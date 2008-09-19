Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD-ATi Radeon HD 3000 serisini yeniden isimlendirebilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
19,4b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD-ATi Radeon HD 3000 serisini yeniden isimlendirebilir
Tam Boyutta Gör

GeForce 8800GS modelini GeForce 9600GSO adı altında sadece isim değişikliğine giderek yeniden pazara sunan ve adeta eleştri oklarının hedefi haline gelen Nvidia'dan sonra benzer bir adımı AMD-ATi de atar mı? Bu konuda geçtiğimiz aylarda bazı haberler gün ışığına çıkmış Rusya ve Çin gibi pazarlarda, AMD'nin OEM üreticilerine Radeon HD 3000 serisi ekran kartlarını HD 4000 serisi adı altında yeniden sağlayacağı iddia edilmiş, firma yetkilileriyse böyle bir gelişmenin olmayacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün kullanıma sunulan 8.9 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücüsü ise bu durumun aksi bazı bilgiler içeriyor. Zira sürücünün model tanımlama dosyasında yer alan bilgiler, yeniden isimlendirmenin ATi cephesinde de yapılabileceğinin işaretlerini veriyor. Sürücü bilgilerine göre ATi, 55nm üretim teknolojisi ile hazırladığı RV610 ve RV630 gpu'larını Radeon HD 4230, Radeon HD 4250, Radeon HD 4570, Radeon HD 4580, Radeon HD 4730 ve Radeon HD 4750 modellerinde kullanılabilir.

Hatırlanacağı üzere RV630 gpu'su AMD-ATi'nin Radeon HD 3650 modeline güç veriyordu. Henüz AMD-ATi cephesinden herhangi bir remsi açıklama yapılmış olmasa da sürücüdeki bilgilerden yola çıkılacak olursa firmanın yeniden isimlendirme stratejisine yönelik çalışmalar yaptığı net bir şekilde görülüyor. Fakat bu noktada sorulması gereken asıl önemli soru AMD-ATi sürücülerde yer alan modleleri kullanıma sunacak mı? Zira bilindiği üzere sürücü bilgilerinde yer alan her model duyurulmayabiliyor.

ATi Catalyst 8.9'da yer alan model bilgileri;

"ATI Radeon HD 4230" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_3002148C
"ATI Radeon HD 4230 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_3033148C
"ATI Radeon HD 4250" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_3003148C
"ATI Radeon HD 4250 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_3032148C
"ATI Radeon HD 4570" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9598&SUBSYS_3031148C
"ATI Radeon HD 4580" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9598&SUBSYS_3001148C
"ATI Radeon HD 4730" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_3002148C
"ATI Radeon HD 4730 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_3001148C
"ATI Radeon HD 4750" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_3003148C
"ATI Radeon HD 4750 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_3004148C

"ATI Radeon HD 4250 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_3010174B
"ATI Radeon HD 4750 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_3010174B

"ATI Radeon HD 4230 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_301017AF
"ATI Radeon HD 4570 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9598&SUBSYS_301017AF
"ATI Radeon HD 4580 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9598&SUBSYS_301117AF


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tolgacem 11 yıl
isimlendirsin tabi ya neden olmasın yap 4700 diye bir seri çak hd38xx leri oraya

45xx serisine çak 3600 leri

ondan sonra 4830 diye bir kart uret 420sp olsun oohhhh

hersegmentte cosar

bence eskisi gibi olmalı artık bir seri kalmalı piyasada artık yani eskiden mesela 7800 sonra 7900 sonra 7950 falan 7 serisi oalrak kalmıstı

ati daha ii high end yaparsa mimari deişmiyorsa 4950 4970 yap yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
willbecoder 11 yıl
simdi yeni bir polemik cikarmak istemiyorum ama ben yazmasamda eminim %100 cikacak...

simdi nvidia nin ayni gpu yu kullanarak cesitli kartlar cikarmasina saydiran arkadaslar ne diyecekler...

nvidia ci veya ati ci degilim...ya da soyle yazayim, nvidia ya sempatim olsa da gerektiginde ve ati nin daha iyi olmasi durumunda her zaman ati yi de tavsiye etmisimdir cevremdekilere...
fakat ati 4xxx serisini cikarinca ati ciler oyle ucuz ve sacma polemikler yarattilar ki bu insanlar yuzunden antipati duymaya basladim ati ye...

iste buyrun size "nvidia temcit pilavi" taktigiyle eski gpu lari degerlendirme...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHHarezmi 11 yıl
Sonuçta 3xxx serisi fena değildi isim karışıklığını önlemek adına güzel bir adım olabilir ancak eski modelleri ısıtıp yeniymiş gibi piyasaya sürecek olursa, milleti kazıklamaya çalışmaktan başka birşey olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19370 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Aerocool Hi Tech 7 kasa video inceleme 11 yıl FaceBreaker (Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu 11 yıl Kitap Tanıtımı: Kullanışlı Web Siteleri Yaratma! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim