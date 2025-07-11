AB’nin Starlink rakibi Eutelsat’a İngiltere ve Fransa'dan destek

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Tam Boyutta Gör İngiltere ve Fransa, Avrupa’nın uydu iletişiminde bağımsızlığını artırmak için uydu operatörü Eutelsat’a toplam 1,5 milyar euroluk sermaye artırımıyla destek verme kararı aldı. Bu adım, SpaceX’in Starlink ağına karşı kıtadaki en ciddi alternatifin oluşturulması hedefini taşıyor.

Avrupa, Eutelsat’ı destekliyor

Eutelsat tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere hükümeti şirkete 163,3 milyon euro (yaklaşık 191 milyon dolar) yatırım yapacak. Bu yatırım, Fransa’nın haziran ayında açıkladığı 750 milyon euroluk destekle birleşerek Eutelsat’ı ciddi bir sermaye artışıyla buluşturacak. Fransa böylece şirketin en büyük hissedarı olmaya hazırlanırken, İngiltere de yüzde 10,89’luk hissesi ile konumunu koruyacak. Eutelsat, İngiltere'nin katılımıyla birlikte toplam yeniden sermayelendirme tutarının 1,5 milyar avroya ulaşacağını açıkladı.

İngiltere Bilim ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle yaptığı açıklamada, “Düşmanlarımız bize zarar vermek için uzay teknolojilerini giderek daha fazla kullanırken, dayanıklı uydu bağlantısı kıtamızın ulusal güvenliği için vazgeçilmez hale geldi” dedi.

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Fransa’nın mali katkısı ve yatırımcı ilgisi sayesinde Eutelsat hisseleri yıl başından bu yana yüzde 64 değer kazandı. Şirket şu anda 34 adet geleneksel jeostatik uyduya ve 600’den fazla alçak yörünge uydusuna sahip. Bu da onu, Starlink’ten sonra dünyanın en büyük ikinci uydu filosuna sahip şirket yapıyor.

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