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    Satın alınacak en iyi monitör modelleri ve monitör markaları (2023)

    Bilgisayarın ve ofislerin olmazsa olmazı monitörlerdir. Peki satın alınacak en iyi monitör hangisi? İşte sizler için derlediğimiz en iyi oyuncu monitörleri ve monitör markaları:

    Bilgisayarlarla monitörler aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Günümüzün büyük bir kısmı bu teknolojik ekranlara bakmakla geçerken en iyi monitör tercihinde bulunmak hem sağlık hem de performans açısından son derece önemli. Gerek ofis monitör tavsiyesi arayanlar gerekse de en iyi oyuncu monitörü isteyen kullanıcılar ilk olarak şu soruyu soruyor: “hangi monitörü almalı?” En iyi monitör markaları ve modelleriyle derlediğimiz içeriğimizde aradığınız ürünü bulacağınızdan eminiz.

    En İyi Monitörler 🖥️
    Marka - Model 💻 Fiyat 🏷️
    ViewSonic VX3218-PC-MHD 5.499 TL
    Asus TUF Gaming VG249Q1A 4.699 TL
    Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF 4.699 TL
    DELL S2722QC 12.999 TL
    Monster Aryond A24 V1.1  3.999 TL
    Casper Excalibur M.E238FHD-G 3.813 TL
    MSI OPTIX MAG342CQR 10.699 TL
    Samsung Odyssey G5 LS27CG510EUXUF 6.340 TL
    ViewSonic XG2431 8.501 TL
    GIGABYTE M27Q 10.689 TL

    Monitör yorumları dikkate alındığında; en iyi monitör markaları sıralamasında ViewSonic, Asus ve Samsung öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi monitör olarak ise ViewSonic VX3218-PC-MHD, Asus TUF Gaming VG249Q1A ve Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

    1️⃣ ViewSonic VX3218-PC-MHD

    ViewSonic VX3218-PC-MHD Tam Boyutta Gör
    En iyi monitör markası hangisi? diyenler için ViewSonic, uzun yıllara uzmanlığıyla yanıt veriyor. Piyasadaki en iyi monitör modelleri arasında olan ViewSonic VX3218-PC-MHD, 1500 R kavisli 32 inç ekranında saf oyun deneyimi vadediyor. 165 Hz yenileme hızı sayesinde gecikme ve hareket bulanıklığını minimuma indiren monitör aynı zamanda 1 ms (MPRT) tepki süresine sahip. AMD FreeSync Premium özellikle ekran, Full HD 1080p çözünürlük sunuyor. Sahip olduğu kaliteli ve hafif kavis ile ViewSonic VX3218-PC-MHD en iyi curved monitör modelleri arasında yer almakta.
    • 32 inç VA panel
    • Full HD çözünürlük
    • 165 Hz yenileme hızı
    • AMD Adaptive Sync ve FreeSync Premium
    • 1 ms tepi süresi
    • 1500R kavisli ekran

    ViewSonic VX3218-PC-MHD kullanıcı yorumları 💭

    👨 İhtiyacınız ne ise ona göre ürün alırsanız pişmanlık yaşamazsınız. Ürün sorunsuz geldi, hemen açıp kurdum, kullanmaya başladım. PC'yi oyun, tasarım ve edit için kullanan biriyim. İhtiyacımı gayet karşılayan bir monitör.

    👩 Monitör büyüklüğü çok ideal görüntü kalitesi ıps ekran kadar iyi belki bir tık düşük olabilir ancak aman aman fark yok. Tam fiyat performans ürünü hatta üstü.

    2️⃣ Asus TUF Gaming VG249Q1A

    Asus TUF Gaming VG249Q1A
    En iyi monitör markaları arasında olan Asus, TUF Gaming VG249Q1A ile oyuncuları hedefliyor. En iyi oyuncu monitörü olarak nitelendirilen model, 23.8 inçlik ekrana sahip. 165Hz (OC) yenileme hızına sahip olan monitörün Full HD çözünürlükte IPS panel deneyimi vadediyor. AMD FreeSync Premium ile gelen monitör, akıcı oyun deneyimi için 1ms (MPRT) tepki süresi ve gölgelenme ile hareket bulanıklığını daha da azaltan ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) teknolojisini sunuyor. En iyi 144 hz monitör modelleri arayanlar için ideal olan Asus TUF Gaming VG249Q1A, PS5 & Xbox Series X/S için Full HD 120Hz desteği sunuyor. Dolayısıyla ps5 için en iyi monitör arayanlar bu modele bakmalı.
    • 23.8 inç IPS panel
    • Full HD çözünürlük
    • 165 Hz (OC) ve 144 Hz doğal yenileme hızı
    • AMD Adaptive Sync ve FreeSync Premium
    • 1 ms tepi süresi

    Asus TUF Gaming VG249Q1A kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ölü piksel testlerinde sorun çıkmadı. Gerçekten fiyatına değer bir monitörmüş. 60hz monitör kullanırken işkence çektiğimi anladım.

