Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Apple AirPods Max incelemesi | Çok iyi kulaklık, yüksek fiyat

    1
    1 sa.
    676
    35
    iPhone
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Apple'ın yeni nesil kulaklığı AirPods Max'i kullandım ve izlenimlerimi bu videoda aktardım. Hem ses kalitesi hem de teknolojisiyle heyecan verici olan kulaklığın göze batan en önemli kusuru ise fiyatı

    Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni nesil kulaklığı AirPods Max'i kullandım ve izlenimlerimi bu videoda anlattım. Hem yüksek kaliteli materyallerden oluşan yenilikçi tasarımı hem de H1 çip ve Apple'ın geliştirdiği yeni nesil sürücünün sunduğu performans ile gerek saf ses gerekse de aktif gürültü engellemede çok beğendiğimiz kulaklık aynı zamanda zahmetsiz bağlantı yetenekleri, Apple cihazları arasında kusuruz geçiş yapması ve uzamsal ses ile destekleyen videolarda zenginleştirilmiş deneyim gibi özellikleriyle çok güçlü ve iddialı bir paket sunuyor. Tüm bu güçlü yanları dışında yüksek olan fiyatı ise sanırım göze çarpan en önemli eksisi oluyor.



    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SKYFALL (Gökhan ) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sayin yonetim
    Sitenizde kulaklik incelemesini yapan tek kisi Burak'tir simdiye kadar kactane kulaklik tanitimi yapti bilmiyorum ama oldukca fazla bu demek oluyor ki bircok urunu test edip denedigi icin onca urunun arasindaki farki HISSEDECEK olan kendisidir. Neden bu urunun incelemesi baska bir kisiye birakildi?
    Yaa bu durumu sizlerin dusunmesi gerekirken biz uyeler dusunuyoruz bu demek oluyor ki sitedeki en onemli detay dikkate alinmadan yayinlaniyor.
    Ornek
    A- kisisi simdiye kadar 10-20 urun deneyip tecrube sahibi olmusken
    B- kisisi cikip bu urun soyle boyle demesi bana birsey ifade etmiyor.

    Bu urun bir klavye yada mouse degil

    Benim icin bu urun incelemesi fiziki gorunumden baska birseye yaramaz.

    Bu yazdigim dikkate alinacak mi? sanmiyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 52 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Manasız pahalı ve fiyatına göre fazla eksiği var. Katlanamaması, çok ağır olması dokunmatik olmaması, ldac vs desteklememesi, Apple dışında düzgün çalışmaması, kapatılamaması vsvs
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mrtkrdag (Murat Karadağ) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ultra enerji tasarrufu sıradışı olmuş bir kulaklık hastası olarak güzel de görüntüsü var diyebilirim. Ancak fiyat gerçekten üzmüş.... Yap kardeşim 2500 de ki ben sony mx4 e rakip oğlu rakibim. Bir kere şu seçim şansını bize bırakın be. Bir kere !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu para bu cihaza verilmez, SONY MX4 'e rakip ve 2 kat fiyatına.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    18:34
    Xiaomi Redmi 7A inceleme | Kullanıcı deneyimi nasıl?
    81,5b izlenme · 1 yıl
    20:44
    En iyi ANC kulaklık, bu kadar "Sony WH-1000XM4 incelemesi"
    9,4b izlenme · 4 gün
    10:45
    Apple'ın yeni canavarı | A14 Bionic işlemci
    24,4b izlenme · 3 ay
    07:37
    Apple Arcade Hakkında Her Şey | Devrim mi değil mi?
    8,1b izlenme · 1 yıl
    11:57
    Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
    11,4b izlenme · 2 yıl
    31:15
    Apple MacBook Air 2020 incelemesi | En ucuz MacBook hakkında her şey
    62,7b izlenme · 6 ay
    19:18
    Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!!
    14,3b izlenme · 2 yıl
    05:19
    Huawei FreeBuds 3 kulaklık mercek altında | Tam donanımlı ve AirPods 2'ye rakip
    26,3b izlenme · 1 yıl
    13:52
    LG’nin iddialı televizyonu testte l 65” NanoCell Smart TV! (Tablo gibi Akıllı Televizyon!)
    25,3b izlenme · 3 hf.
    22:12
    Hollywood Stilinde Renk Nasıl Atılır? Videolarınız Artık Daha Güzel Gözüksün!
    5,5b izlenme · 2 gün
    10:38
    Elgato Thunderbolt 3 Dock inceleme
    24,2b izlenme · 1 yıl
    22:31
    AKG N700 NC kulaklık ön inceleme
    23,7b izlenme · 2 yıl
    17:04
    Bu telefon çok hızlı | Huawei Mate 40 Pro ilk izlenimler
    16,2b izlenme · 1 hf.
    10:52
    iPhone 12 Pro ve iPhone 12, ne sunuyor? iPhone 11'den geçilir mi?
    58,8b izlenme · 1 ay
    12:22
    Çinli toptancıları gezdik | Kendi markamız için teklif aldık
    55,3b izlenme · 1 yıl
    12:35
    2600TBW ömürlü NVMe SSD, 7/24 çalışabilen HDD! "Seagate FireCuda 510 vs Ironwolf incelemesi"
    7,6b izlenme · 1 gün
    23:03
    iPhone 11 Pro ilk izlenimler | Detayları, özellikleri
    61b izlenme · 1 yıl
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız