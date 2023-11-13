Satın alınacak en iyi monitör modelleri ve monitör markaları (2023)

- En İyi Monitörler 🖥️
- 1️⃣ ViewSonic VX3218-PC-MHD
- 2️⃣ Asus TUF Gaming VG249Q1A
- 3️⃣ Samsung Odyssey G3
- 4️⃣ DELL S2722QC
- 5️⃣ Monster Aryond A24 V1.1
- 6️⃣ Casper Excalibur M.E238FHD-G
- 7️⃣ MSI OPTIX MAG342CQR
- 8️⃣ Samsung Odyssey G5
- 9️⃣ ViewSonic XG2431
- 🔟 GIGABYTE M27Q
- En iyi monitör markası hangisi ❓
- En iyi monitör kaç Hz olmalı ❔
- Monitör alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Bilgisayarlarla monitörler aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Günümüzün büyük bir kısmı bu teknolojik ekranlara bakmakla geçerken en iyi monitör tercihinde bulunmak hem sağlık hem de performans açısından son derece önemli. Gerek ofis monitör tavsiyesi arayanlar gerekse de en iyi oyuncu monitörü isteyen kullanıcılar ilk olarak şu soruyu soruyor: “hangi monitörü almalı?” En iyi monitör markaları ve modelleriyle derlediğimiz içeriğimizde aradığınız ürünü bulacağınızdan eminiz.
|Marka - Model 💻
|Fiyat 🏷️
|ViewSonic VX3218-PC-MHD
|5.499 TL
|Asus TUF Gaming VG249Q1A
|4.699 TL
|Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF
|4.699 TL
|DELL S2722QC
|12.999 TL
|Monster Aryond A24 V1.1
|3.999 TL
|Casper Excalibur M.E238FHD-G
|3.813 TL
|MSI OPTIX MAG342CQR
|10.699 TL
|Samsung Odyssey G5 LS27CG510EUXUF
|6.340 TL
|ViewSonic XG2431
|8.501 TL
|GIGABYTE M27Q
|10.689 TL
Monitör yorumları dikkate alındığında; en iyi monitör markaları sıralamasında ViewSonic, Asus ve Samsung öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi monitör olarak ise ViewSonic VX3218-PC-MHD, Asus TUF Gaming VG249Q1A ve Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ ViewSonic VX3218-PC-MHD
- 32 inç VA panel
- Full HD çözünürlük
- 165 Hz yenileme hızı
- AMD Adaptive Sync ve FreeSync Premium
- 1 ms tepi süresi
- 1500R kavisli ekran
ViewSonic VX3218-PC-MHD kullanıcı yorumları 💭
👨 İhtiyacınız ne ise ona göre ürün alırsanız pişmanlık yaşamazsınız. Ürün sorunsuz geldi, hemen açıp kurdum, kullanmaya başladım. PC'yi oyun, tasarım ve edit için kullanan biriyim. İhtiyacımı gayet karşılayan bir monitör.
👩 Monitör büyüklüğü çok ideal görüntü kalitesi ıps ekran kadar iyi belki bir tık düşük olabilir ancak aman aman fark yok. Tam fiyat performans ürünü hatta üstü.
2️⃣ Asus TUF Gaming VG249Q1A
- 23.8 inç IPS panel
- Full HD çözünürlük
- 165 Hz (OC) ve 144 Hz doğal yenileme hızı
- AMD Adaptive Sync ve FreeSync Premium
- 1 ms tepi süresi
Asus TUF Gaming VG249Q1A kullanıcı yorumları 💭
👨 Ölü piksel testlerinde sorun çıkmadı. Gerçekten fiyatına değer bir monitörmüş. 60hz monitör kullanırken işkence çektiğimi anladım.
👩 Ürünü çok beğendim. Eğer hdmı ile bağlantı yaparsanız istenilen kaliteyi vermiyor fakat kutuda yanında gönderilen dp kablosunu kullanırsanız harika bir performansa ulaşılıyor. Ben gerek büyüklüğü gerekse canlılığı bakımından monitörün parasını hakkettiğini düşünüyorum. İlk iş ölü piksel testi yaptırmaktı o testi de geçti. Ghosting sorunu da bulunmuyor. Alacaklara kesinlikle tavsiye ederim.
3️⃣ Samsung Odyssey G3
- 27 inç VA panel
- Full HD çözünürlük
- 165 Hz yenileme hızı
- AMD Adaptive Sync ve FreeSync Premium
- 1 ms tepi süresi
- Eye Save modu
- Dikey kullanım imkanı
Samsung Odyssey G3 kullanıcı yorumları 💭
👨 Hem FPS hem de dizi film için 27 inç tam ideal. Kalitesinden asla şüphe etmenize gerek yok 10 numara monitör herkese öneriyorum.
