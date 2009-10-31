Arctic Cooling yeni bellek soğutucusunu tanıttı: Arctic RC Pro

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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Arctic Cooling, saat hızları sürekli artan DDR3 kitler için geliştirdiği yeni bellek soğutucusunu duyurdu. Firmanın Arctic RC Pro olarak isimlendirdiği yeni bellek soğutucusunun hem DDR2 hem de DDR3 belleklerle kullanılabildiği açıklandı. 126 x 76 mm boyutlarında ve 74 gram ağırlığında olan yeni soğutucuda 5cm uzunluğunda yapraklara yer veriliyor. Ön uygulamaları termal padlere ve 3 vidalı güvenlik sistemine sahip olan yeni soğutucu, herhangi bir soğutcunun kullanılmadığı belleklere kıyasla DRAM yongalarını %50'ye varan oranda daha serin çalıştırabiliyor.

Çift olarak paket halinde satışa sunulacak Arctic Cooling RC Pro'nun Kasım ayı içerisinde 9.95$'lık yurt dışı etiket fiyatı ile kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

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