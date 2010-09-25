Arçelik'ten 2 Çekmeceli Ankastre Bulaşık Makinesi

Arçelik, değişen yaşam tarzlarına uyum sağlayan ve genişleyen ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan iki çekmeceli ankastre bulaşık makinesini tüketicilerinin beğenisine sundu. Bağımsız çalıştırılabilen iki adet yıkama ünitesine sahip Arçelik (92152 TACM) 2 Çekmeceli Ankastre Bulaşık Makinesi, bir seferde iki ayrı sepette bulaşık yıkama imkanı sunuyor. İster tek, ister iki çekmecesiyle birden kullanılabilen, sıradışı tasarıma sahip Arçelik bulaşık makinesi, bağımsız çalışması, ergonomik yapısı, esnekliği ve saklanmış çerçevesi ile dikkat çekiyor.

Arçelik 2 Çekmeceli Ankastre Bulaşık Makinesi' nin iki çekmeceli olmasının diğer bir avantajı ise hassas kristaller, ağır kirli tencere ve tavaları aynı anda farklı çekmecelerde yıkama imkanı sunması. Narin cam eşyalar bir çekmecede hassas devirde, tencere ve tavalar da diğer bir çekmecede yoğun devirde yıkanabiliyor.

Sürgülü çekmece tasarımını bulaşık makinesinin içine uyarlayan Arçelik, bu yolla bulaşıklara kolay erişim olanağı sunuyor. Tıpkı diğer mutfak çekmeceleri gibi açıp kapanabilirken; açma, kapama ve yükleme sırasında daha az hareket etme özelliklerini alışılmış mutfak çizgisiyle birleştiriyor.

Arçelik 2 Çekmeceli Ankastre Bulaşık Makinesi' nin tek çekmece halinde de kullanılabiliyor olması, az miktarda bulaşığı olanlar için de büyük bir avantaj sağlıyor. Tek çekmecesi 6 yemek tabağı, 6 tatlı tabağı, 6 kase, 6 fincan tabağı, 6 kişilik çatal, bıçak, kaşık takımı ve 6 bardağı rahatça alabilecek kapasitede. Çekmeceli yapısı makinenin yıkanan bulaşıkları saklama ünitesi olarak da kullanılmasına imkan veriyor.

Ergonomik yapısı sayesinde evlerde, lokantalarda, kafelerde, botlarda, uçaklarda ve ofislerde de kullanılabilen Arçelik 2 Çekmeceli Ankastre Bulaşık Makinesi, mutfakların görünümüne uyum sağlıyor. Sensörleri sayesinde ağırlık ve kirlilik seviyesine göre en iyi yıkama programını seçiyor ve tertemiz bulaşıklar sunuyor.

Çevreye son derece duyarlı olan Arçelik 2 Çekmeceli Ankastre Bulaşık Makinesi, minimum su, elektrik ve deterjanla çalışıyor. Her bir çekmecesi sadece 8 lt su kullanarak yıkama yapabiliyor. Tek çekmecesiyle yarım ağırlıkta çalıştırıldığında, enerji, su ve deterjan tüketimi geleneksel makinelere göre %50 azalıyor. Kahvaltı ve öğle yemeği gibi az bulaşıkları olan öğünlerin bulaşıkları için ise ideal bir ürün olma özelliği taşıyor.Arçelik 2 Çekmeceli Ankastre Bulaşık Makinesi, bulaşıkları biriktirmeden rahat kullanım imkanı sağlıyor.

Sınırlı alana sahip olanlar için Arçelik 2 Çekmeceli Ankastre Bulaşık Makinesi' nin tek çekmeceli alternatifi de bulunuyor. 2 çekmeceli ile aynı özelliklere sahip, tek çekmeceli ankastre bulaşık makinesi (92151 TACM) 6 kişilik bulaşık kapasitesine sahip olup, küçük mutfaklar ve dar alanlar için ideal çözüm sunuyor.

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