Anakart dünyasının efsane isimlerinden Abit, 31 Aralık'ta kapılarını kapatıyor

Abit'in 2000'li yılların başında masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı çift işlemcili anakartı (BP6)
Ve bir dönem daha sona eriyor. Anakart dünyasının saygın isimlerinden Abit'in 31 Aralık itibariyle ışıklarını söndüreceği ve kapısına kilit vuracağı ifade ediliyor. Özellikle 90'ların sonunda ve 2000'li yılların başında hazırladığı anakartlar ile sektöre yön veren, geliştirdiği teknolojiler ile hız aşırtma dünyasının bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan firma için yolun sonu göründü.
Birkaç yıl önce ekonomik sıkıntılar yaşayan ve USI firması tarafından 2006 yılında satın alınan Abit, yeni anakartlar duyurmasına, dijital fotoğraf çerçevesi ve hoparlör üretimi gibi farklı segmentlere giriş yapmasına rağmen yeniden kârlılığa geçecek yolu bir türlü bulamadı. USI firması kararını değiştirmezse bir dev daha tarih kitaplarının tozlu sayfalarında kendine yer edinmiş olacak.
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bır arkadasımız sureklı dolanırdı etrafta abıt bır anakart cıkarıcak herkez pc sını degıstırecek dıye
hatıralar hatıralar
ozellıkle foxconn dfı dan transfer ettıgı muhendıslerle p35 yonga setını kullanan basarılı anakartlar yaptı.
bu arada palıt te anakart sektorune gırıyor.egerkı sonıc serısındekı basarıyı yakalarsa(hem ucuz hem performans)o zaman asus ve gıgabyte nın ısı dahada zor.msı ı saymıyorum bıle
bu arada abıt bıos ve drıver destegıne devam edıcekmı?halen ip35 kullanmaktayımda
Abit batar bir başka marka doğar. Esas olan biz kullanıcı topluluğunun "batmamasıdır".
H.A. denildiğinde akla gelen bikaç firmadan biriydi. Bizi bizi teğet geçen kriz abite vurmuş heralde.
H.A. denildiğinde akla gelen bikaç firmadan biriydi. Bizi bizi teğet geçen kriz abite vurmuş heralde.
abit hatayı çok zor bozulan board üretmekle yaptı :D
5 senedir kullandığımız serverın anakartı abit uguru... always-on a ayarlı elektrik kesintileri haricinde 5 senedir kapatılmadı canawar gibi maşallah.. yazık oldu..
bence normal.
"CyberExplorer 17.12.2008 Saat: 23:19
Madem bu kadar üzülüyorsunuz nie çıkan anakartlarını alarak destekde bulunmadınız. Tualitin zamanından kalma anakartların isimleri dönüyor burada. En son ne zaman Abit bir anakart aldınız. :)"
O zaman arkadaşım sen sevdiğin bi firmanın şimdiden parçalarını almaya başla belki ilerde batmasını önleyebilirsin...
:P