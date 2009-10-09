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ASUS MAXIMUS III FORMULA video inceleme

9 yıl
94,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un sahip olduğu özelliklerle işte üst seviye anakart böyle olur dedirten P55 yonga setli MAXIMUS III FORMULA'sı mercek altında.

ASUS'un sahip olduğu özelliklerle işte üst seviye anakart böyle olur dedirten P55 yonga setli MAXIMUS III FORMULA'sı mercek altında.



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belgen 9 yıl
bu kart 3gb/s SATA ve USB 2.0 destekliyor.
Bu kartın sadece extreme versiyonu yukarıdaki standartları destekliyor. O da henüz satışta değil.
Bence 200 TL'lik bir kartta bu 500 TL'lik kartla aynı işi görür. Dediğim gibi extreme edition olsa alın derdim. Ama bundan uzak durun.
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Agababangida 8 yıl
Fena görünmüyor
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castorpollux 9 yıl
arkadaşlar ben bu anakartı kullanmak istiyorum, kendim monte edebilir miyim? ram ve diğer parçaları monte etmede sorun yaşar mıyım? uyumsuzluk şu bu felan?
kullandığım sistem intel core duo, 2.33 GHz, 2GB Ram (ddr2-667 ddr2 SDRAM,
ati radeon HD 2600 Pro (256mb.
sıkkullanılanlara ekledim cevaplarınızı kontrol edeceğim,lütfen aydınlatın...
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No Way Out 9 yıl

castorpollux

arkadaşlar ben bu anakartı kullanmak istiyorum, kendim monte edebilir miyim? ram ve diğer parçaları monte etmede sorun yaşar mıyım? uyumsuzluk şu bu felan?
kullandığım sistem intel core duo, 2.33 GHz, 2GB Ram (ddr2-667 ddr2 SDRAM,
ati radeon HD 2600 Pro (256mb.

sıkkullanılanlara ekledim cevaplarınızı kontrol edeceğim,lütfen aydınlatın...

arkadaşlar ben bu anakartı kullanmak istiyorum, kendim monte edebilir miyim?

Senin PC bilgini biz nereden bilelimde bu soruyu cevaplayalım, senin sorudugunun şundan farkı yok;

Karnım acıktı yemek yemelimiyim?


LGA 775 işlemciyi 1156 soket anakarta nasıl takabilirsin?

DDR2 remi DDR3 anakarta nasıl takmayı düşünüyorsun?

Ve son olarka sen anakart değiştirince performans artacak mı sanıyorsun?
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talh4wk 9 yıl
rampage ile bunun arasında ne farklar war =??
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seffa 9 yıl

Outrage

rampage ile bunun arasında ne farklar war =??


soket farklılığı var hocam
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talh4wk 9 yıl
mükemmel yaw
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Silver Shadow 9 yıl
asus şov yapıyor sadece. fiyat belli olduktan sonra yorum yapmak lazım
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skynet 9 yıl
videolar açılmıyor,reklam kısmına kadar geliyor orada takılıp kalıyor.IE8 ve firefox'da denedim ikisinde de sonuç aynı.
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Cose Turche 9 yıl
bellek slotları işlemciye yine çok yakın tutulmuş son slot hariç tamamı kapanır fanı egsoza çevirirsek,bu anakrt şov amaçlı olmuş,keşke yüke sokup vdrop var mı yok mu onu gösterseydiniz..
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faruk-x22 9 yıl
speed-step e teşekkürler..
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aykutx 9 yıl
Asus her zaman farkını gösteriyor.Ekran kartı ve anakartda tek tercihim.
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faruk-x22 9 yıl
x58 ramgage 2 exterme kullanıyorum ama bu kartın görünü daha hoş olmuş.beyendim asus güzel kartlar yapıyor.asusdan vazgeçemiyorum bu yüzden..video için teşekkürler harika bir inceleme olmuş..
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engintezel 9 yıl
""@ssenginss bi anakarta bu parayı vereceksem chipset x58 olacak LGA 1366 soket olacak 3 kanal 6 slot DIMM olacak. çakma core i7 anakartı bu. Bu cümleyle açıklamaya çalıştığın durumu anlamadım çakma core i7 anakartı diyorsan korkarım sen bu konuda pek bilgi sahibi değilsin biraz forumu incele bence. ""
""alla alla LGA1156 ne zamandan beri birden cakma LGA1366 ya dönüştü yada benim mi haberim yok dur bakim bendeki x58 gigabyteda belki kendi kendine 1156 ya dönüşmüştür evrim geçiriyor demekki bu anakartlar zamanla çakma oluyorlar birden ""
@stradosphere, @CELTIC FROST; Bildiğiniz gibi Lynnfield ve Bloomfield CPU mimarileri var, Lynnfield mimarisi LGA 1156 soketinde, Bloomfield mimarisi ise LGA 1366 soketinde çalışıyor. ilk çıkan core i7 ler 920 940 965 Bloomfield mimarisinde 3 kanal bellek desteği ile çıkmıştır. Daha sonra çıkan
core i7 diye adlandırılan 860 ve 870 modellerinde 2 kanal bellek desteği vardır CPU mimarisi ve soketi farklıdır. Bence orjinal core i7
değildirler. Çakma core i7 ile bunu kastetmek istedim. Gelelim anakarta bu anakarta core i7 920 940 965 takamazsınız takabileceğiniz sadece core i7 860 ve 870 vardır ve bana göre bunlar core i7 değil core i5 sınıfına dail olmalıdır bu benim kişisel yorumumdur. Intel Hyper-Threading olan core i5 leri core i7 diye pazarlamaktadır.
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stradosphere 9 yıl
@ssenginss
bi anakarta bu parayı vereceksem chipset x58 olacak LGA 1366 soket olacak 3 kanal 6 slot DIMM olacak. çakma core i7 anakartı bu.
Bu cümleyle açıklamaya çalıştığın durumu anlamadım çakma core i7 anakartı diyorsan korkarım sen bu konuda pek bilgi sahibi değilsin biraz forumu incele bence.
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bahattin 9 yıl
incelemedeki ışıklandırma yüzünden anakartı karşıdan görmekte zorluk yaşanıyor. Artık ışığı soldan sağdan alttan vermek yerine direk karşıdan vermeyi deneyebilir misiniz? Ayrıca anakart masa üzerindeyken beyaz bir masada incelerseniz ve ışığı biraz daha yüksek tutabilirseniz güzel olacak gibi.
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