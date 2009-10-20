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Antec'den oyunculara yönelik yeni kasa: 600

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Antec'den oyunculara yönelik yeni kasa: 600
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Komponent üretiminde sektörün iddialı isimlerinden Antec, oyuncular için hazırladığı yeni bilgisayar kasasını kullanıma sunuyor. Şimdiye kadar 200, 300, 900 (iki adet) ve 1200 modellerini satışa sunan Antec, 600 modelini duyurmaya hazırlanıyor. 491 x 212 x 492 mm boyutlarında ve 6.9 Kg ağırlığında olduğu belirtilen yeni kasa, üç adet 5.25-inç, bir adet 3.5-inç harici ve 5 adet te 3.5-inç dahili sürücüye sahipliği yapabiliyor. Üst ve yan kısımlarındaki pencereler sayesinde özellikle görsel anlamda oldukça iddialı olan yeni kasa, diğer tasarım özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Kablo yönetimine olanak tanıyan özel bölmesi ile kasa içi kablo karmaşasının önüne geçilmesinin hedeflendiği Antec 600, kasa içi soğutma için iki adet fan ile geliyor. Antec'in TwoCool serisi 120mm'lik Mavi LED'li fanı arka kısma konumlandırılırken, TriCool serisi yine Mavi LED'li 200mm'lik fan ise üst kısma yerleştirilmiş.

Avrupa'da ön-sipariş listelerine girmeye başlayan Antec 600 için şu an telaffuz edilen fiyat 60 Avro civarında.

Antec'den oyunculara yönelik yeni kasa: 600
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Antec'den oyunculara yönelik yeni kasa: 600
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acbold 10 yıl
olsa da olur olmasada olur türünde bir kasa. daha hoş şeyler yapmaları lazım. odun gibi bu.
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yagmurteam 10 yıl
sogutma güzel ama daha detaylı bilgi var mı acaba?? yani baska yerlere de fan takılabiliyor mu?? bu önemli bir husus.. pencere olunca tipten de yırtıyor.. cok agır da degil.. fiyatı da fena degil.. sistem tavsiyelerinde önerilebilecek bir kasa
..
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axxaya 10 yıl
Güzel bir kasaya benziyor lakin,
gördüğüm kadarıyla PS kasanın altına taşınmış, ebatlarını göz önüne aldığımızda kasada kullancağımız PS'in cd / dvd room'lara güç verecek kablolarının normalden uzun olması gerektiğini düşünüyorum ki kasa içinde çaprazlamasına uzanan bir kablo topluluğu pekte hoş görünmez bence....
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terapi_triyaki 10 yıl

BIizZarD

Güzel bir kasaya benziyor lakin,
gördüğüm kadarıyla PS kasanın altına taşınmış, ebatlarını göz önüne aldığımızda kasada kullancağımız PS'in cd / dvd room'lara güç verecek kablolarının normalden uzun olması gerektiğini düşünüyorum ki kasa içinde çaprazlamasına uzanan bir kablo topluluğu pekte hoş görünmez bence....



KAtılıyorum kablolar için ayrı bir yer inşa edilebilirdi RC-690 gibi en azından..
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