👩 165hz görüntü kalitesi güzel rtx1650 ekran kartı Ryzen 5 5600x işlemci ve tomahawk anakart ile birlikte kullanıyorum oyunlarda 165hz kullanıyorum fiyatı diğerlerine göre gayet uygu, tercih edilebilir.
4️⃣ DELL S2722QC
- Ofis için ideal
- 27 inç IPS panel
- HDR destekli UHD çözünürlük
- 60 Hz yenileme hızı
- AMD FreeSync desteği
- 4ms tepki süresi
- Zengin bağlantı desteği (2x HDMI, USB Type-C Dp1.4, 2xUSB 3.2)
DELL S2722QC kullanıcı yorumları 💭
👨 Macbook ile uyumlu 4K ekranı var, text'ler çok kaliteli görünüyor. 160 PPI'a sahip, refenrans olarak 27" 5K iMac 220 PPI. Kutudan çıkan kabloyla Macbook Air M1 şarj oluyor ve batarya ömrünü uzatıyor. Monitör ayarlarından High Data Rate yerine High Resolution Seçtim.
👩 Ürün şık ve kaliteli. 3 adet aldık ofis için çok memnun kaldık. Ofis kullanımı için çok uygun bir monitör. Ofiste laptop kullanıcıları için alınabilecek en iyi monitör şu an.
5️⃣ Monster Aryond A24 V1.1
- 24" çerçevesiz flat ekran 16:9
- 144 Hz ekran yenileme hızı
- 1 Ms tepki süresi
- FAST IPS panel
- 1920x1080 FHD çözünürlük
- Gsync ve FreeSync
- Dikey kullanım imkanı
- HDR10 ve MPRT Teknolojileri
Monster Aryond A24 V1.1 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok araştırdım birazda tereddüt ederek aldım ama çok kaliteli ve sorunsuz çıktı. Tüm testleri yaptım yaklaşık bir aydır kullanıyorum hiç bir sorun ile karşılaşmadım. Tavsiye ederim.
👩 Gayet güzel bir ürün 1 hafta araştırma yaptım gayet güzel diğer ürünlere göre kalitesi çok iyi. Herhangi bir ölü pixel veya ghosting problemi ile karşılaşmadım tavsiye ederim.
6️⃣ Casper Excalibur M.E238FHD-G
- 23.8 inç VA panel
- 200 Hz ekran yenileme hızı
- Full HD çözünürlük
- 1ms tepki süresi
- FreeSync ve Gsync desteği
- HDR efekti
Casper Excalibur M.E238FHD-G kullanıcı yorumları 💭
👨 Son derece kibar ve estetik bir monitör. Testleri yaptım. Ölü piksel çıkmadı. Yenileme hızı gayet iyi. Memnun kaldım. Tavsiye ederim.
👩 Biraz tedirgin sipariş ettim ama beklediğimden iyi çıktı kurulum basit fazladan kablo bile göndermişler sağolsunlar bu devirde (Dp ve Hdmı kablosu). Testlerini yaptım ne ölü pixel ne ghost var.
7️⃣ MSI OPTIX MAG342CQR
- 34 inç 1500R kavisli 21:9 VA panel
- 3440x1440 (UWQHD) çözünürlük
- 144Hz yenileme hızı
- 1ms tepki süresi
- HDR Ready ve Adaptive Sync desteği
- Dahili titreşim ve mavi ışık önleyici
MSI OPTIX MAG342CQR kullanıcı yorumları 💭
👨 Monitörün eğim yarıçapı çok iyi. Ben aynı büyüklükte (34") 1080p 60 Hz LED bir monitörden geçiş yaptığım için curved ve VA panel ile ilgili kaygılarım vardı ancak hiç rahatsızlık vermiyor ve hatta ekran başından ayrılana kadar onun eğimli olduğunu fark dahi etmiyorsunuz. Görüntü kalitesi ve performansı çok iyi. Vsync, adaptive sync ile ilgili herhangi bir sorun, flicker vs gözlemlemedim. Tepki süresi gayet iyi.
👩 Ürünü alacaklar bence gerçekten fiyat/performans ürünü tavsiye ederim ben memnun kaldım. İlk defa geniş ve curve ekran deneyimi yaşadım. Monitörde dikkat ettiğim en önemli şeylerden kontrast oranı ve renk kalitesi çünkü grafik tasarımcısıyımdaha çalışma yapmaya fırsat bulamadım ama şimdilik deneyimlerim olumlu.
