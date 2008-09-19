AMD-ATi Radeon HD 3000 serisini yeniden isimlendirebilir

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GeForce 8800GS modelini GeForce 9600GSO adı altında sadece isim değişikliğine giderek yeniden pazara sunan ve adeta eleştri oklarının hedefi haline gelen Nvidia'dan sonra benzer bir adımı AMD-ATi de atar mı? Bu konuda geçtiğimiz aylarda bazı haberler gün ışığına çıkmış Rusya ve Çin gibi pazarlarda, AMD'nin OEM üreticilerine Radeon HD 3000 serisi ekran kartlarını HD 4000 serisi adı altında yeniden sağlayacağı iddia edilmiş, firma yetkilileriyse böyle bir gelişmenin olmayacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün kullanıma sunulan 8.9 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücüsü ise bu durumun aksi bazı bilgiler içeriyor. Zira sürücünün model tanımlama dosyasında yer alan bilgiler, yeniden isimlendirmenin ATi cephesinde de yapılabileceğinin işaretlerini veriyor. Sürücü bilgilerine göre ATi, 55nm üretim teknolojisi ile hazırladığı RV610 ve RV630 gpu'larını Radeon HD 4230, Radeon HD 4250, Radeon HD 4570, Radeon HD 4580, Radeon HD 4730 ve Radeon HD 4750 modellerinde kullanılabilir.

Hatırlanacağı üzere RV630 gpu'su AMD-ATi'nin Radeon HD 3650 modeline güç veriyordu. Henüz AMD-ATi cephesinden herhangi bir remsi açıklama yapılmış olmasa da sürücüdeki bilgilerden yola çıkılacak olursa firmanın yeniden isimlendirme stratejisine yönelik çalışmalar yaptığı net bir şekilde görülüyor. Fakat bu noktada sorulması gereken asıl önemli soru AMD-ATi sürücülerde yer alan modleleri kullanıma sunacak mı? Zira bilindiği üzere sürücü bilgilerinde yer alan her model duyurulmayabiliyor.



ATi Catalyst 8.9'da yer alan model bilgileri;



"ATI Radeon HD 4230" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_3002148C

"ATI Radeon HD 4230 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_3033148C

"ATI Radeon HD 4250" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_3003148C

"ATI Radeon HD 4250 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_3032148C

"ATI Radeon HD 4570" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9598&SUBSYS_3031148C

"ATI Radeon HD 4580" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9598&SUBSYS_3001148C

"ATI Radeon HD 4730" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_3002148C

"ATI Radeon HD 4730 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_3001148C

"ATI Radeon HD 4750" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_3003148C

"ATI Radeon HD 4750 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_3004148C



"ATI Radeon HD 4250 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_3010174B

"ATI Radeon HD 4750 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9505&SUBSYS_3010174B



"ATI Radeon HD 4230 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95C5&SUBSYS_301017AF

"ATI Radeon HD 4570 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9598&SUBSYS_301017AF

"ATI Radeon HD 4580 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9598&SUBSYS_301117AF

