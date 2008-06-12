AMD Phenom X4 9850 için yeni overclock rekoru 3.7GHz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma düşkünlerinin merakla beklediği Phenom FX serisinin 45nm üretim sürecine geçene kadar ertelendiği yönünde tartışmaların yapıldığı şu günlerde Phenom cephesinden yeni bir rekor haberi daha geldi. AMD'nin çarpan kilidi açık olan işlemcilerden oluşan Black Edition serisi dahilinde hazırlanan ve 2.5GHz'de görev yapan Phenom X4 9850 işlemcisi ile Polonyalı hız aşırtmacı Paweł Milanowski (Milans) 3.7GHz'e çıkmayı başardı. Su soğutmanın kullanıldığı çalışmanın anahtar donanımlarından biri de DFI'ın DK 790FX anakartı oluştıurmuş. 1.48v geriliminde çalıştırılan işlemcinin yanı sıra sistemde Crucial'in 1066MHz'lik DDR2 bellekleri ve Tagan'ın 500 watt'lık U333 güç kaynağı kullanılmış. http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=373855
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SONUNA KADAR AMD-ATİ
3.7 mi sağlam!!!
intel 5.2 yi görmüşken bu başarı sayılmasa gerek!!!!!