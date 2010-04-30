Asus'un HD video oynatabilen yeni netbook modeli Eee PC 1005PR satışa sunuldu

Nvidia ION2 tabanlı yeni netbook modelini ay sonuna doğru duyurması ve Computex fuarı sonrasında yaygın satışa sunması beklenen Asus, HD Video hızlandırma yeteneğine sahip olan düşük maliyetli yeni bir netbook modelini Amerika'da kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Firmanın Eee PC 1005PR olarak isimlendirdiği yeni netbook, Pine Trail kod adını taşıyan ikinci nesil Intel Atom platformunu temel alıyor. 1.66GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N450 işlemcisinin güç verdiği netbook, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

Asus Eee PC 10005PR'nin en dikkat çekici özelliği, Broadcom tarafından geliştirilen Crystal HD yongasına sahip olması. Bu yonga hem yüksek tanımlı videolar hem de flash içeriği hızlandırabiliyor. 10.1-inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel ekrana sahip netbook, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre GMA 3150 IGP'si ile geliyor.

Diğer özellikleri arasında 500GB çevrimiçi depolama kapasitesi, 0.3MP entegre internet kamerası, 10/100 Ethernet, WiFi, Bluetooth, aralıklı tuş dizilimine sahip chiclet klavye ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. 11 saate kadar kullanım süresi sunan netbook'a işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor.

Asus tarafında bir yıllık garanti ile satışa sunulan Eee PC 10005PR'nin Amerika satış fiyatı 400$.