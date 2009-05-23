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Antec'den profesyoneller için yeni kasa; Mini Skeleton 90

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Antec'den profesyoneller için yeni kasa; Mini Skeleton 90
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Kasa, güç kaynağı ve soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Antec, profesyonel kullanıcıların ve hız aşırtma tutkunlarının uzay montaj sistem kurulum ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığı Skeleton isimli kasasının kompakt tasarımlı yeni bir versiyonunu hazırladı. 210 x 230 x 190 mm boyutlarında ve 2.5 Kg ağırlığında olan Mini Skeleton 90 isimli yeni kasanın adından da anlaşılabileceği üzere Mini-ITX anakartlarla uyumlu olduğu belirtiliyor.

Anakart rafına ek olarak bir adet 5.25-inç sürücüye de ev sahiliği yapabilen kompakt tasarımlı yeni kasa, 150mm'lik LED'li fanla serinletiliyor. 150mm'lik fana ek olarak alt kısmın soğutulabilmesi için 70mm'lik ek bir fanın daha bulunduğu Skeleton serisi yeni kasa içerisinde 2.5-inç diskler kullanılabiliyor. Harici donanımlarla hızlı bağlantı için ön panelinde USB ve ses konnektörleri de bulunan Mini Skeleton 90'ın 3 yıllık garanti ile satışa sunulacak.

Antec, Mini Skeleton 90 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklamadı.

Antec'den profesyoneller için yeni kasa; Mini Skeleton 90
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Antec'den profesyoneller için yeni kasa; Mini Skeleton 90
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1963bursa 10 yıl
Soğutmaya ek fayda verecek bir kasa değil bence, gerçekten sadece şekil ve zevk.
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m.kvncymn 10 yıl
prof birinin bu kasayı tercih eeceğini hiç zannetmiyorum sadece tipiyle ilgi çekici olmuş biraz yoksa kullanışlı birşey değil ayrıca toz açısından çok kötü olur bencede
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Hobo. 10 yıl
@ Excalibur
Aynen hocam. Acayip tozlanır bu. Sonra işin yoksa haftada bir temizle. Valla çekilmez.
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max975 10 yıl
pek kullanılacağını düşünmüyorum ama..
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ToR 10 yıl
ilginç bir kasa ...
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Melebek 10 yıl
Marka : ANTEC
Kasa Malzemesi : Çelik
Kasa Yapısı : ATX
Güç Kaynağı : PSU Yok
Zate atx için üretildi kardeşim bilgisiz yorum yapmayın !
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sertacaygun 10 yıl
ATX için olanını üretmelilerdi. Çünkü mini-ITX'lerin özel bir anakartı yok. Hepsi ev sinaması gibi birşey ...
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venom88 10 yıl
Maliyeti 50 dolar satmaya gelinçe çıkan fiyatlar bide üstüne bizim malum vergiler ..
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K.Kahriman 10 yıl
güzel olmuş ama fiyatı çok tuzlu satsalar 50-100 dolara tamam. bu kasa bence bir sürü kasadan iyi soğutur . neden derseniz kasa oda sıcaklığıyla aynı seviyede olacak açık olduğu için.
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mehmet328 10 yıl
abslout zero kardeşimizle beraber etkinliklerde kullandık bu kasayı sökmesi ayrı ,montajı ayrı bi dert ayrıca cpu kısmına yüksek fanlar takılamıyor anca stok soğutma sığıyor.
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hsngencer 10 yıl
kablosu gozukmeyen kasa pro dur.bune ya elektirik supurgesi gibi.
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cihangir151 10 yıl
bu ne be domates kasası gibi :)
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AnseLmo82 10 yıl
biz kullandık bu kasayı montaj kısımında çok uğraştırıyo ve çokta fazla bi artısı yok açıkçası görünüm dışında
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StreamRolleR 10 yıl
antec seni seviyorum ya
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