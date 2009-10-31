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Arctic Cooling yeni bellek soğutucusunu tanıttı: Arctic RC Pro

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arctic Cooling yeni bellek soğutucusunu tanıttı: Arctic RC Pro
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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Arctic Cooling, saat hızları sürekli artan DDR3 kitler için geliştirdiği yeni bellek soğutucusunu duyurdu. Firmanın Arctic RC Pro olarak isimlendirdiği yeni bellek soğutucusunun hem DDR2 hem de DDR3 belleklerle kullanılabildiği açıklandı. 126 x 76 mm boyutlarında ve 74 gram ağırlığında olan yeni soğutucuda 5cm uzunluğunda yapraklara yer veriliyor. Ön uygulamaları termal padlere ve 3 vidalı güvenlik sistemine sahip olan yeni soğutucu, herhangi bir soğutcunun kullanılmadığı belleklere kıyasla DRAM yongalarını %50'ye varan oranda daha serin çalıştırabiliyor.

Çift olarak paket halinde satışa sunulacak Arctic Cooling RC Pro'nun Kasım ayı içerisinde 9.95$'lık yurt dışı etiket fiyatı ile kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Arctic Cooling yeni bellek soğutucusunu tanıttı: Arctic RC Pro
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 10 yıl
Yok artık. O ram üzerinde oluyor.
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suslu76 10 yıl
fiyatı çok uygun gibi türkiyedeki soğutucu fiyatlarına nazaran
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ES3NT 10 yıl
çok güzel görünüyor. keşke üzerine ledde koysalar
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ParaBende 10 yıl
Fiyatida tasarımıda çok güzel
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