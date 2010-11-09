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Android tabanlı tablet bilgisayar Interpad ertelendi

8 yıl
5,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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E-Noa firması tarafından Temmuz ayında tanıtılan Android tabanlı tablet bilgisayar Interpad, Ocak ayına ertelendi. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ve Android 2.2 işletim sistmeini çalıştıran Interpad, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10-inç kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Ekran boyutu itibariyle iPad, donanım/yazılım özellikleri açısındansa Samsung Galaxy Tab'e rakip olması beklenen yeni tablet, 1GB DDR2 bellek ve 16GB dahili depolama kapasitesiyle birlikte geliyor.

Nvidia Tegra 2 platformu sayesinde 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilen ve 3D hızlandırma desteği sunan E-Noa Interpad, kablosuz iletişim için 802.11g WiFi ve Bluetooth teknolojilerini kullanıyor. Bilgisayar bağlantısını USB portu üzerinden gerçekleştiren ve HDMI portu ile HDTV'lere görüntü aktarabilen tablet bilgisayar, ihtiyaç duyduğu gücü 3900 mAh kapasiteli pilden alıyor. Standart versiyonu 399 Avro seviyesinden satılacak Interpad'in 3G ve GPS donanımlı üst modeli ise 500 Avro'nun altında olacak.


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Batuist 8 yıl
tablet hiç fena gözükmüyor.. yalnız o marka ismini öyle görmemişler gibi kocaman yazacaklarına daha kibar estetik bir yazı koyabilirlermiş.. sanki yüz metre öteden okuyacak insanlar onu.. hem okumasalar ne olur!!
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_bluescream_ 8 yıl
özelliklere ve fiyata bakılırsa 400 avro cokda pahalı değil 1080 video oynatması da avantaj, acaba türkiyeye gelirmi
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