Archos 9 tablet bilgisayar artık daha hızlı bir işlemci kullanıyor

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Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanınan ve bir süredir tablet bilgisayarlarıyla da gündemde olan Archos, iddialı modellerinden Archos 9'da işlemci güncellemesine gitti. Detaylarına CeBIT 2010 videolarımızda da yer verdiğimiz Archos 9'da şimdiye kadar 1.1GHz'de çalışan Atom Z510 işlemcisine yer veren Archos, yaptığı resmi açıklamayla 1.2GHz'de çalışan Atom Z515 işlemcisini kullanmaya başladığını duyurdu.

Archos'un işlemci güncellemesindeki en önemli detaylardan biri ise, 549.99 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi. Archos 9'un ana özellikleri şu şekilde;