    👩 Ürünü çok beğendim. Eğer hdmı ile bağlantı yaparsanız istenilen kaliteyi vermiyor fakat kutuda yanında gönderilen dp kablosunu kullanırsanız harika bir performansa ulaşılıyor. Ben gerek büyüklüğü gerekse canlılığı bakımından monitörün parasını hakkettiğini düşünüyorum. İlk iş ölü piksel testi yaptırmaktı o testi de geçti. Ghosting sorunu da bulunmuyor. Alacaklara kesinlikle tavsiye ederim.

    3️⃣ Samsung Odyssey G3

    Samsung Odyssey G3 Tam Boyutta Gör
    Samsung Odyssey G3, Eye Save modu ile titreme önleme özelliği sunarak pürüzsüz bir kullanım vadediyor. 165Hz yenileme hızı sunan monitör FreeSync Premium özelliğine de sahip. 27 inç büyüklüğündeki ekranın Full HD çözünürlük sunan monitör, yüksek yenileme hızıyla oyunlarda daha rekabetçi olmanızı sağlıyor ve 1ms tepki süresiyle bir adım daha önce çıkıyor. Monitör aynı zamanda ergonomik ve özelleştirilebilir tasarıma sahip. Tilt ve Pivot başta olmak üzere dört farklı hareket moduna sahip olan Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF, çerçevesiz tasarımıyla yan yana çift veya üçlü monitör kurulumlarında da kesintisiz geçiş sağlıyor.
    • 27 inç VA panel
    • Full HD çözünürlük
    • 165 Hz yenileme hızı
    • AMD Adaptive Sync ve FreeSync Premium
    • 1 ms tepi süresi
    • Eye Save modu
    • Dikey kullanım imkanı

    Samsung Odyssey G3 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Hem FPS hem de dizi film için 27 inç tam ideal. Kalitesinden asla şüphe etmenize gerek yok 10 numara monitör herkese öneriyorum.

    👩 165hz görüntü kalitesi güzel rtx1650 ekran kartı Ryzen 5 5600x işlemci ve tomahawk anakart ile birlikte kullanıyorum oyunlarda 165hz kullanıyorum fiyatı diğerlerine göre gayet uygu, tercih edilebilir.

    4️⃣ DELL S2722QC

    DELL S2722QC Tam Boyutta Gör
    DELL S2722QC, en iyi ofis monitörü olarak nitelendiriliyor. Platinum Silver kaplama ile şık bir tasarıma sahip olan ürün, 27 inç ekran boyutuna sahip. HDR destekli UHD (3840 x 2160) çözünürlükte %99 sRGB renk kapsamı sunan IPS panele sahip olan DELL S2722QC, USB-C bağlantısı ve 65 W güç dağıtımı ile dizüstü bilgisayarınızla kolay bağlantı sunuyor. 60 Hz yenileme hızına sahip AMD FreeSync teknolojisi ile sorunsuz, gözlerin yaşarmasına neden olmayan oyun deneyimi de vadeden ürün geniş bağlantı desteğiyle dikkat çekiyor. Bu zengin özellikler ise DELL S2722QC’yi listenin en pahalı monitör modeli yapıyor. Ayrıca halihazırda ofis için en iyi 4K monitör modellerinden de birisi.
    • Ofis için ideal
    • 27 inç IPS panel
    • HDR destekli UHD çözünürlük
    • 60 Hz yenileme hızı
    • AMD FreeSync desteği
    • 4ms tepki süresi
    • Zengin bağlantı desteği (2x HDMI, USB Type-C Dp1.4, 2xUSB 3.2)

    DELL S2722QC kullanıcı yorumları 💭

    👨 Macbook ile uyumlu 4K ekranı var, text'ler çok kaliteli görünüyor. 160 PPI'a sahip, refenrans olarak 27" 5K iMac 220 PPI. Kutudan çıkan kabloyla Macbook Air M1 şarj oluyor ve batarya ömrünü uzatıyor. Monitör ayarlarından High Data Rate yerine High Resolution Seçtim.

