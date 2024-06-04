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    Yapay zekalı Ryzen AI işlemcili Asus Zenbook S16'nın Türkiye fiyatı açıklandı

    Asus'un Computex 2024'te tanıtımını yaptığı Asus Zenbook S16 (UM5605) dizüstü bilgisayarı Türkiye'de ön siparişe açıldı. Asus Zenbook S16 Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    Asus Zenbook S16 (UM5605) Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    ASUS, Computex 2024 fuarında tanıtılan yeni dizüstü bilgisayarı Asus Zenbook S16’yı Türkiye’de ön siparişe sundu. Yapay zeka yetenekleriyle öne çıkan Ryzen AI 9 HX 370’ten güç alan yeni Zenbook S16’nın Türkiye fiyatı belli oldu.

    Asus Zenbook S16 (UM5605) Türkiye fiyatı

    Asus Zenbook S16’nın tavsiye edilen satış fiyatı 1TB versiyon için 74.598 TL, 2 TB versiyon için 84.998 TL olarak belirlenmiş. Asus’un online satış platformu Asus E-Store’da ön siparişe sunulan notebookta 32 GB LPDDR5x RAM’e ve PCIe Gen 4.0 SSD’ye yer veriliyor. 

    Yapay zeka işlemlerinde yüksek performans

    Yeni Zenbook S16’nın en dikkat çeken yanı güçlü performansı küçük boyutlarda ve düşük ağırlıkta sunması olarak dikkat çekiyor. AMD’nin Computex 2024’te tanıtımını yaptığı AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden güç alan cihazdaki dahili NPU ile 28W TDP ve 50 TOPS’a kadar güç ile yapay zeka işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Microsoft’un Copilot+ sertifikasına sahip cihazda Copilot için özel bir klavye tuşu da mevcut.

    Asus Zenbook S16 (UM5605) Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Zenbook S16 yalnızca 1,1 cm inceliğe 1,5 kg ağırlığa sahip. Taşınabilirlik anlamında oldukça iddialı görünüyor. Dizüstü bilgisayarda 16 inç boyutunda, 3K çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızı sunan dokunmatik OLED ekrana yer veriliyor.  Ekran çerçeve oranının %90 oranında olduğu belirtiliyor.

    Tamamen metal şasiye sahip notebook’ta 3D buhar odası soğutma sistemi kullanılıyor. 25 dB’nin altında, düşük sessizlikle soğutma yapıyor. ASUS, laptopun dış kapağında Ceraluminum adını verdiği seramik görünümlü malzemeye yer veriyor. İskandinav beyazı ve Zumaia Grisi adı verilen iki farklı renk seçeneği sunuluyor.

    Asus Zenbook S16 (UM5605) Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Zenbook S16’da 78 Wh batarya bulunuyor. Harman kardon imzalı altı adet hoparlör, yapay zeka gürültü engellleme özellikli mikrofon ve FHD çözünürlüğünde AiSense IR destekleyen kameraya yer veriliyor.

    ASUS ZenBook S16 (UM5605) teknik özellikleri

    • Ekran: 16 inç, 3K, 120Hz, 500 nit OLED
    • İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370
    • Bellek: 32GB LPDDR5x RAM
    • Depolama: 1TB/2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
    • Portlar: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1x HDMI, 1x 3.5mm, SD 4.0 kart okuyucu
    • Kamera: FHD, Windows Hello (desteklenir)
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Batarya: 78Wh
    • Boyut ve Ağırlık: 35.36 x 24.30 x 1.19cm, 1.5 kg
    • Güvenlik: TPM, Microsoft Pluton güvenlik çipi
    • Fiyat: 1TB SSD'li: 74.598 TL, 2 TB SSD'li: 84.998 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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