Yapay zekalı Ryzen AI işlemcili Asus Zenbook S16'nın Türkiye fiyatı açıklandı

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Tam Boyutta Gör ASUS, Computex 2024 fuarında tanıtılan yeni dizüstü bilgisayarı Asus Zenbook S16’yı Türkiye’de ön siparişe sundu. Yapay zeka yetenekleriyle öne çıkan Ryzen AI 9 HX 370’ten güç alan yeni Zenbook S16’nın Türkiye fiyatı belli oldu.

Asus Zenbook S16 (UM5605) Türkiye fiyatı

Asus Zenbook S16’nın tavsiye edilen satış fiyatı 1TB versiyon için 74.598 TL, 2 TB versiyon için 84.998 TL olarak belirlenmiş. Asus’un online satış platformu Asus E-Store’da ön siparişe sunulan notebookta 32 GB LPDDR5x RAM’e ve PCIe Gen 4.0 SSD’ye yer veriliyor.

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Yapay zeka işlemlerinde yüksek performans

Yeni Zenbook S16’nın en dikkat çeken yanı güçlü performansı küçük boyutlarda ve düşük ağırlıkta sunması olarak dikkat çekiyor. AMD’nin Computex 2024’te tanıtımını yaptığı AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden güç alan cihazdaki dahili NPU ile 28W TDP ve 50 TOPS’a kadar güç ile yapay zeka işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Microsoft’un Copilot+ sertifikasına sahip cihazda Copilot için özel bir klavye tuşu da mevcut.

Tam Boyutta Gör Zenbook S16 yalnızca 1,1 cm inceliğe 1,5 kg ağırlığa sahip. Taşınabilirlik anlamında oldukça iddialı görünüyor. Dizüstü bilgisayarda 16 inç boyutunda, 3K çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızı sunan dokunmatik OLED ekrana yer veriliyor. Ekran çerçeve oranının %90 oranında olduğu belirtiliyor.

Tamamen metal şasiye sahip notebook’ta 3D buhar odası soğutma sistemi kullanılıyor. 25 dB’nin altında, düşük sessizlikle soğutma yapıyor. ASUS, laptopun dış kapağında Ceraluminum adını verdiği seramik görünümlü malzemeye yer veriyor. İskandinav beyazı ve Zumaia Grisi adı verilen iki farklı renk seçeneği sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Zenbook S16’da 78 Wh batarya bulunuyor. Harman kardon imzalı altı adet hoparlör, yapay zeka gürültü engellleme özellikli mikrofon ve FHD çözünürlüğünde AiSense IR destekleyen kameraya yer veriliyor.

ASUS ZenBook S16 (UM5605) teknik özellikleri

Ekran : 16 inç, 3K, 120Hz, 500 nit OLED

: 16 inç, 3K, 120Hz, 500 nit OLED İşlemci : AMD Ryzen AI 9 HX 370

: AMD Ryzen AI 9 HX 370 Bellek : 32GB LPDDR5x RAM

: 32GB LPDDR5x RAM Depolama : 1TB/2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

: 1TB/2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Portlar : 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1x HDMI, 1x 3.5mm, SD 4.0 kart okuyucu

: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1x HDMI, 1x 3.5mm, SD 4.0 kart okuyucu Kamera : FHD, Windows Hello (desteklenir)

: FHD, Windows Hello (desteklenir) Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 Batarya : 78Wh

: 78Wh Boyut ve Ağırlık : 35.36 x 24.30 x 1.19cm, 1.5 kg

: 35.36 x 24.30 x 1.19cm, 1.5 kg Güvenlik : TPM, Microsoft Pluton güvenlik çipi

: TPM, Microsoft Pluton güvenlik çipi Fiyat: 1TB SSD'li: 74.598 TL, 2 TB SSD'li: 84.998 TL

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Asus Zenbook S16 (UM5605) Türkiye fiyatı ve özellikleri