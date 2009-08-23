Apricorn Aegis Padlock; Pin numarasıyla erişilebilen harici depolama sürücüleri

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Depolama çözümleri üreticisi Apricorn, veri güvenliğini ön planda tutan profesyonel kullanıcılar için hazırladığı Aegis Padlock serisi yeni harici depolama çözümlerini duyurdu. PIN sistemiyle gerçek zamanlı donanımsal şifreleme yapabilen yeni sürücü serisi dahilinde 250GB, 320GB ve 500GB kapasiteli modellere yer veriliyor. AES-128 veya 256bit şifreleme yapabilen yeni sürücü serisi ayrıca 16 noktalı şok koruma sistemi ve USB bağlantısı için entegre kablo gibi detaylara da sahip.

Tuş takımı ile kullanıcıların PIN numaralarını belirlemelerine ve doğrudan içeriğe erişebilmelerine olanak tanıyan Aegis Padlock serisi yeni sürücü ailesinin basit, hızlı ve yazılım bağımsız yüksek güvenlik sağladığı belirtiliyor. İki yıllık garanti ile gelecek olan yeni sürücülerden 256-bit AES şifreleme yapabilen 500GB'lık model 159$'lık etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.