Anakart satışları yılın son çeyreğinde %15 düşebilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Küresel ekonomik kriz yılın içinde bulunduğumuz dördünce ve son çeyreğinde etkisini iyiden iyiye hissettirecek gibi görünüyor. Her ne kadar henüz firmalarca resmi rakamlar açıklanmış olmasa da Economic Daily News tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, önde gelen bağımsız araştırma kuruluşlarından Goldman Sachs, anakart satışlarının yılın son çeyreğinde düşeceğini öngörüyor. PC satışlarındaki düşüşe paralel olarak anakart satışlarının %15 civarı düşmesi tahmin edilirken önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yaşanacak olası sezonsal düşüş ve küresel ekonmik krizden ötürü durumun daha parlak olmayacağı da ifade ediliyor.
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Fiyatlara %50 indirim yapılmazsa %25 olur çünkü fiyatlar çok yüksek
en düşük x58 550 ytl nakit fiyat
teknofiyat.com/...
Daha krallar gelmedi
tahmini 550 - 1200 ytl anakart mı olur
x58
DDR3
işlemci