Antec'den Mini-ITX anakartlar için yeni kasa; ISK 300-65

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Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden Antec, geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği '09 fuarında tanıttığı Mini-ITX kasasını resmi olarak duyurdu. Firmanın ISK 300-65 kod adını taşıyan yeni kasa özellikle Intel ATOM tabanlı sistemlere ve Nvidia'nın ION platformu gibi çözümlere artan ilgi doğrultusunda eksikliği daha fazla hissedilmeye başlanan Mini-ITX kasa segmentindeki model çeşitliliğine yönelik sıkıntılar komponent üreticilerinin yeni kasa modelleriyle aşılacak gibi görünüyor.

Arka arkaya Mini-ITX kasa duyuran üreticiler kervanına katılan son isimlerden birisi olan Antec'in ISK 300-65 modeli, 96 x 222 x 328 mm boyutlarında ve 3.4 Kg ağırlığında. Siyah renkli tasarıma sahip olan kompakt tasarımlı yeni bilgisayar kasası, bir adet 5.25-inç harici sürücüye ve iki adet 2.5-inç dahili sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 65 Watt'lık güç kaynağı ile birlikte eglen Antec ISK 300-65 üzerinde ayrıca eSATA, USB ve ses portları bulunuyor. 80mm'lik TriCool fan ile serinletilen kasa 3 yıllık garanti ile satışa suınuluyor.

Antec ISK 300-65'in 89$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.

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