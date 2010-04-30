Asus Eee PC 900AX detaylandı

Asus yeni netbook modellerinden Eee PC 900AX'i detaylandırdı. 8.9-inç ekrana sahip olan netbook, tasarım özellikleriyle, Eee PC serisinin klasik modelleriyle aynı çizgide yer alıyor. Birinci jenerasyon Intel Atom platformunu temel alan netbook, 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alıyor. LED backlit ekranı 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen Eee PC 900AX, 1GB bellek ve 160GB sabit disk ile geliyor.

Ekran kartı olarak çipsete entegre GMA 950'nin yer aldığı netbook'ta, 0.3MP çözünürlüğünde kamera, 10/100 Ethernet ve 802.11 b/g WiFi gibi detaylara da yer veriliyor. 4 hücreli pil ile 4 saate kadar kullanım süresi sunan Eee PC 900AX, Windows XP Home Edition ile geliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Eee PC 900AX'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.