    👩 Ürün şık ve kaliteli. 3 adet aldık ofis için çok memnun kaldık. Ofis kullanımı için çok uygun bir monitör. Ofiste laptop kullanıcıları için alınabilecek en iyi monitör şu an.

    5️⃣ Monster Aryond A24 V1.1

    Monster Aryond A24 V1.1 Tam Boyutta Gör
    Oyuncu monitörü tavsiyesi isteyenlere Monster Aryond A24 V1.1 önerilir. Fast IPS panele sahip Aryond A24 ile 1ms tepki süresi sunuluyor. Bunun yanında Full HD çözünürlüğü ve HDR10 desteği ile Aryond A24, içerik tüketimi için de ideal bir model oluyor. En iyi oyun monitörü arasında olan Aryond A24, 144Hz yenileme hızıyla da akıcı bir kullanım sunuyor. Gsync ve FreeSync ile tüm donanımlara destek sunan ürün esasında en iyi fiyat performans monitörü konumunda. 24 inç gibi ideal büyüklükte ekrana sahip olan cihaz dikey kullanımı da destekliyor.
    • 24" çerçevesiz flat ekran 16:9
    • 144 Hz ekran yenileme hızı
    • 1 Ms tepki süresi
    • FAST IPS panel
    • 1920x1080 FHD çözünürlük
    • Gsync ve FreeSync
    • Dikey kullanım imkanı
    • HDR10 ve MPRT Teknolojileri

    Monster Aryond A24 V1.1 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çok araştırdım birazda tereddüt ederek aldım ama çok kaliteli ve sorunsuz çıktı. Tüm testleri yaptım yaklaşık bir aydır kullanıyorum hiç bir sorun ile karşılaşmadım. Tavsiye ederim.

    👩 Gayet güzel bir ürün 1 hafta araştırma yaptım gayet güzel diğer ürünlere göre kalitesi çok iyi. Herhangi bir ölü pixel veya ghosting problemi ile karşılaşmadım tavsiye ederim.

    6️⃣ Casper Excalibur M.E238FHD-G

    Casper Excalibur M.E238FHD-G Tam Boyutta Gör
    En iyi gaming monitör modelleri arasında olan Casper Excalibur M.E238FHD-G, 1500R kavisli ekranında FreeSync ve Gsync teknolojilerini desteklerken aynı zamanda FULL HD çözünürlük sunuyor. 23.8 inç büyüklüğünde ekranında 200Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi sunan monitör, bu sayede akıcı bir kullanım sağlıyor. HDMI ve DisplayPort girişleri sayesinde bu monitörle bağlantı da oldukça kolay. Doğal HDR desteği olmasa da renkleri daha gerçekçi ve derinlikli gösteren HDR efekti özelliğine sahip olan ürün, tasarım noktasında da oldukça iddialı.
    • 23.8 inç VA panel
    • 200 Hz ekran yenileme hızı
    • Full HD çözünürlük
    • 1ms tepki süresi
    • FreeSync ve Gsync desteği
    • HDR efekti

    Casper Excalibur M.E238FHD-G kullanıcı yorumları 💭

    👨 Son derece kibar ve estetik bir monitör. Testleri yaptım. Ölü piksel çıkmadı. Yenileme hızı gayet iyi. Memnun kaldım. Tavsiye ederim.

    👩 Biraz tedirgin sipariş ettim ama beklediğimden iyi çıktı kurulum basit fazladan kablo bile göndermişler sağolsunlar bu devirde (Dp ve Hdmı kablosu). Testlerini yaptım ne ölü pixel ne ghost var.

    7️⃣ MSI OPTIX MAG342CQR

    MSI OPTIX MAG342CQR Tam Boyutta Gör
    MSI OPTIX MAG342CQR, en iyi bilgisayar monitörleri arasında oldukça üst sıralarda bulunuyor. 1500R kavisli ekranı ile en iyi oyun deneyimi sunarken UWQHD çözünürlük de daha geniş bir görüş açısını yüksek çözünürlükte sizlere sunuyor. 144hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sunulurken 1ms tepki süresi ile bir araya geldiğinde hem sürükleyici hem de yırtılmalar olmadan oyun deneyimi elde ediliyor. HDR Ready ve Adaptive Sync teknolojilerini destekleyen MSI OPTIX MAG342CQR, 21:9 monitör arayanlar için de ideal.
    • 34 inç 1500R kavisli 21:9 VA panel
    • 3440x1440 (UWQHD) çözünürlük
    • 144Hz yenileme hızı
    • 1ms tepki süresi
    • HDR Ready ve Adaptive Sync desteği
    • Dahili titreşim ve mavi ışık önleyici

