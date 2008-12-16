Antec'den yeni kasa; Sonata Elite

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Komponent üreticisi Antec, ürün gamına yeni bir kasa daha ilave ediyor. Firmanın Sonata serisi dahilinde hazırladığı Sonata Elite isimli yeni kasa 48.1 x 20.5 x 44 cm boyutlarında ve 9.8Kg ağırlığında. Yapısında 0.8mm kalığında çelik kullanılan kasada gürültü seviyesini azaltmak adına çift katmanlı yan ve üst panel kullanılmış ayrıca disk rafları da sabit disklerin gürültüsünü azaltacak şekilde tasarlanmış.

Optik sürücüler ve diğer harici cihazlar için 3 adet 5.25" yuvaya sahip olan kasa 120mm'lik çift fan ile serinletiliyor. Yıkanabilir hava filtresine de sahip olan Sonata Elite'in ön panelinde harici cihazların hızlı kurulabilmesi için ses, USB ve eSATA konnektörleri bulunuyor. Üç yıllık garanti ile kullanıma sunulan Antec Sonata Elite'in tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 119$ olarak belirlenmiş.

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