Asus’un ilk Copilot Plus PC'si Vivobook S15, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Asus Vivobook S15 Türkiye’de
Asus Vivobook S15, diğer markaların ürünleri gibi Copilot Plus PC uyumluluğu için Snapdragon X serisi ARM tabanlı yongalardan gücünü alıyor. Bu yongada yer alan NPU, Vivobook S15’e 45 TOPS’luk yapay zeka işlem gücü sağlıyor. Böylelikle Windows’taki yapay zeka özellikleriyle birlikte diğer uygulamalardaki yapay zeka özellikleri yerel olarak cihaz üzerinde çalışabilecek. Bu da hem sistemin pil ömrünü hem de performansını artırıyor.
Windows 11 Home ile çalışan Asus Vivobook S15, 32GB'a kadar yerleşik bellek ve 1TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı sunuyor. Ayrıca iki USB-A portu, iki USB 4.0 Type-C portu, bir HDMI 2.1, kombo jak ve microSD kart okuyucusuna sahip. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği de bulunuyor. Vivobook S15 aynı zamanda AW fotoğraf ve video dosyalarını sıralamak, düzenlemek, yönetmek ve dışa aktarmak için yapay zeka kullanan tescilli StoryCube uygulamasıyla birlikte gelen ilk cihaz konumunda.
Asus Vivobook S15 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
Asus Vivobook S15, Türkiye fiyatı 57,999 TL olarak açıklandı. Ürün halihazırda ön siparişe açılmış durumda. Ön Sipariş dönemine özel MW201C Bluetooh Mouse ve AP4600 ASUS Sırt Çantası da hediye ediliyor. İki ürünün toplam fiyatı 1.720 TL. Vivobook S15 teslimatları ise 18 Haziran tarihinden itibaren başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.