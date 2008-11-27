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Anakart satışları yılın son çeyreğinde %15 düşebilir

10 yıl
1,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Küresel ekonomik kriz yılın içinde bulunduğumuz dördünce ve son çeyreğinde etkisini iyiden iyiye hissettirecek gibi görünüyor. Her ne kadar henüz firmalarca resmi rakamlar açıklanmış olmasa da Economic Daily News tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, önde gelen bağımsız araştırma kuruluşlarından Goldman Sachs, anakart satışlarının yılın son çeyreğinde düşeceğini öngörüyor. PC satışlarındaki düşüşe paralel olarak anakart satışlarının %15 civarı düşmesi tahmin edilirken önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yaşanacak olası sezonsal düşüş ve küresel ekonmik krizden ötürü durumun daha parlak olmayacağı da ifade ediliyor.
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sertacaygun 10 yıl
Yener hocam,yanlış anlama da,piyasada X58'den başka yonga takımı kullanan kart mı kalmadı ?
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0nur* 10 yıl
Fiyatlarda bi güzel düşer inş.
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yenerbalcı 10 yıl
%15 az olur

Fiyatlara %50 indirim yapılmazsa %25 olur çünkü fiyatlar çok yüksek

en düşük x58 550 ytl nakit fiyat

teknofiyat.com/...

Daha krallar gelmedi

tahmini 550 - 1200 ytl anakart mı olur

x58

DDR3

işlemci




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