    MSI OPTIX MAG342CQR kullanıcı yorumları 💭

    👨 Monitörün eğim yarıçapı çok iyi. Ben aynı büyüklükte (34") 1080p 60 Hz LED bir monitörden geçiş yaptığım için curved ve VA panel ile ilgili kaygılarım vardı ancak hiç rahatsızlık vermiyor ve hatta ekran başından ayrılana kadar onun eğimli olduğunu fark dahi etmiyorsunuz. Görüntü kalitesi ve performansı çok iyi. Vsync, adaptive sync ile ilgili herhangi bir sorun, flicker vs gözlemlemedim. Tepki süresi gayet iyi.

    👩 Ürünü alacaklar bence gerçekten fiyat/performans ürünü tavsiye ederim ben memnun kaldım. İlk defa geniş ve curve ekran deneyimi yaşadım. Monitörde dikkat ettiğim en önemli şeylerden kontrast oranı ve renk kalitesi çünkü grafik tasarımcısıyımdaha çalışma yapmaya fırsat bulamadım ama şimdilik deneyimlerim olumlu.

    8️⃣ Samsung Odyssey G5

    Samsung Odyssey G5 Tam Boyutta Gör
    Samsung Odyssey G5, dünyanın en iyi oyuncu monitörü olarak belirtiliyor. En iyi 2k monitör arayanlar için güzel bir seçenek olan ürün, tasarımsal olarak da en güzel monitörler arasında bulunuyor. Full HD’ye göre 1,7 kat daha fazla piksel yoğunluğu sağlayan QHD çözünürlük sunan Samsung Odyssey G5, HDR10 daha canlı sahneleri mümkün kılıyor. 165 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi ile oyuncuları cezbeden monitör, AMD FreeSync Premium desteğiyle de bir adım ileriye çıkıyor. Monitördeki Siyah Dengeleyici özelliği oyunlardaki karanlık alanları ayarlamanızı mümkün kılarak en karanlık kuytularda gizlenen düşmanları bile fark etmenizi sağlar.
    • 27 inç VA panel
    • 2.560 x 1.440 QHD çözünürlük
    • 165Hz yenileme hızı
    • 1ms tepki süresi
    • HDR10
    • AMD FreeSync Premium
    • Siyah Dengeleyici
    • Geniş hareket kabiliyeti

    Samsung Odyssey G5 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün gayet kaliteli. Görüntü kalitesi çok güzel. Özellikle dinamik HDR ayarı yaptıktan sonra çok memnun kaldım.

    👩 Görüntü kalitesi, ekran döndürme, göz koruma modları başarılı tavsiye ederim. 165 hz için display port yeterli onun dışında hdmi kablosu ile en fazla 144 hz destekliyor, fiyatına göre ideal.

    9️⃣ ViewSonic XG2431

    En iyi monitör tavsiyeleri Tam Boyutta Gör
    Oyun oynamak için tasarlanan ViewSonic XG2431, hız, kontrol ve renklerin mükemmel karışımını sunuyor. En iyi 240 hz monitör modellerinden olan ürün, AMD FreeSync Premium ile ekran yırtılmasını ve gecikmeyi ortadan kaldırıyor. 0.5 ms tepki süresiyle dikkat çeken monitör, opsiyonel Özel PureXP modu ile son kullanıcılar tarafından opsiyonel ViewSonic Strobe Utility aracılığıyla, yaklaşık 0,1 ms'ye kadar düşük özel ölçülen MPRT elde etmek için ayarlanabilir. FPS, RTS ve MOBA oyun ayarları dahil olmak üzere kullanıcıya özel oyun modları sunan ViewSonic, 3 tarafı çerçevesiz tasarım sunuyor. En kaliteli monitör modellerinden olan ViewSonic XG2431 sıkça tavsiye ediliyor.
    • Bulanıklık azaltan Blur Busters 2.0
    • Full HD çözünürlük
    • 240Hz yenileme hızı
    • 23.8 inç ekran
    • Fast-IPS panel teknolojisi
    • VESA DisplayHDR 400
    • <0.5ms tepki süresi
    • AMD FreeSync Premium

    ViewSonic XG2431 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürünü yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ve bu fiyata bu özellikleri sunan monitör yok fakat internette ne kadar incelemede izleseniz burada ne kadar yorumlara da baksanız gerçekte görmeden neyin ne olduğunu anlamıyorsunuz.