8️⃣ Samsung Odyssey G5
- 27 inç VA panel
- 2.560 x 1.440 QHD çözünürlük
- 165Hz yenileme hızı
- 1ms tepki süresi
- HDR10
- AMD FreeSync Premium
- Siyah Dengeleyici
- Geniş hareket kabiliyeti
Samsung Odyssey G5 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gayet kaliteli. Görüntü kalitesi çok güzel. Özellikle dinamik HDR ayarı yaptıktan sonra çok memnun kaldım.
👩 Görüntü kalitesi, ekran döndürme, göz koruma modları başarılı tavsiye ederim. 165 hz için display port yeterli onun dışında hdmi kablosu ile en fazla 144 hz destekliyor, fiyatına göre ideal.
9️⃣ ViewSonic XG2431
- Bulanıklık azaltan Blur Busters 2.0
- Full HD çözünürlük
- 240Hz yenileme hızı
- 23.8 inç ekran
- Fast-IPS panel teknolojisi
- VESA DisplayHDR 400
- <0.5ms tepki süresi
- AMD FreeSync Premium
ViewSonic XG2431 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ve bu fiyata bu özellikleri sunan monitör yok fakat internette ne kadar incelemede izleseniz burada ne kadar yorumlara da baksanız gerçekte görmeden neyin ne olduğunu anlamıyorsunuz.
👩 ViewSonic monitörleri gerçekten kaliteli, buna emin oldum. Hiçbir sorunu yok ve bu fiyata daha iyi bir monitör olacağını sanmıyorum.
🔟 GIGABYTE M27Q
- 27 inç ekran
- SuperSpeed IPS panel
- 170 Hz yenileme hızı
- 2560 x 1440 (2K) çözünürlük
- 0.5ms tepki süresi
- AMD FreeSync Premium
GIGABYTE M27Q kullanıcı yorumları 💭
👨 Elime ulaşan üründe herhangi bir ölü piksel, ışık sızması vs. olmadı şanslıyım sanırım, ghosting konusunda tabii ki sıfır değil ama minimum seviyede internette uzun süren araştırmalar ve bu fiyat bandına göre taleplerimi karşılayan bir monitör oldu. Almadan önce araştırmayı unutmayın, taleplerinize karşılık geliyorsa tam fiyat performans ürünü tercih edebilirsiniz.
👩 2k 144+hz IPS panel arıyorsanız doğru yerdesiniz. Almayı düşünenlerin en çok merak ettigi bence RGB yerine BGR piksel dizilimi olacaktır. Yok yazı okuyamazsın, rahatsız eder. Anormal görünür gibi şeyler söylendi. Ben en ufak sorun göremedim yazılarda.
Bu içeriğimizde en iyi fp monitör tavsiyelerine yer verdik. En iyi monitör markaları olarak ViewSonic, Asus ve Samsung öne çıkıyor. Kullanıcı yorumlarına göre ViewSonic VX3218-PC-MHD, en iyi oyuncu monitörü olarak gösteriliyor. En pahalı monitörlerden en iyi fiyat performans monitör tavsiyelerine kadar geniş bir yelpazede ürünlere yer verdik. 4K ve en iyi 2K monitörler ile oyunculara yönelik önerilerin yanında profesyonel kullanıcılar için de tavsiyelerde bulunduk. Bu ürünlere Black Friday indirim döneminde cazip ve ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
En iyi monitör markası hangisi ❓
En iyi monitör markası sorusunun kesin bir cevabı yok. Bu nedenle, en iyi monitör markası seçerken, monitörün özelliklerine, performansına, kalitesine ve fiyatına dikkat etmek gerek. Ancak kullanıcı yorumları dikkate alındığında ViewSonic, Asus, Samsung ve DELL ön plana çıkıyor.
En iyi monitör kaç Hz olmalı ❔
En iyi monitör Hz değeri, kullanım amacına göre değişiklik gösterebilir. Eğer oyun oynamak istiyorsanız, daha yüksek Hz değerine sahip bir monitör tercih etmeniz, daha pürüzsüz ve daha hızlı bir oyun deneyimi sunacaktır. Özellikle rekabetçi oyunlarda, milisaniyeler bile önemli olduğu için, 120 Hz, 144 Hz veya 240 Hz gibi yüksek yenileme hızlarına sahip monitörler tercih edilmeli. Ofis ve günlük kullanım için 60 Hz bile yeterli olacaktır.
Monitör alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Çözünürlük
- Renk doğruluğu
- Tepki süresi
- Yenileme hızı
- Bağlantı seçenekleri
En İyi Monitörler İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2285Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.