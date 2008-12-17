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Anakart dünyasının efsane isimlerinden Abit, 31 Aralık'ta kapılarını kapatıyor

10 yıl
16,7b
1
58
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Abit'in 2000'li yılların başında masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı çift işlemcili anakartı (BP6)

Ve bir dönem daha sona eriyor. Anakart dünyasının saygın isimlerinden Abit'in 31 Aralık itibariyle ışıklarını söndüreceği ve kapısına kilit vuracağı ifade ediliyor. Özellikle 90'ların sonunda ve 2000'li yılların başında hazırladığı anakartlar ile sektöre yön veren, geliştirdiği teknolojiler ile hız aşırtma dünyasının bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan firma için yolun sonu göründü.

Birkaç yıl önce ekonomik sıkıntılar yaşayan ve USI firması tarafından 2006 yılında satın alınan Abit, yeni anakartlar duyurmasına, dijital fotoğraf çerçevesi ve hoparlör üretimi gibi farklı segmentlere giriş yapmasına rağmen yeniden kârlılığa geçecek yolu bir türlü bulamadı. USI firması kararını değiştirmezse bir dev daha tarih kitaplarının tozlu sayfalarında kendine yer edinmiş olacak.


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karayulun 10 yıl
bunların yaklarını kaaydıran birileri var bundan eminim!.
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Poison_veron 10 yıl

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OverClocK1ng 10 yıl
Valla ne diyeyim ki içim kan ağlıyor. Koskoca bir döneme imzasını atmış ve hakikaten bu günlere gelmemizi sağlayan babalardan birisi daha gitti. [image]s11.gif[/image]
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einhander 10 yıl
lıse talebesıyken pc donanım dunyası ıle daha yenı tanısıyorduk o zamanlar abıt ısmınde bır markanın varlıgında bıle degıldı
bır arkadasımız sureklı dolanırdı etrafta abıt bır anakart cıkarıcak herkez pc sını degıstırecek dıye
hatıralar hatıralar
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VMTX 10 yıl
çok kötü oldu.donanım dünyasının en efsane anakart üreticilerinden biri daha kapandı.
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MMX 166 10 yıl
su an foxconn ve bıostar yukselen deger.
ozellıkle foxconn dfı dan transfer ettıgı muhendıslerle p35 yonga setını kullanan basarılı anakartlar yaptı.

bu arada palıt te anakart sektorune gırıyor.egerkı sonıc serısındekı basarıyı yakalarsa(hem ucuz hem performans)o zaman asus ve gıgabyte nın ısı dahada zor.msı ı saymıyorum bıle


bu arada abıt bıos ve drıver destegıne devam edıcekmı?halen ip35 kullanmaktayımda
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herdaimacemi 10 yıl
2001'de aldığım Abit KT7A-raid anakart üzerindeki Athlon Thunderbird 1200MHz işlemciyle çalışıyordu bu yılın şubat ayına kadar. Üstelik de ömrünün %80'ini arttırılmış FSB ve voltajla geçirdi ve hala çalışıyor. İlk aldığımda bir ay kadar uzay-montaj kullanmıştım anakartı. Masamın üzerindeki o heybetli duruşunu unutmam mümkün değil (thunderbird'ü serinletebilen işlemci soğutucularının ebatları da epey heybetliydi o zamana göre). O zamanlar 150$ bir anakart için epey yüksek bir meblağdı Şimdilerdeyse o ayarda bir anakart 250$ üzeri fiyatlara raflarda. 2005'te aldığım Asus K8N bile pes etti ama Abit hala ayakta.
Abit batar bir başka marka doğar. Esas olan biz kullanıcı topluluğunun "batmamasıdır".
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ikista 10 yıl
üzücü bi haber
H.A. denildiğinde akla gelen bikaç firmadan biriydi. Bizi bizi teğet geçen kriz abite vurmuş heralde.
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ikista 10 yıl
üzücü bi haber
H.A. denildiğinde akla gelen bikaç firmadan biriydi. Bizi bizi teğet geçen kriz abite vurmuş heralde.
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scheitann 10 yıl
abit gitti iki tane adam gibi anakart kaldı dfi-biostar..
abit hatayı çok zor bozulan board üretmekle yaptı :D
5 senedir kullandığımız serverın anakartı abit uguru... always-on a ayarlı elektrik kesintileri haricinde 5 senedir kapatılmadı canawar gibi maşallah.. yazık oldu..
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huoyuanjia 10 yıl
Şu fani dünya da bir gün karsılaşacağımıza inanıyodum ama beraberliğimiz dergi sayfalarında kaldı
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yc#1 10 yıl
Şu anki anakartım (Abit AN7) Athlon XP 2500 işlemcimi 4 yıldır 3200 olarak çalıştırıyor. Taş gibi maşallah, keşke Abit üretime devam etseydi de yeni toplayacağım makinede onun anakartına yer verseydim.
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moravec 10 yıl
böyle firmaların yok olması çok acı.. voodoo gibi kendisini çok arayacağımız isimlerden birisi.. daha önce de böyle bir haber vardı ve gerçekleşmemişti.. gerçekleşmemesi mutluluk vericiydi.. inşallah bu karar da gerçekleşmez.. olmaması gereken bir durum.. inşallah olmaz.. böyle firmalar yerine keşke bu sektöre ve bu sektörün tüketicilerine yakışmayacak firmalar kapansa da güzel günler devam etse.. BE6-2 anakartını dahi unutamadık.. çok az firma böyle ürünler yapabildi onlar da piyasadan çekildi.. voodoo gibi.. umarım daha fazla kayıp vermeyiz.. asus, winfast, s3, seagate gibi firmalar bizi bırakmaz inşallah..
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forvet09 10 yıl
giriş seviyesi bordunu bir görmedim bu firmanın. ya da 45-55$ arası. alıcıların %60'ı bu seviyede anakartlar kullanıyor. hele piyasaya çıkan marka pclerde düdük düdük anakart markaları.
bence normal.
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fright 10 yıl
alıntı:
"CyberExplorer 17.12.2008 Saat: 23:19
Madem bu kadar üzülüyorsunuz nie çıkan anakartlarını alarak destekde bulunmadınız. Tualitin zamanından kalma anakartların isimleri dönüyor burada. En son ne zaman Abit bir anakart aldınız. :)"
O zaman arkadaşım sen sevdiğin bi firmanın şimdiden parçalarını almaya başla belki ilerde batmasını önleyebilirsin...
:P
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