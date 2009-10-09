ASUS MAXIMUS III FORMULA video inceleme

ASUS'un sahip olduğu özelliklerle işte üst seviye anakart böyle olur dedirten P55 yonga setli MAXIMUS III FORMULA'sı mercek altında.
castorpollux arkadaşlar ben bu anakartı kullanmak istiyorum, kendim monte edebilir miyim? ram ve diğer parçaları monte etmede sorun yaşar mıyım? uyumsuzluk şu bu felan? kullandığım sistem intel core duo, 2.33 GHz, 2GB Ram (ddr2-667 ddr2 SDRAM, ati radeon HD 2600 Pro (256mb. sıkkullanılanlara ekledim cevaplarınızı kontrol edeceğim,lütfen aydınlatın...
Outrage rampage ile bunun arasında ne farklar war =??
Bu kartın sadece extreme versiyonu yukarıdaki standartları destekliyor. O da henüz satışta değil.
Bence 200 TL'lik bir kartta bu 500 TL'lik kartla aynı işi görür. Dediğim gibi extreme edition olsa alın derdim. Ama bundan uzak durun.
kullandığım sistem intel core duo, 2.33 GHz, 2GB Ram (ddr2-667 ddr2 SDRAM,
ati radeon HD 2600 Pro (256mb.
sıkkullanılanlara ekledim cevaplarınızı kontrol edeceğim,lütfen aydınlatın...
arkadaşlar ben bu anakartı kullanmak istiyorum, kendim monte edebilir miyim?
Senin PC bilgini biz nereden bilelimde bu soruyu cevaplayalım, senin sorudugunun şundan farkı yok;
Karnım acıktı yemek yemelimiyim?
LGA 775 işlemciyi 1156 soket anakarta nasıl takabilirsin?
DDR2 remi DDR3 anakarta nasıl takmayı düşünüyorsun?
Ve son olarka sen anakart değiştirince performans artacak mı sanıyorsun?
soket farklılığı var hocam
""alla alla LGA1156 ne zamandan beri birden cakma LGA1366 ya dönüştü yada benim mi haberim yok dur bakim bendeki x58 gigabyteda belki kendi kendine 1156 ya dönüşmüştür evrim geçiriyor demekki bu anakartlar zamanla çakma oluyorlar birden ""
@stradosphere, @CELTIC FROST; Bildiğiniz gibi Lynnfield ve Bloomfield CPU mimarileri var, Lynnfield mimarisi LGA 1156 soketinde, Bloomfield mimarisi ise LGA 1366 soketinde çalışıyor. ilk çıkan core i7 ler 920 940 965 Bloomfield mimarisinde 3 kanal bellek desteği ile çıkmıştır. Daha sonra çıkan
core i7 diye adlandırılan 860 ve 870 modellerinde 2 kanal bellek desteği vardır CPU mimarisi ve soketi farklıdır. Bence orjinal core i7
değildirler. Çakma core i7 ile bunu kastetmek istedim. Gelelim anakarta bu anakarta core i7 920 940 965 takamazsınız takabileceğiniz sadece core i7 860 ve 870 vardır ve bana göre bunlar core i7 değil core i5 sınıfına dail olmalıdır bu benim kişisel yorumumdur. Intel Hyper-Threading olan core i5 leri core i7 diye pazarlamaktadır.
bi anakarta bu parayı vereceksem chipset x58 olacak LGA 1366 soket olacak 3 kanal 6 slot DIMM olacak. çakma core i7 anakartı bu.
Bu cümleyle açıklamaya çalıştığın durumu anlamadım çakma core i7 anakartı diyorsan korkarım sen bu konuda pek bilgi sahibi değilsin biraz forumu incele bence.