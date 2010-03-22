Anakart üreticileri anakart bileşenleri konusunda sıkıntılı

Anakartların önemli bileşenlerinden MLCC, kat kapasitör ve LAN bağlayıcılarındaki stok sıkıntısı ve kıtlık durumu başta Asustek Computer, Gigabyte Technology, Micro-Star International (MSI) ve Elitegroup Computer Systems (ECS) olmak üzere anakart üreticilerinin canını sıkıyor.

MLCC'lerin Walsin Technology Corporation (WTC) ve Yageo gibi firmalar tarafından, katı kapasitörlerin Sanyo Electric ve Chemi-con son olarak LAN bağlayıcılarının Foxconn Electronics tarafından üretildiği belirtilirken, artan işçi sıkıntısı yüzünden bu firmaların ihtiyaçları ve talepleri karşılayamadığı bildirildi.

Asustek Computer, Gigabyte Technology, Micro-Star International (MSI) ve Elitegroup Computer Systems (ECS) gibi firmaların bu dar boğazdan en az zarar ve sıkıntıyla çıkmak adını yüklü miktarda anakart bileşeni siparişi verdikleri ortaya çıktı. İşçi sıkıntısının Nisan ayı içinde artacağı tahmin edilirken anakart üretimi konusunda düşük sezonun yaşanacağı bir dönemin başlayacağı belirtiliyor.