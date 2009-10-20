Antec'den oyunculara yönelik yeni kasa: 600

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Komponent üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Antec, oyuncular için hazırladığı yeni bilgisayar kasasını kullanıma sunuyor. Şimdiye kadar 200, 300, 900 (iki adet) ve 1200 modellerini satışa sunan Antec, 600 modelini duyurmaya hazırlanıyor. 491 x 212 x 492 mm boyutlarında ve 6.9 Kg ağırlığında olduğu belirtilen yeni kasa, üç adet 5.25-inç, bir adet 3.5-inç harici ve 5 adet te 3.5-inç dahili sürücüye sahipliği yapabiliyor. Üst ve yan kısımlarındaki pencereler sayesinde özellikle görsel anlamda oldukça iddialı olan yeni kasa, diğer tasarım özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Kablo yönetimine olanak tanıyan özel bölmesi ile kasa içi kablo karmaşasının önüne geçilmesinin hedeflendiği Antec 600, kasa içi soğutma için iki adet fan ile geliyor. Antec'in TwoCool serisi 120mm'lik Mavi LED'li fanı arka kısma konumlandırılırken, TriCool serisi yine Mavi LED'li 200mm'lik fan ise üst kısma yerleştirilmiş.

Avrupa'da ön-sipariş listelerine girmeye başlayan Antec 600 için şu an telaffuz edilen fiyat 60 Avro civarında.

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