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Archos 9 tablet bilgisayar artık daha hızlı bir işlemci kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Archos 9 tablet bilgisayar artık daha hızlı bir işlemci kullanıyor
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Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanınan ve bir süredir tablet bilgisayarlarıyla da gündemde olan Archos, iddialı modellerinden Archos 9'da işlemci güncellemesine gitti. Detaylarına CeBIT 2010 videolarımızda da yer verdiğimiz Archos 9'da şimdiye kadar 1.1GHz'de çalışan Atom Z510 işlemcisine yer veren Archos, yaptığı resmi açıklamayla 1.2GHz'de çalışan Atom Z515 işlemcisini kullanmaya başladığını duyurdu.

Archos'un işlemci güncellemesindeki en önemli detaylardan biri ise, 549.99 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi. Archos 9'un ana özellikleri şu şekilde;

  • 8.9-inç ekran
  • 32GB SSD
  • Windows 7 Starter Edition
  • 1GB of RAM
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DH Misafiri 8 yıl
merhaba; bende de archos 9 var. bunda bir özellik varmış. bir defter gibi kullanabiliyormuşuz fakat windows 7 starter bunu desteklemiyormus. yükseltmek gerekiyormuş. bu konuda fikir verebilirmisiniz acaba?
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DH Misafiri 9 yıl
Bu cihazla ilgili testlerimi kişisel web adresimde yayınladım. Almayı düşünen arkadaşlar bu yazımı muhakkak okusunlar..
isakarahan.com.tr/...
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