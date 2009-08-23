Apricorn Aegis Padlock; Pin numarasıyla erişilebilen harici depolama sürücüleri

Depolama çözümleri üreticisi Apricorn, veri güvenliğini ön planda tutan profesyonel kullanıcılar için hazırladığı Aegis Padlock serisi yeni harici depolama çözümlerini duyurdu. PIN sistemiyle gerçek zamanlı donanımsal şifreleme yapabilen yeni sürücü serisi dahilinde 250GB, 320GB ve 500GB kapasiteli modellere yer veriliyor. AES-128 veya 256bit şifreleme yapabilen yeni sürücü serisi ayrıca 16 noktalı şok koruma sistemi ve USB bağlantısı için entegre kablo gibi detaylara da sahip.
Tuş takımı ile kullanıcıların PIN numaralarını belirlemelerine ve doğrudan içeriğe erişebilmelerine olanak tanıyan Aegis Padlock serisi yeni sürücü ailesinin basit, hızlı ve yazılım bağımsız yüksek güvenlik sağladığı belirtiliyor. İki yıllık garanti ile gelecek olan yeni sürücülerden 256-bit AES şifreleme yapabilen 500GB'lık model 159$'lık etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.
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23.08.2009 Saat: 14:25
süpersin
yazılımsal ile donanımsal güvenlik sence aynımı? istediğin yazılımı kırıp dosyalara erişebilirsein ama donanımsal bir şifrelemeyi kıramazsın.hmm anca hdd yi söküp başka bir aparatla bğlarsın belki tabi bole bir durum olacaksa hiç bir şey güvenli deil zaten :)
kendi yazılımına şifre koyabilirlerdi
tuş takımı sacma olmuş
normalini alacağıma gider bunu alırım, üstelik usb kablo da cihaz üzerinde, kaybetme derdi olmaz..
türkiyeye gelir mi bunlardan?