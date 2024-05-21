Asus’un ilk Copilot Plus PC'si Vivobook S15, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un etkinliğinin ardından üreticiler ardı ardına Copilot Plus PC uyumlu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Bu bağlamda Asus'ta Qualcomm'un Snapdragon X serisi işlemcileriyle çalışan ilk Copilot Plus PC uyumlu modeli olan Vivobook S15'i (S5507) tanıttı ve ürünü Türkiye’de ön siparişe açtı.

Asus Vivobook S15 Türkiye’de

Asus Vivobook S15, diğer markaların ürünleri gibi Copilot Plus PC uyumluluğu için Snapdragon X serisi ARM tabanlı yongalardan gücünü alıyor. Bu yongada yer alan NPU, Vivobook S15’e 45 TOPS’luk yapay zeka işlem gücü sağlıyor. Böylelikle Windows’taki yapay zeka özellikleriyle birlikte diğer uygulamalardaki yapay zeka özellikleri yerel olarak cihaz üzerinde çalışabilecek. Bu da hem sistemin pil ömrünü hem de performansını artırıyor.

Tam Boyutta Gör Asus Vivobook S15, 15,6 inç boyutunda 16:9 formatında 2880 x 1620 çözünürlüklü 120Hz yenileme hızı ve 600 nit HDR sunan OLED panelle geliyor. Asus Vivobook S15 için 12 çekirdekli Snapdragon X Elite veya 10 çekirdekli X Plus işlemci seçeneklerine sahip. Türkiye’de bu seçeneklerden 12 çekirdekli X1E-78-100 varyantı satılıyor. Bu işlemci 3,4 GHz’e kadar yüksek saat hızlarında çalışabiliyor. Bu yonganın çift çekirdekte boost desteği olmayan temel versiyon olduğunu da belirtelim. Asus Vivobook S15 pil ömrü ise 18 saatten fazla.

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Windows 11 Home ile çalışan Asus Vivobook S15, 32GB'a kadar yerleşik bellek ve 1TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı sunuyor. Ayrıca iki USB-A portu, iki USB 4.0 Type-C portu, bir HDMI 2.1, kombo jak ve microSD kart okuyucusuna sahip. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği de bulunuyor. Vivobook S15 aynı zamanda AW fotoğraf ve video dosyalarını sıralamak, düzenlemek, yönetmek ve dışa aktarmak için yapay zeka kullanan tescilli StoryCube uygulamasıyla birlikte gelen ilk cihaz konumunda.

Asus Vivobook S15 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Asus Vivobook S15, Türkiye fiyatı 57,999 TL olarak açıklandı. Ürün halihazırda ön siparişe açılmış durumda. Ön Sipariş dönemine özel MW201C Bluetooh Mouse ve AP4600 ASUS Sırt Çantası da hediye ediliyor. İki ürünün toplam fiyatı 1.720 TL. Vivobook S15 teslimatları ise 18 Haziran tarihinden itibaren başlayacak.

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