takibi yapabiliyor. İsteğe bağlı LTE, 41 mm / 45 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği, her zaman açık ekran ve GPS desteği cihazda yer alan diğer detaylar arasında. Ek olarak sim kartlı akıllı saat tavsiyesi istiyorsanız Apple Watch Series 8 güzel bir tercih olacaktır.

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Samsung Galaxy Watch 5 🕔

Tam Boyutta Gör Samsung’un akıllı saati Galaxy Watch 5 yeni daha dayanıklı ekranı, daha uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor. Apple gibi Galaxy Watch 5 ile Galaxy Watch 4 arasında büyük farklar yok fakat önemli değişiklikler cihazda bulunuyor. Aktivite takiplerinin yanı sıra 50 saate varan pil ömrü açıkçası saatin öne çıkan en önemli detaylarından. Galaxy Watch 5, 40 mm/44mm boyut seçeneği ve isteğe bağlı LTE desteği ile birlikte gelirken GPS bağlantı desteğini de sunuyor. Bunların yanında cihaz uyku, stres, SpO2, EKG ve kalp atış hızı gibi faaliyetleri takip edebiliyor.

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Apple Watch SE 2⌚

Tam Boyutta Gör Önceki Apple Watch SE'den daha düşük fiyat, Watch Series 8 ile aynı yonga seti ve aynı 18 saatlik pil ömrü. Karşınızda Watch SE 2 (2022). Apple Watch SE 2, eski bir Apple Watch tasarımını Apple Watch Series 8'in yonga seti ile birleştiren bir ürün olarak düşünülebilir. Daha uygun fiyatlı olan bu Apple akıllı saat modeli, Series 8'in tüm özelliklerine sahip değil, ancak yine de harika fitness takibi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Watch SE 2 ile Series 8 arasındaki en önemli farklar AOD ekran, EKG, cilt sıcaklığı ve daha az parlak ekran. Bu eksiklikler sizin için sorun değilse Watch SE, en güzel akıllı saatler arasına girebilir.

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Fitbit Sense 2 ⏰

Orijinal Fitbit Sense ile karşılaştırıldığında, Fitbit Sense 2 yenilenmiş bir tasarım, arayüz ve EDA sensörü ile ön plana çıkıyor. Gelişmiş sağlık analizi ve Fitbit Premium ile derin entegrasyon sayesinde Sense 2, bu listedeki en iyi akıllı saatlerin çoğuna göre fitness takibinde de bir avantaj sağlıyor. Stres algılayan EDA (elektrodermal aktivite) sensöründeki bir güncelleme, cihazın başarısında büyük bir rol oynuyor: artık cEDA (sürekli için 'c') olarak adlandırılan sensör, gün boyunca stres seviyelerini takip ediyor. iOS ve Android ile uyumlu olan Fitbit Sense 2, 6 günlük pil ömrü ile şarjı en uzun giden akıllı saat modellerinden birisi. Ancak Fitbit Sense 2, LTE desteği sunmazken üçüncü taraf uygulamaları da desteklemiyor.

Fitbit Sense 2 almak için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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Apple Watch Ultra 🍏

Tüm Apple Watch'lar arasında en iyi pil ömrü ile birlikte ciddi bir sporcuysanız veya bileğinizdeki güvenlik özelliklerine öncelik veriyorsanız, Apple Watch Ultra satın alabileceğiniz en iyi akıllı saatler arasında üst sıralarda diyebiliriz. Watch Ultra’da bulunan üçüncü Eylem -Action- butonu Acil SOS, Siren gibi güvenlik özelliklerine erişmeyi sağlarken antrenmanlar için de kullanışlı bir yapı sunuyor. Watch Ultra’nın ekranı (49mm) çok daha büyükken saatin tamamı daha fazla dayanıklılık için oluşturulmış durumda. Dolayısıyla safi cam, titanyum gövde ve 100 metreye kadar artırılmış su geçirmezlik bu modelin kilit detaylarında. Üstelik Watch Ultra, 60 saatlik bir pil ömrü de sunuyor. Tüm bunların ışığında en iyi akıllı saat markaları arasında Apple ve Samsung ön plana çıkıyor denilebilir.

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Samsung Galaxy Watch 5 Pro ⏱️

Tıpkı Watch Ultra modelinde olduğu gibi Samsung da Galaxy Watch 5 Pro ile üst seviyeyi hedefliyor. Gerek daha büyük bataryası gerekse daha büyük ekranı ile standart Watch 5'den ayrılan Watch 5 Pro, 80 saatlik pil ömrü ile dikkat çekiyor. Bir alt modeldeki kardeşinin tüm özelliklerini sunan model, dış mekan egzersiz ve sporları için ekstra takip avantajı sunarak sporcular için güçlü bir seçenek haline geliyor. Dayanıklı titanyum kasa ve 45mm gibi büyük bir boyut ile Watch 5 Pro, doğrudan şık bir görüntüyü hedeflemiyor. Ek olarak bazı özellikler sadece Samsung telefonlarda çalışıyor. Bunların yanında bisiklet veya yürüyüş gibi dış mekan sporlarıyla ilgiliyseniz Watch 5 Pro, en iyi akıllı saat tercihi olabilir.

