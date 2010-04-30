Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Asus Eee PC 900AX detaylandı

9 yıl
10,8b
1
7
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus Eee PC 900AX detaylandı
Tam Boyutta Gör

Asus yeni netbook modellerinden Eee PC 900AX'i detaylandırdı. 8.9-inç ekrana sahip olan netbook, tasarım özellikleriyle, Eee PC serisinin klasik modelleriyle aynı çizgide yer alıyor. Birinci jenerasyon Intel Atom platformunu temel alan netbook, 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alıyor. LED backlit ekranı 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen Eee PC 900AX, 1GB bellek ve 160GB sabit disk ile geliyor.

Ekran kartı olarak çipsete entegre GMA 950'nin yer aldığı netbook'ta, 0.3MP çözünürlüğünde kamera, 10/100 Ethernet ve 802.11 b/g WiFi gibi detaylara da yer veriliyor. 4 hücreli pil ile 4 saate kadar kullanım süresi sunan Eee PC 900AX, Windows XP Home Edition ile geliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Eee PC 900AX'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Asus Eee PC 900AX detaylandı
Tam Boyutta Gör
Asus Eee PC 900AX detaylandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RaptorFX 9 yıl
Sanırım fiyat olarak düşük bütçeleri hedef alacak. Yoksa en ufak getirisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugur_bek 9 yıl
led ekran koyunca yepyeni bir netbook olmuş valla!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl
fx57'ye üzülüyorum ben :) Haber diye bunları koymak zorunda kalıyor adam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 9 yıl
eee? Çekici hiçbir tarafı yokki bu netbookun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim