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    Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları: Fansız fan!

    Geleneksel 1 Nisan şakaları dönemini geride bıraktık ve her zamanki gibi teknoloji dünyası yine yaratıcılığını konuşturmayı başardı. İşte bu yılki 1 Nisan’dan geriye kalanlar.
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    Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları Tam Boyutta Gör
    Her yıl en kötü şakaların yapıldığı 1 Nisan’ı kim sevmez ki? Görünüşe göre bu tarihi teknoloji dünyası da oldukça seviyor. Pek çok teknoloji firması 1 Nisan’a özel ürünler “tanıttı” ve yaratıcılıklarını ortaya koydu. Hepsi oldukça saçma olsa da bazıları gerçek bir ürün olsaydı açıkçası satın alınabilirdi.

    ASUS ROG Ally

    Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları Tam Boyutta Gör
    Açıkçası bu yılın en iyi teknoloji şakası Asus’tan gelmiş olabilir. ASUS ROG Ally, firmanın ilk ve tek el konsolu olarak duyuruldu. Özel yapım bir AMD Ryzen APU ile gelen cihazda Windows çalışıyor ve farklı oyun platformlarını destekliyor. Full HD ekran ve güçlü donanım, çift fanlı bir soğutma ile serin tutuluyor. GPU tarafındaysa ROG XG Mobile eGPU’su bu cihaza can verecek ve sözde performans RTX 4090 seviyesinde.

    Sapphire Top RX 7999 XTT Mega

    Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları Tam Boyutta Gör
    Popüler ekran kartı üreticisi Sapphire de 1 Nisan’ı boş geçmedi. Duyurulan Top RX 7999 XTT Mega ekran kartı kelimenin tam anlamıyla çılgınca. 100 GB GDDR0401 bellek ile 14K ve ötesi için oyun deneyimi.

    NZXT'nin ilk ekran kartı

    Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları
    NZXT daha çok PC kasaları veya CPU sıvı soğutucuları ile bilinen bir marka ve aslında şirketin ekran kartı pazarına gireceğine dair söylentiler de daha önceleri çıkmıştı. Bu söylentiler hiç şüphesiz 1 Nisan için harika referanslar. NZXT de ayağına gelen bu fırsatı elbette geri tepmedi ve ilk ekran kartının görüntüsünü “yakında” diyerek paylaştı. Tek sorun görselin bir yapay zeka tarafından yapılmış olması.

    Tamamıyla sessiz, fansız fan

    Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları Tam Boyutta Gör
    Muhtemelen tüm oyuncuların ve tutkunların istediği şey fanlardan ses gelmemesi olabilir. BeQuiet, tam da bunun için Zero Wings AI fanlarını duyurdu ve evet, tamamıyla gerçek bir basın bülteni de yayınladı. Kanatları olmayan bu fan, fan hızını ve hava akışını kontrol eden FANOS AI teknolojisinden yararlanarak etkileşimli bir kullanım vadediyor.

    Gigabyte’tan kedi yatağı

    Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları Tam Boyutta Gör
    Kediler sıcak yerlerde uyumayı severler ve bu yüzden sıklıkla oyun oynarken bir şekilde bilgisayar kasasının etrafında dolanırlar. Gigabyte, duyurduğu Aorus Cat Master ile kedinize kasanızın üstünde güzel bir yatak sunarken RGP aydınlatmalar ile kozmetiği güçlendiriyor.

    Razer’dan tıraş makineli oyuncu faresi

    Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları Tam Boyutta Gör
    Birçok e-sporcu gününün çok büyük kısmını yoğun antrenmanlar ile geçiyor ve kişisel bakıma zaman ayıramıyor. Razer’ın tanıttığı yeni oyuncu faresi Razer Razer ise dahili jilet/tıraş makinesi ile fark yaratmayı hedefliyor. Razer Chroma RGB özelliğine sahip Razer Razer, en hassas ciltlerde bile temiz bir tıraş sağlamak için 1.337 mikro bıçak kullanıyor. Bu arada Razer'a göre, denekler Razer Razer'ı kullandıktan sonra oyunlarda %69'luk bir performans artışı yaşadı. Ancak bu bir pazarlama söylemi olabilir.

    Eski tarz PC kasası arayanlar için

    Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları
    Silverstone, 90'lı yılların PC kasalarına saygı duruşunda bulunan SST-FLP01-W ve SST-FLP01-B kasalarını tanıttı. Silverstone kasayı beyaz olarak tanımlasa da, kasa daha çok eski moda bej renginde. Evet, kasanın üzerinde bir Turbo düğmesi bile var. SST-FLP01-W, Micro ATX, ATX ve hatta SSI-CEB anakartları ile uyumlu. Üstelik ürünlerde iki adet 5.25 inç disket yuvası da bulunuyor. Eğer orijinal Doom tozlu raflarınızın bir köşesinde ise bu kaçırılmayacak bir fırsat.

    MSI enerji içeceği

    Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları Tam Boyutta Gör
    MSI'ın hala yapmadığı bir şey varsa o da muhtemelen yenecek bir şeydir. MSI, oyuncuların 'gerçek oyun' için şekersiz bir enerji içeceği ile uzun oyun seanslarında enerjik hissetmelerini istiyor. Ne yazık ki MSI, içeceğin hangi tatlarda mevcut olduğunu paylaşmadı. Ancak reklam, serinletici ve ferahlatıcı olduğunu iddia ediyor. Açıkçası bazı ürünler için kullanıcılar gerçek olmasını isteyebilir. Özellikle Silverstone’ın kasaları harika duruyor.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 8 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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