Bu sene kesinlikle Pro Max! "iPhone 17 Pro Max incelemesi"

Bu videoda iPhone 17 Pro Max'i inceliyoruz. Tasarımı, malzeme kalitesi tartışmalı, gerçekten öyle mi? 17 Pro ile aradaki farklar ne? Neden bu sene Pro Max alınır? Tüm detaylar videomuzda.

Videodaki Spigen marka ürünler için;

Apple iPhone 17 Pro Max

Spigen Ultra Hybrid S

Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 45W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 65W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 10000 mAh Slim Alüminyum Kasa 22.5W USB-C

Spigen 20000 mAh Alüminyum Kasa 30W USB-C

Spigen USB-C to USB-C 1 Metre Kablo 60W

Spigen iPhone 17 Ailesi Koleksiyonu

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

