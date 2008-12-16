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Antec'den yeni kasa; Sonata Elite

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Antec'den yeni kasa; Sonata Elite
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Komponent üreticisi Antec, ürün gamına yeni bir kasa daha ilave ediyor. Firmanın Sonata serisi dahilinde hazırladığı Sonata Elite isimli yeni kasa 48.1 x 20.5 x 44 cm boyutlarında ve 9.8Kg ağırlığında. Yapısında 0.8mm kalığında çelik kullanılan kasada gürültü seviyesini azaltmak adına çift katmanlı yan ve üst panel kullanılmış ayrıca disk rafları da sabit disklerin gürültüsünü azaltacak şekilde tasarlanmış.

Optik sürücüler ve diğer harici cihazlar için 3 adet 5.25" yuvaya sahip olan kasa 120mm'lik çift fan ile serinletiliyor. Yıkanabilir hava filtresine de sahip olan Sonata Elite'in ön panelinde harici cihazların hızlı kurulabilmesi için ses, USB ve eSATA konnektörleri bulunuyor. Üç yıllık garanti ile kullanıma sunulan Antec Sonata Elite'in tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 119$ olarak belirlenmiş.

Antec'den yeni kasa; Sonata Elite
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Antec her zaman kaliteli ürün üretmiştür buda kaliteli bir kasaya benziyor ben Antec 1200 Kasasını kulanıyorum çok memunum
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max975 10 yıl
çok güzel ama mıd olması kötü
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bbbbbbbbbbbbbbburak 10 yıl
çok karizmatik :)
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pirasa 10 yıl
sabit diskler dik durunca ses azalıyomuşmu


peki harddisklerin ömrü ?
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