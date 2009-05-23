Antec'den profesyoneller için yeni kasa; Mini Skeleton 90

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Kasa, güç kaynağı ve soğutucularıyla tanınan komponent üreticisi Antec, profesyonel kullanıcıların ve hız aşırtma tutkunlarının uzay montaj sistem kurulum ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığı Skeleton isimli kasasının kompakt tasarımlı yeni bir versiyonunu hazırladı. 210 x 230 x 190 mm boyutlarında ve 2.5 Kg ağırlığında olan Mini Skeleton 90 isimli yeni kasanın adından da anlaşılabileceği üzere Mini-ITX anakartlarla uyumlu olduğu belirtiliyor.

Anakart rafına ek olarak bir adet 5.25-inç sürücüye de ev sahiliği yapabilen kompakt tasarımlı yeni kasa, 150mm'lik LED'li fanla serinletiliyor. 150mm'lik fana ek olarak alt kısmın soğutulabilmesi için 70mm'lik ek bir fanın daha bulunduğu Skeleton serisi yeni kasa içerisinde 2.5-inç diskler kullanılabiliyor. Harici donanımlarla hızlı bağlantı için ön panelinde USB ve ses konnektörleri de bulunan Mini Skeleton 90'ın 3 yıllık garanti ile satışa sunulacak.

Antec, Mini Skeleton 90 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklamadı.

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