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Xiaomi Watch S1 ⏲️

Akıllı saat gibi görünmeyen Xiaomi akıllı saat: Watch S1. Şık tasarımı uzun pil ömrü ile birleştiren Xiaomi Watch S1, tipik bir kullanımda 12 günlük bir kullanım ömrü sunuyor. Eğer güç tasarrufunu etkinleştirirseniz pil ömrü 24 güne yükseliyor. Dayanıklı safi cam ve paslanmaz çelik gövde ile birleştirilen Xiaomi Watch S1, çift bant GPS, gün boyu kalp ve oksijen seviyesi kontrolü sunuyor. Aynı zamanda 117 egzersiz moduyla geniş bir istatistik takibi yapabilen cihaz, stres takibi de yapabiliyor.

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Huawei Watch GT 3 Pro 🕰️

Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat modeli yine şık tasarımı ve premium seviyedeki özellikleri ile dikkat çekiyor. Sadece 10 dakikalık şarj ile tüm günlük bir kullanım ömrü sunan Watch GT 3 Pro, toplamda 14 günlük pil ömrüne sahip. EKG, kandaki oksijen, fitness, uyku ve stres takibi yapabilen cihazda Harmony OS bulunuyor. Eğer Huawei akıllı saat arıyorsanız Watch GT 3 Pro’nun, firmanın şimdiye kadar yapmış olduğu en iyi ve en güzel akıllı saatler arasında bulunduğunu belirtelim.

Huawei Watch GT3 Pro almak için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Oppo Realme Watch S ⌚

Oppo akıllı saat alanında Realme markası altında yer alıyor. Realme Watch S, tipik kullanımda 15 gün, güç tasarrufu modunda ise 20 günlük bir pil ömrü sunarken yüksek özelleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Tüm gün kalp atış hızı takibi yapabilen cihaz kanınızdaki oksijen düzeyini de ölçebiliyor. Bu sayede gerek uyku sırasında gerekse spor esnasında istatistiklerinizi takip edebiliyorsunuz.

Oppo Realme Watch S almak için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Vestel Akıllı Saat 2 💸

Vestel akıllı saat sektöründe giriş seviyesi cihazlar ile yer alıyor. Vestel Akıllı Saat 2 modeli de bu ürünlerden bir tanesi. 7 günlük pil ömrü sunan Vestel Akıllı Saat 2, benzer ürünlerdeki kandaki oksijen seviyesi ölçümü, stres ölçümü ve aktivite takibi gibi yetenekleri sunuyor. 14 farklı spor modu sunan cihaz sadece 39mm boyut seçeneğine sahip. Ucuz akıllı saat arıyorsanız Vestel Akıllı Saat 2 masadaki seçeneklerden bir tanesi olarak listeye eklenebilir.

Akıllı saat alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗

Uyumluluk : Akıllı saatin telefonunuzun işletim sistemiyle uyumluluğuna dikkat edilmeli.

: Akıllı saatin telefonunuzun işletim sistemiyle uyumluluğuna dikkat edilmeli. Ekran özellikleri : OLED mi, LCD mi yoksa AMOLED mi? karar verilmeli.

: OLED mi, LCD mi yoksa AMOLED mi? karar verilmeli. Pil ömrü : Akıllı saatler değişken pil ömrüne sahip ve size uygun olanı seçmek önemli olacaktır.

: Akıllı saatler değişken pil ömrüne sahip ve size uygun olanı seçmek önemli olacaktır. Aktivite takibi : Akıllı saatin spor ve aktivite takip yetenekleri önemli faktörler arasında bulunuyor.

: Akıllı saatin spor ve aktivite takip yetenekleri önemli faktörler arasında bulunuyor. Uygulama desteği : Bazı akıllı saatler ek uygulama desteği sunmuyor dolayısıyla kullanılacaksa Spotify ve WhatsApp gibi uygulamaları desteklediğinden emin olmak gerekiyor.

: Bazı akıllı saatler ek uygulama desteği sunmuyor dolayısıyla kullanılacaksa Spotify ve WhatsApp gibi uygulamaları desteklediğinden emin olmak gerekiyor. Tasarım: Akıllı saatler aynı zamanda birer aksesuardır. Dolayısıyla tasarım, kişisel tercih nedenleri arasında bulunuyor.

Akıllı saat almak için 7 neden ❓

Akıllı saatler sadece “saat” değiller ve çok çeşitli yeteneklere sahipler. Giderek artan pil ömürleri sayesinde bu cihazlar bizlerle daha da bütünleşiyor ve klasik saatleri ortadan kaldırıyor. Ancak akıllı saat neden alınmalı? Bu elbette ihtiyaçlarınızla ilgili ancak akıllı saat alınır mı? diye soruyorsanız işte bazı nedenler:

Spor takibi Anlık bildirim kontrolü Sağlık takibi Telefona olan ihtiyacı azaltma Akıllı cihazların kontrolü Özelleştirme Temassız ödeme

Böylece en iyi akıllı saatler içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Listemizde giriş seviyesinde bulunan uygun fiyatlı akıllı saatlerden üst seviyeyi hedefleyen akıllı saatlere kadar çeşitli modellere yer verdik. Aynı zamanda akıllı saat almak için nedenler gösterdik ve akıllı saat alırken dikkat edilmesi gerekenleri listeledik. Bu sayede bileğinize takacağınız akıllı saati satın alırken doğru tercihi yapmanıza yardımcı olduk.

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