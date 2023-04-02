Teknoloji dünyasından 1 Nisan şakaları: Fansız fan!

Geleneksel 1 Nisan şakaları dönemini geride bıraktık ve her zamanki gibi teknoloji dünyası yine yaratıcılığını konuşturmayı başardı. İşte bu yılki 1 Nisan’dan geriye kalanlar.