Antec'den tasarımıyla öne çıkan yeni kasa: Lanboy Air

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Skaleton isimli özel tasarım kasasıyla uzun süredir gündemde olan Antec, yeni bir kasa modeli üzerinde çalışıyor. Firmanın Lanboy Air olarak isimlendiği ATX kasa, kaslı görünüü ve modüler yapısı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Ocak ayı içerisinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2010) Antec'in yıldızı olması beklenen yeni kasa, çoklu sayıdan parçanın bir araya getilrilmesiyle oluşturulmuş. Genel görünümüyle Lego parçalarını hatırlatan Antec LanBoy Air'in en önemli özelliklerinden birisi olarak delikli yapısı gösteriliyor zira bu sayede gelişmiş kasa içi soğutma performansının elde edilebileceğine dikkat çekiliyor. Siyah, Gri ve Sarı gibi üç farklı rengin ağır bastığı kasa, aynı zamanda endüstriyel bir görünüme de sahip.

Açıklanan bilgilere göre üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasa modelinde ön panele her ikisi de 120mm çapında ve yine her ikisi de Mavi LED'li iki adet fan konumlandırılırken, bir adet TriCool (çok renkli) 120mm fan arka kısma ve iki adet 120mm fan da ekran kartları için konumlandırılmış. Üst kısımdaki panelde garici donanımlar için iki adet USB 2.0, iki adet eSATA ve ses portlarına yer veriliyor. CES 2010 fuarı ile birlikte Ocak ayında lanse edilecek Antec Lanboy Air'in yurt dışında 200 Avro civarında bir fiyatla satışa sunulması bekelniyor.

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