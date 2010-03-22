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Anakart üreticileri anakart bileşenleri konusunda sıkıntılı

Anakart üreticileri, yeterli seviyede anakart bileşeninin üretilmeyişi konusunda sıkıntı yaşıyorlar
9 yıl
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Anakartların önemli bileşenlerinden MLCC, kat kapasitör ve LAN bağlayıcılarındaki stok sıkıntısı ve kıtlık durumu başta Asustek Computer, Gigabyte Technology, Micro-Star International (MSI) ve Elitegroup Computer Systems (ECS) olmak üzere anakart üreticilerinin canını sıkıyor.

MLCC'lerin Walsin Technology Corporation (WTC) ve Yageo gibi firmalar tarafından, katı kapasitörlerin Sanyo Electric ve Chemi-con son olarak LAN bağlayıcılarının Foxconn Electronics tarafından üretildiği belirtilirken, artan işçi sıkıntısı yüzünden bu firmaların ihtiyaçları ve talepleri karşılayamadığı bildirildi.

Asustek Computer, Gigabyte Technology, Micro-Star International (MSI) ve Elitegroup Computer Systems (ECS) gibi firmaların bu dar boğazdan en az zarar ve sıkıntıyla çıkmak adını yüklü miktarda anakart bileşeni siparişi verdikleri ortaya çıktı. İşçi sıkıntısının Nisan ayı içinde artacağı tahmin edilirken anakart üretimi konusunda düşük sezonun yaşanacağı bir dönemin başlayacağı belirtiliyor.

 


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artenis 9 yıl
İşçi kıtlıgı COK İLGİNC... 4 ay once yuzbinlerce ıscıyı cıkaran bu emp.uşaklar degilmiydi...
katılıyorum SANAL OLAY
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Alper# 9 yıl
Hepsi yalan kazandıkları kârlar yetmiyor. Milleti soymak için türlü türlü yalan yapıyorlar...
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fenerista 9 yıl
Tüketimin sınırı aştığı bu çağda doğal bir olay gibi gözüküyor.
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Applejack 9 yıl
açsınlar türkiyeye'de bir fabrika bak üretim nasıl fırlıyor
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CriticalWave 9 yıl
bu markalarda amma acıtasyon yapıyor küçük emrah gibi. kapasitörüm yok benim:(......
arkada para basıyorlar bide o yok bu yok diyorlar..
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anadolulu1 9 yıl
ben pek inanmadım bu habere kendisi de ana kart üreticisi olan bazı firmaların yarattığı sanal olay yoksa ortalığı 1 günde ana kart bileşenine boğarlar çin in nufusu 1.5 milyara yaklaşırken
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