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Asus'un HD video oynatabilen yeni netbook modeli Eee PC 1005PR satışa sunuldu

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ION2 tabanlı yeni netbook modelini ay sonuna doğru duyurması ve Computex fuarı sonrasında yaygın satışa sunması beklenen Asus, HD Video hızlandırma yeteneğine sahip olan düşük maliyetli yeni bir netbook modelini Amerika'da kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Firmanın Eee PC 1005PR olarak isimlendirdiği yeni netbook, Pine Trail kod adını taşıyan ikinci nesil Intel Atom platformunu temel alıyor. 1.66GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N450 işlemcisinin güç verdiği netbook, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

Asus Eee PC 10005PR'nin en dikkat çekici özelliği, Broadcom tarafından geliştirilen Crystal HD yongasına sahip olması. Bu yonga hem yüksek tanımlı videolar hem de flash içeriği hızlandırabiliyor. 10.1-inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel ekrana sahip netbook, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre GMA 3150 IGP'si ile geliyor.

Diğer özellikleri arasında 500GB çevrimiçi depolama kapasitesi, 0.3MP entegre internet kamerası, 10/100 Ethernet, WiFi, Bluetooth, aralıklı tuş dizilimine sahip chiclet klavye ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. 11 saate kadar kullanım süresi sunan netbook'a işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor.

Asus tarafında bir yıllık garanti ile satışa sunulan Eee PC 10005PR'nin Amerika satış fiyatı 400$.


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mk2kill 9 yıl
11 saate kadar kullanım süresi cok iyi.
bu ekran boyutu ıcın cozunurluk de guzel. 720p de hızlandırabiliyor. kesinlikle fiyatını hakediyor.
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DiciQ 9 yıl
pil süresi oldukça iyi 11 saat asus niçin 1 yıl garanti vermiş orasını anlayamadım
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artenis 9 yıl
Su anda TR piyasasında birinci nasıl tek cekırdekli Atomlar Bin lira civarında alıcılarıyla bulusuyor!...
Bkz: Teknosa
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jay jay justified 9 yıl
Burada o fiyata satılsa yok satar. Sorunsuz olarak hem 720p, hem de flash hızlandırma. Daha ne olsun. Gerek ekran çözünürlüğü, gerekse de çıkış birimi olmayışı 1080p'yi anlamsız kılıyor zaten.
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koxp94 9 yıl
Broadcom'un Crystal HD yongasının kullanılması iyi olmuş yaygınlaşması açısından. ama ne kadar yaygınlaşır. Intel bu işi Broadcom'a bırakmaz bence
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