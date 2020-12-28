Apple AirPods Max incelemesi | Çok iyi kulaklık, yüksek fiyat

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple'ın yeni nesil kulaklığı AirPods Max'i kullandım ve izlenimlerimi bu videoda aktardım. Hem ses kalitesi hem de teknolojisiyle heyecan verici olan kulaklığın göze batan en önemli kusuru ise fiyatı
Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni nesil kulaklığı AirPods Max'i kullandım ve izlenimlerimi bu videoda anlattım. Hem yüksek kaliteli materyallerden oluşan yenilikçi tasarımı hem de H1 çip ve Apple'ın geliştirdiği yeni nesil sürücünün sunduğu performans ile gerek saf ses gerekse de aktif gürültü engellemede çok beğendiğimiz kulaklık aynı zamanda zahmetsiz bağlantı yetenekleri, Apple cihazları arasında kusuruz geçiş yapması ve uzamsal ses ile destekleyen videolarda zenginleştirilmiş deneyim gibi özellikleriyle çok güçlü ve iddialı bir paket sunuyor. Tüm bu güçlü yanları dışında yüksek olan fiyatı ise sanırım göze çarpan en önemli eksisi oluyor.
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Sitenizde kulaklik incelemesini yapan tek kisi Burak'tir simdiye kadar kactane kulaklik tanitimi yapti bilmiyorum ama oldukca fazla bu demek oluyor ki bircok urunu test edip denedigi icin onca urunun arasindaki farki HISSEDECEK olan kendisidir. Neden bu urunun incelemesi baska bir kisiye birakildi?
Yaa bu durumu sizlerin dusunmesi gerekirken biz uyeler dusunuyoruz bu demek oluyor ki sitedeki en onemli detay dikkate alinmadan yayinlaniyor.
Ornek
A- kisisi simdiye kadar 10-20 urun deneyip tecrube sahibi olmusken
B- kisisi cikip bu urun soyle boyle demesi bana birsey ifade etmiyor.
Bu urun bir klavye yada mouse degil
Benim icin bu urun incelemesi fiziki gorunumden baska birseye yaramaz.
Bu yazdigim dikkate alinacak mi? sanmiyorum