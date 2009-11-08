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Antec'den tasarımıyla öne çıkan yeni kasa: Lanboy Air

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Antec'den tasarımıyla öne çıkan yeni kasa: Lanboy Air
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Skaleton isimli özel tasarım kasasıyla uzun süredir gündemde olan Antec, yeni bir kasa modeli üzerinde çalışıyor. Firmanın Lanboy Air olarak isimlendiği ATX kasa, kaslı görünüü ve modüler yapısı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Ocak ayı içerisinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2010) Antec'in yıldızı olması beklenen yeni kasa, çoklu sayıdan parçanın bir araya getilrilmesiyle oluşturulmuş. Genel görünümüyle Lego parçalarını hatırlatan Antec LanBoy Air'in en önemli özelliklerinden birisi olarak delikli yapısı gösteriliyor zira bu sayede gelişmiş kasa içi soğutma performansının elde edilebileceğine dikkat çekiliyor. Siyah, Gri ve Sarı gibi üç farklı rengin ağır bastığı kasa, aynı zamanda endüstriyel bir görünüme de sahip.

Açıklanan bilgilere göre üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasa modelinde ön panele her ikisi de 120mm çapında ve yine her ikisi de Mavi LED'li iki adet fan konumlandırılırken, bir adet TriCool (çok renkli) 120mm fan arka kısma ve iki adet 120mm fan da ekran kartları için konumlandırılmış. Üst kısımdaki panelde garici donanımlar için iki adet USB 2.0, iki adet eSATA ve ses portlarına yer veriliyor. CES 2010 fuarı ile birlikte Ocak ayında lanse edilecek Antec Lanboy Air'in yurt dışında 200 Avro civarında bir fiyatla satışa sunulması bekelniyor.

Antec'den tasarımıyla öne çıkan yeni kasa: Lanboy Air
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Antec'den tasarımıyla öne çıkan yeni kasa: Lanboy Air
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Antec'den tasarımıyla öne çıkan yeni kasa: Lanboy Air
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baysan240 10 yıl
bu kasanın içinde anakartın donanımların bütün edep yerleri açıkta kalır yahu

gereksiz pahalı vede anlamsız adamın birinin eline kalem kağır versen 10 dk sonra hada iyi bir kasa çizer :)
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WinteR 10 yıl
Çok havalı.
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MavidevEx 10 yıl
Çok fazla tozlanma ile iğrenç bir görüntü bu kasayla birlikte sizin oluyor.
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yekoo 10 yıl
antec'i kutlamak lazım kasadan helikopter efekti çıkarabilmişler sonunda.
bunun gürültüsünde durulurmu?
5 fan + cpu fan + vga fan + psu fan etti 8 fan kasada tahminende hepsi 12cm olucaktır.
eğer kasa ayağımızın yanındaysa siyatik falan yapar adamı bu yada masa üstündeyse sinüjit gibi hastalıklara sebebiyet verebilir :)
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MrPerFormance 10 yıl
Güzel olmuş. Ama fiyatı hem pahalı hemde psu bile yok içinde.
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alpa07 10 yıl
kasa çocuk oyuncağı gibi olmuş ama tamamı siyah olsa daha iyi olu
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aykutx 10 yıl
Değişik bir kasa yapmaya çalışırken saçmalamışlar.
Tt nin yeni çıkan level 10 modeli daha güzel.
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CoreXXX 10 yıl
bu kadar fan 3 4 ay içinde birazda toz alınca traktor gibi çalışmaya başlar, çok saçma bi kasa olmuş bence
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yc#1 10 yıl
Temizlemek için yanında bir kompresör de vermeleri lazım.
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No Way Out 10 yıl
Bunu eve alsan komşular şikayete gelir.

Gereksiz, gereksiz ve gereksiz...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bence artık oyuncu kasalarını daa estetik ve portatif yapmaa başlasalar ii olur zira mini itx bi anakartla gamer profile pc ler kurulabilr oldu
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acbold 10 yıl
100$ 500watts ile verseler anca alırdım :D sarı siyah hoş olmuş.Bayağıda fan var üstünde.
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husNUKE 10 yıl
hem şekli güzel değil hem de kullanışsız, hiç filtre yok, kasanın içi toz manyağı olur
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