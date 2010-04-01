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AMOLED ekranlı Cowon J3, Kore'de satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMOLED ekranlı Cowon J3, Kore'de satışa sunuluyor
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Medya oynatıcıları profesyoneli Cowon, yeni modeli J3'ü anavatanı Kore'de satışa sunuyor. 3.3-inç büyüklüğünde ve 480 x 272 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip cihazda, Stereo Bluetooth, DMB alıcısı, ses kaydedicisi ve TV çıkışı gibi detaylarla birlikte entegre sözlük, BBE+ ses işleme ve Jet Effect 3.0 Equalizers gibi detaylara yer yer verildiğini görüyoruz.

1cm'den daha önce olan gövdesinin altında hoparlörlere ve microSD bellek kartı slotuna da yer verilen J3'ün 64 saate kadar müzik ve 11 saate kadar video oynatım süresi sunabildiği belirtiliyor. 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite ve Siya ile Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşına çıkacak olan Cowon J3'ün uluslararası satışına ne zaman başlanacağı ise bilinmiyor.


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escape0121 9 yıl
cowon herzaman kalitesini ortaya koymustur
bu üründede basarılı olacagını düsünüyorum
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sahafiec 9 yıl
...
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sotoxs 9 yıl
3-5 cihaz taşımak mantıksız, teller çok yetenekli artık.
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freedom36 9 yıl
^
Ses ve görüntü performanslarını duysan ve görsen, eline telefon almazsın.
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electrogod 9 yıl

cowon yerinde sayıyor...
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Batuist 9 yıl
şekil olarak zune HD'yi andırmış..
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sertacaygun 9 yıl
Ses kalitesi olarak iyi bir marka izlenimi var herkeste. Ama gelişen teknolojilere rağmen 16GB flash k,me yeter, düşünmek gerek.
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helsloot 9 yıl
Alette kullanılan Dac ne acaba en merak ettiğim şey bu
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TELESCOPE 9 yıl
iki farklı renkte ,harika bir ürünle karşı karşıkarşıyayız
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