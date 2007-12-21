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Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2'yi duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
14,4b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arctic Cooling, ekran kartları için hazırladığı ve başarı kazandığı pasif soğutması Accelero S1'i güncelledi. Rev.2 olarak anons edilen yeni soğutucunun en önemli özelliği hem ATi'nin hemde Nvidia'nın en yeni grafik işlemcileriyle uyumlu hale getirilmesi gösterilebilir. Zira Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 esnek montaj kiti sayesinde artık ATi cephesinde Radeon HD 3850 ve 3870, Nvidia'nın ise G92 tabanlı GeForce 8800GT ve 8800GTS 512 modelleri ile kullanılabiliyor. Bakır tabanlı ısı aktarım borularına sahip olan yaprak tasarımlı soğutucu ayrıca ekstra olarak sunulan Turbo modülü dahilinde gelen fanlar ile desteklenebiliyor. Soğutucunun genel özellikleri; * 0dbA, gürültüsüz tasarım * 4 adet bakır tabanlı ısı aktarım borusu * Voltaj regülatörü için özel ııs dağıtıcı * Video bellekleri de kapsayan tasarım * Yüksek güvenilirlik * Düşük Ağırlık * 6 yıllık garanti Arctic Cooling Accelero S1'in performansı; Pasif soğutma ile sessizlik sağlayan soğutucu, ek olarak sunulan Turbo modülü sayesinde overclock'a da olanak tanıyabilmekte. Yapılan güncellemeyle AMD-ATi'nin HD 3800 ve Nvidia'nın 8800GT/8800GT modellerini de destekler hale gelen AC'nin iddialı pasif soğutucusu Accelero S1 Rev. 2 son kullanıcıların yanı sıra pasif soğutmalı ekran kartı hazırlamak isteyen üreticiler tarafından da ilgi görecek gibi görünüyor.
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Guest-857078682 11 yıl
çok yüksek bi performans değil ama yinede yüksek sayılır
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max975 11 yıl
Güzel bir şeye benziyor ama seslik için performans!!!!
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zurven 11 yıl
Birde ülkemizde bulabilsek şu ürünü. 2 haftadır arıyorum
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