Rekabet Kurumu, Google’a 355 milyon TL'lik ceza kesti

2021 yılında verilen kararda, Google’ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve fiyat karşılaştırma hizmetlerini rakiplerine kıyasla avantajlı konumda gösterdiği belirlenmişti. Bu durum rekabetin bozulduğu yönünde değerlendirilmiş ve şirkete yaklaşık 296 milyon TL ceza kesilmişti. Aynı kararla birlikte, Google’dan rekabeti kısıtlamayacak yeni bir tasarım sunması istenmişti.
Yükümlülükleri yerine getirmedi
Ancak Rekabet Kurumu’nun son incelemesine göre Google, “İşletme Reklamları” adını verdiği ve önceki tasarımla aynı işleve sahip yeni bir yapıyı uygulamaya aldı. Bu durum, yükümlülüklere aykırılık olarak değerlendirildi. Google tasarımı geri çekse de, uygulamada kaldığı süre boyunca günlük para cezası uygulanmasına karar verildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda Google’ın, yerel arama pazarındaki rekabet kurallarına uymadığı tespit edilerek, 2024 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için on binde beşi oranında ceza hesaplandı. Nihai ceza tutarı ise 355 milyon TL’yi aştı.
Rekabet Kurumu aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda Google’ın çevrim içi reklamcılık alanındaki uygulamalarını mercek altına almıştı. Kurum, Google’ın Performance Max (PMAX) isimli reklam kampanyası aracılığıyla pazar gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını incelemek üzere resmi bir soruşturma başlattığını duyurmuştu. Reklam soruşturması da ayrı olarak sürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre