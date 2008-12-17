Anakart dünyasının efsane isimlerinden Abit, 31 Aralık'ta kapılarını kapatıyor

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Abit'in 2000'li yılların başında masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı çift işlemcili anakartı (BP6)

Ve bir dönem daha sona eriyor. Anakart dünyasının saygın isimlerinden Abit'in 31 Aralık itibariyle ışıklarını söndüreceği ve kapısına kilit vuracağı ifade ediliyor. Özellikle 90'ların sonunda ve 2000'li yılların başında hazırladığı anakartlar ile sektöre yön veren, geliştirdiği teknolojiler ile hız aşırtma dünyasının bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan firma için yolun sonu göründü.

Birkaç yıl önce ekonomik sıkıntılar yaşayan ve USI firması tarafından 2006 yılında satın alınan Abit, yeni anakartlar duyurmasına, dijital fotoğraf çerçevesi ve hoparlör üretimi gibi farklı segmentlere giriş yapmasına rağmen yeniden kârlılığa geçecek yolu bir türlü bulamadı. USI firması kararını değiştirmezse bir dev daha tarih kitaplarının tozlu sayfalarında kendine yer edinmiş olacak.