Yapay zekalı Ryzen AI işlemcili Asus Zenbook S16'nın Türkiye fiyatı açıklandı

- Asus Zenbook S16 (UM5605) Türkiye fiyatı
- Yapay zeka işlemlerinde yüksek performans
- ASUS ZenBook S16 (UM5605) teknik özellikleri
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Asus Zenbook S16 (UM5605) Türkiye fiyatı
Asus Zenbook S16’nın tavsiye edilen satış fiyatı 1TB versiyon için 74.598 TL, 2 TB versiyon için 84.998 TL olarak belirlenmiş. Asus’un online satış platformu Asus E-Store’da ön siparişe sunulan notebookta 32 GB LPDDR5x RAM’e ve PCIe Gen 4.0 SSD’ye yer veriliyor.
Yapay zeka işlemlerinde yüksek performans
Yeni Zenbook S16’nın en dikkat çeken yanı güçlü performansı küçük boyutlarda ve düşük ağırlıkta sunması olarak dikkat çekiyor. AMD’nin Computex 2024’te tanıtımını yaptığı AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden güç alan cihazdaki dahili NPU ile 28W TDP ve 50 TOPS’a kadar güç ile yapay zeka işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Microsoft’un Copilot+ sertifikasına sahip cihazda Copilot için özel bir klavye tuşu da mevcut.
Tamamen metal şasiye sahip notebook’ta 3D buhar odası soğutma sistemi kullanılıyor. 25 dB’nin altında, düşük sessizlikle soğutma yapıyor. ASUS, laptopun dış kapağında Ceraluminum adını verdiği seramik görünümlü malzemeye yer veriyor. İskandinav beyazı ve Zumaia Grisi adı verilen iki farklı renk seçeneği sunuluyor.
ASUS ZenBook S16 (UM5605) teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç, 3K, 120Hz, 500 nit OLED
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370
- Bellek: 32GB LPDDR5x RAM
- Depolama: 1TB/2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Portlar: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1x HDMI, 1x 3.5mm, SD 4.0 kart okuyucu
- Kamera: FHD, Windows Hello (desteklenir)
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- Batarya: 78Wh
- Boyut ve Ağırlık: 35.36 x 24.30 x 1.19cm, 1.5 kg
- Güvenlik: TPM, Microsoft Pluton güvenlik çipi
- Fiyat: 1TB SSD'li: 74.598 TL, 2 TB SSD'li: 84.998 TL
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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