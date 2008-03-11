Asus P5N-T Deluxe ve PowerColor HD3870 GDDR3 arasında uyuşmazlık

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Donanım dünyasında kulaktan kulağa hızla yayılan efsanelerden biri de ATi ekran kartlarının Nvidia yonga setli anakartlarda veya Nvidia tabanlı ekran kartlarının AMD-ATi'nin hazırladığı çipsetleri kullanan anakartlarda çalışmayacağı, çalışsa bile beklenen performansı sunamayacağı konusudur. Bu durum şimdiye kadar sadece bir söylenti olarak kaldı. Fakat yaşanan yeni bir gelişme her ne kadar bu durumu doğrular nitelikte olmasa bile akıllara da getirmiyor değil. Expreview'ın bildirdiğine göre ATi'nin önemli partnerlerinden biri olan PowerColor'ın hazırladığı GDDR3 bellekli Radeon HD 3870 modeli, Asus'un hazırladığı nForce 780i SLI yonga setli P5N-T Deluxe üzerinde kullanılmaya çalışıldığında sistemin asılı kaldığı belirtiliyor. Hem ekran kartı hemde anakart için yapılan BIOS ve sürücü güncellemesinin de durumu değiştirmediği belirtiliyor. İşin ilginç yanı farklı donanımlar ile her iki ürünün de sorunsuzca çalışıyor olması; - P5N-T Deluxe + ATi reference HD 3870 X2 - P5N-T Deluxe + Sapphire HD 3850 512MB GDDR3 - P5N-T Deluxe + PowerColor HD3870 512MB GDDR4 - PowerColor HD3870 512MB GDDR3 + Asus Maximus Formula（X38） - PowerColor HD3870 512MB GDDR3 + Foxconn P35A-S（P35） Yaşanan sorunun spesifik olarak Asus P5N-T Deluxe ve PowerColor HD3870 512MB GDDR3 arasında olduğu görülüyor. Bakalım her iki firma bu konuda nasıl bir açıklama yapacak.