    👩 ViewSonic monitörleri gerçekten kaliteli, buna emin oldum. Hiçbir sorunu yok ve bu fiyata daha iyi bir monitör olacağını sanmıyorum.

    🔟 GIGABYTE M27Q

    GIGABYTE M27Q Tam Boyutta Gör
    PC donanım üreticisi GIGABYTE, aynı zamanda monitör gibi çevre birimlerini de üretiyor. Firmanın oyuncu monitörü GIGABYTE M27Q, KVM özelliği, tek bir klavye, video ve fare seti aracılığıyla birden fazla cihazı kontrol etmenizi sağlıyor. SuperSpeed ​​IPS teknolojisi ile 0.5ms gibi son derece düşük tepki süresine sahip olan monitör, hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. QHD çözünürlükte 170Hz yenileme hızı sağlayan monitör böylece yırtılmaları da en aza indiriyor. Oyun odaklı olmasına rağmen GIGABYTE M27Q, DCI-P3 renk gamutunun yüzde 92’sini kapsıyor.
    • 27 inç ekran
    • SuperSpeed IPS panel
    • 170 Hz yenileme hızı
    • 2560 x 1440 (2K) çözünürlük
    • 0.5ms tepki süresi
    • AMD FreeSync Premium

    GIGABYTE M27Q kullanıcı yorumları 💭

    👨 Elime ulaşan üründe herhangi bir ölü piksel, ışık sızması vs. olmadı şanslıyım sanırım, ghosting konusunda tabii ki sıfır değil ama minimum seviyede internette uzun süren araştırmalar ve bu fiyat bandına göre taleplerimi karşılayan bir monitör oldu. Almadan önce araştırmayı unutmayın, taleplerinize karşılık geliyorsa tam fiyat performans ürünü tercih edebilirsiniz.

    👩 2k 144+hz IPS panel arıyorsanız doğru yerdesiniz. Almayı düşünenlerin en çok merak ettigi bence RGB yerine BGR piksel dizilimi olacaktır. Yok yazı okuyamazsın, rahatsız eder. Anormal görünür gibi şeyler söylendi. Ben en ufak sorun göremedim yazılarda.

    Bu içeriğimizde en iyi fp monitör tavsiyelerine yer verdik. En iyi monitör markaları olarak ViewSonic, Asus ve Samsung öne çıkıyor. Kullanıcı yorumlarına göre ViewSonic VX3218-PC-MHD, en iyi oyuncu monitörü olarak gösteriliyor. En pahalı monitörlerden en iyi fiyat performans monitör tavsiyelerine kadar geniş bir yelpazede ürünlere yer verdik. 4K ve en iyi 2K monitörler ile oyunculara yönelik önerilerin yanında profesyonel kullanıcılar için de tavsiyelerde bulunduk. Bu ürünlere Black Friday indirim döneminde cazip ve ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

    En iyi monitör markası hangisi ❓

    En iyi monitör markası sorusunun kesin bir cevabı yok. Bu nedenle, en iyi monitör markası seçerken, monitörün özelliklerine, performansına, kalitesine ve fiyatına dikkat etmek gerek. Ancak kullanıcı yorumları dikkate alındığında ViewSonic, Asus, Samsung ve DELL ön plana çıkıyor.

    En iyi monitör kaç Hz olmalı ❔

    En iyi monitör Hz değeri, kullanım amacına göre değişiklik gösterebilir. Eğer oyun oynamak istiyorsanız, daha yüksek Hz değerine sahip bir monitör tercih etmeniz, daha pürüzsüz ve daha hızlı bir oyun deneyimi sunacaktır. Özellikle rekabetçi oyunlarda, milisaniyeler bile önemli olduğu için, 120 Hz, 144 Hz veya 240 Hz gibi yüksek yenileme hızlarına sahip monitörler tercih edilmeli. Ofis ve günlük kullanım için 60 Hz bile yeterli olacaktır.

    Monitör alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

    Monitör alırken nelere dikkat edilmeli Tam Boyutta Gör
    Monitör seçimi kişisel tercih ve ihtiyaçlara göre değişebilir. Ancak genel olarak, yüksek çözünürlük, renk doğruluğu, tepki süresi, yenileme hızı, görüş açısı, kontrast oranı, parlaklık, bağlantı seçenekleri ve ergonomi gibi özellikler monitör alırken dikkat edilmesi gereken faktörlerdir.
    1. Çözünürlük
    2. Renk doğruluğu
    3. Tepki süresi
    4. Yenileme hızı
    5. Bağlantı seçenekleri

    En İyi Monitörler İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2285

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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