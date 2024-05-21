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    Asus’un ilk Copilot Plus PC'si Vivobook S15, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Asus’un ilk Copilot Plus PC'si Vivobook S15, Türkiye’de satışa çıktı. Yapay zeka ile uyumlu olan Asus Vivobook S15 fiyatı ve özellikleri hakkında tüm detaylar burada:
    Asus Vivobook S15 Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un etkinliğinin ardından üreticiler ardı ardına Copilot Plus PC uyumlu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Bu bağlamda Asus'ta Qualcomm'un Snapdragon X serisi işlemcileriyle çalışan ilk Copilot Plus PC uyumlu modeli olan Vivobook S15'i (S5507) tanıttı ve ürünü Türkiye’de ön siparişe açtı.

    Asus Vivobook S15 Türkiye’de

    Asus Vivobook S15, diğer markaların ürünleri gibi Copilot Plus PC uyumluluğu için Snapdragon X serisi ARM tabanlı yongalardan gücünü alıyor. Bu yongada yer alan NPU, Vivobook S15’e 45 TOPS’luk yapay zeka işlem gücü sağlıyor. Böylelikle Windows’taki yapay zeka özellikleriyle birlikte diğer uygulamalardaki yapay zeka özellikleri yerel olarak cihaz üzerinde çalışabilecek. Bu da hem sistemin pil ömrünü hem de performansını artırıyor.

    Asus Vivobook S15 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Asus Vivobook S15, 15,6 inç boyutunda 16:9 formatında 2880 x 1620 çözünürlüklü 120Hz yenileme hızı ve 600 nit HDR sunan OLED panelle geliyor. Asus Vivobook S15 için 12 çekirdekli Snapdragon X Elite veya 10 çekirdekli X Plus işlemci seçeneklerine sahip. Türkiye’de bu seçeneklerden 12 çekirdekli X1E-78-100 varyantı satılıyor. Bu işlemci 3,4 GHz’e kadar yüksek saat hızlarında çalışabiliyor. Bu yonganın çift çekirdekte boost desteği olmayan temel versiyon olduğunu da belirtelim. Asus Vivobook S15 pil ömrü ise 18 saatten fazla.

    Windows 11 Home ile çalışan Asus Vivobook S15, 32GB'a kadar yerleşik bellek ve 1TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı sunuyor. Ayrıca iki USB-A portu, iki USB 4.0 Type-C portu, bir HDMI 2.1, kombo jak ve microSD kart okuyucusuna sahip. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği de bulunuyor. Vivobook S15 aynı zamanda AW fotoğraf ve video dosyalarını sıralamak, düzenlemek, yönetmek ve dışa aktarmak için yapay zeka kullanan tescilli StoryCube uygulamasıyla birlikte gelen ilk cihaz konumunda.

    Asus Vivobook S15 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

    Asus Vivobook S15, Türkiye fiyatı 57,999 TL olarak açıklandı. Ürün halihazırda ön siparişe açılmış durumda. Ön Sipariş dönemine özel MW201C Bluetooh Mouse ve AP4600 ASUS Sırt Çantası da hediye ediliyor. İki ürünün toplam fiyatı 1.720 TL. Vivobook S15 teslimatları ise 18 Haziran tarihinden itibaren başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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