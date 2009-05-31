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Antec'den Mini-ITX anakartlar için yeni kasa; ISK 300-65

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Antec'den Mini-ITX anakartlar için yeni kasa; ISK 300-65
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Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden Antec, geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği '09 fuarında tanıttığı Mini-ITX kasasını resmi olarak duyurdu. Firmanın ISK 300-65 kod adını taşıyan yeni kasa özellikle Intel ATOM tabanlı sistemlere ve Nvidia'nın ION platformu gibi çözümlere artan ilgi doğrultusunda eksikliği daha fazla hissedilmeye başlanan Mini-ITX kasa segmentindeki model çeşitliliğine yönelik sıkıntılar komponent üreticilerinin yeni kasa modelleriyle aşılacak gibi görünüyor.

Arka arkaya Mini-ITX kasa duyuran üreticiler kervanına katılan son isimlerden birisi olan Antec'in ISK 300-65 modeli, 96 x 222 x 328 mm boyutlarında ve 3.4 Kg ağırlığında. Siyah renkli tasarıma sahip olan kompakt tasarımlı yeni bilgisayar kasası, bir adet 5.25-inç harici sürücüye ve iki adet 2.5-inç dahili sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 65 Watt'lık güç kaynağı ile birlikte eglen Antec ISK 300-65 üzerinde ayrıca eSATA, USB ve ses portları bulunuyor. 80mm'lik TriCool fan ile serinletilen kasa 3 yıllık garanti ile satışa suınuluyor.

Antec ISK 300-65'in 89$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.

Antec'den Mini-ITX anakartlar için yeni kasa; ISK 300-65
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mo0rfin 10 yıl
gerçekten 89$ çok para neden yapmışlar anlamıyorum ki gümüşten filan mı? allahım yha:S
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max975 10 yıl
biraz sade kalmış ama bakalım ne kadar fiyatlı
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lTriviuml 10 yıl
Quake, everest, snoopy gibi markaların bu işe el atması lazım ^^
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01Mrt 10 yıl
65W güç kaynağı sadece Atom ve ION olduğunu anlatıyor... ancak fiyatı fazla...
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cengizhan72 10 yıl
Yurtiçi fiyatını merak ediyorum.
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