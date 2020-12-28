Apple AirPods Max incelemesi | Çok iyi kulaklık, yüksek fiyat

Apple'ın yeni nesil kulaklığı AirPods Max'i kullandım ve izlenimlerimi bu videoda aktardım. Hem ses kalitesi hem de teknolojisiyle heyecan verici olan kulaklığın göze batan en önemli kusuru ise fiyatı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni nesil kulaklığı AirPods Max'i kullandım ve izlenimlerimi bu videoda anlattım. Hem yüksek kaliteli materyallerden oluşan yenilikçi tasarımı hem de H1 çip ve Apple'ın geliştirdiği yeni nesil sürücünün sunduğu performans ile gerek saf ses gerekse de aktif gürültü engellemede çok beğendiğimiz kulaklık aynı zamanda zahmetsiz bağlantı yetenekleri, Apple cihazları arasında kusuruz geçiş yapması ve uzamsal ses ile destekleyen videolarda zenginleştirilmiş deneyim gibi özellikleriyle çok güçlü ve iddialı bir paket sunuyor. Tüm bu güçlü yanları dışında yüksek olan fiyatı ise sanırım göze çarpan en önemli eksisi oluyor.