Rekabet Kurumu, Google’a 355 milyon TL'lik ceza kesti

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, Google’a 355 milyon 143 bin 671 TL tutarında idari para cezası verdi. Ceza, şirketin daha önce uyarıldığı yerel arama hizmetleri alanında taahhütlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle uygulandı.

2021 yılında verilen kararda, Google’ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve fiyat karşılaştırma hizmetlerini rakiplerine kıyasla avantajlı konumda gösterdiği belirlenmişti. Bu durum rekabetin bozulduğu yönünde değerlendirilmiş ve şirkete yaklaşık 296 milyon TL ceza kesilmişti. Aynı kararla birlikte, Google’dan rekabeti kısıtlamayacak yeni bir tasarım sunması istenmişti.

Yükümlülükleri yerine getirmedi

Ancak Rekabet Kurumu’nun son incelemesine göre Google, “İşletme Reklamları” adını verdiği ve önceki tasarımla aynı işleve sahip yeni bir yapıyı uygulamaya aldı. Bu durum, yükümlülüklere aykırılık olarak değerlendirildi. Google tasarımı geri çekse de, uygulamada kaldığı süre boyunca günlük para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Yapılan değerlendirme sonucunda Google’ın, yerel arama pazarındaki rekabet kurallarına uymadığı tespit edilerek, 2024 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için on binde beşi oranında ceza hesaplandı. Nihai ceza tutarı ise 355 milyon TL’yi aştı.

Rekabet Kurumu aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda Google’ın çevrim içi reklamcılık alanındaki uygulamalarını mercek altına almıştı. Kurum, Google’ın Performance Max (PMAX) isimli reklam kampanyası aracılığıyla pazar gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını incelemek üzere resmi bir soruşturma başlattığını duyurmuştu. Reklam soruşturması da ayrı olarak sürüyor.

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Rekabet Kurumu’ndan Google’a 355 milyon TL ceza

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