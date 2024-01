Anakart nedir, ne işe yarar? Anakart çeşitleri ve özellikleri

6️⃣ AT anakart

AT anakart, piyasadaki ilk anakart türü. 1980’lerde yaygın olarak IBM bilgisayarlarda kullanıldı. AT anakartta büyük bir güç konektörü ve birçok genişletme yuvası, anakartın alt kenarı boyunca tek bir sıra halinde hizalanmıştır. İşlemciyi bağlamak için soket, kartın sağ üst köşesinde bulunur. Bellek yuvaları işlemci yuvasının sağında bulunur. AT anakartlarında genişletme için 16 bitlik ISA bus vardır. AT anakartlar modern anakartlarla karşılaştırıldığında daha az sayıda konnektör ve porta sahiptir. AT anakartlarda USB protokolleri desteği ve uyku modu gibi özellikler yoktur. 1980'lerde bu tür anakartlar çok revaçtaydı, 2000’li yıllara kadar da üretilmeye devam etti.