Asus özel soğutmalı Radeon HD 2600XT modelini duyurdu

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Lider donanım üreticilerinden biri olan Asus, AMD-ATi'nin orta segmentte yer alan en iddialı grafik çözümü Radeon HD 2600XT'yi kullanan yeni ekran kartını duyurdu. Asus'un yeni modeli EAH2600XT/HTDP/256M'yi rakip firmaların benzer çözümlerinden ayıran en temel fark olarak sahip olduğu özel soğutması. Üretici firma Asus'a göre, kullanılan özel soğuta sayesinde hem daha yüksek performans hemde daha düşük gürültü oranları elde edilirken yeni soğutma ünitesinin AMD-ATi Radeon HD 2600XT üzerinde kullanılan standart soğuma sistemine göre çok daha verimli ve sessiz soğutma sağladığı da bildirilmekte. Asus EAH2600XT/HTDP/256M'nin teknik özellikleri ise şu şekilde,