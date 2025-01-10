1 kg altında ağırlığıyla dikkat çeken ASUS Zenbook A14’ün Türkiye fiyatı belli oldu

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Tam Boyutta Gör ASUS, bu hafta Las Vegas’ta düzenlenen CES 2025’te 1 kilogramın altında ağırlığıyla piyasadaki en hafif dizüstü bilgisayarlardan biri olan ASUS Zenbook A14’ü tanıttı. ASUS Zenbook A14, dünyayla aynı anda Türkiye’de ön siparişe açıldı ve fiyatı belli oldu.

ASUS Zenbook A14 fiyatı

ASUS Zenbook A14, ASUS’un resmi online satış sayfası https://shop.asus.com’da 59.999 TL’lik fiyatı ile ön siparişe açıldı. Snapdragon X X1 işlemcili 16/512GB versiyonu 59.999 TL'ye, Snapdragon X Elite işlemcili 32GB/1TB versiyonu ise 69.999 TL'ye satılıyor.

Ön sipariş döneminde satın alan müşterilere ASUS AP4600 Sırt Çantası ve ASUS MW201C Mouse hediye ediliyor. Ürünün 3 Şubat itibarıyla kargoya verileceği belirtiliyor.

0,98 kg ağırlık ve 32 saat pil ömrüyle dikkat çekiyor

ASUS Zenbook A14, taşınabilirlik ve pil ömrüyle MacBook Air’in en güçlü rakiplerinden biri olacak olan. Macbook Air’ın 13 inç versiyonu 1,21 kg ağırlığa ve 18 saat video oynatma süresine sahipken Asus Zenbook A14, 0,98 kg ağırlık ve 32 saat video oynatma süresi sunuyor.

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Ülkemizde satışa sunulan Zenbook A14 (UX3407QA) modelinde Snapdragon® X X1 26 100 işlemci, Zenbook A14 (UX3407) modelinde Snapdragon® X Elite X1E 78 100 işlemci yer alıyor. 32 GB LPDDR5x 8533 MHz RAM ve 1 TB PCIe® Gen 4 SSD ile geliyor. Snapdragon X Serisi işlemci, üstün güç verimliliği ve performans ile uzun pil ömrü sunuyor. Çift fanlı termal sistem ve bir ısı borusu kullanarak optimum soğutma sağlarken, CPU TDP'yi minimum gürültü ile 45W'a kadar yükseltebiliyor. Sessiz çalışma için 0dB Fısıltı Modu mevcut.

Yapay zeka görevleri için 45 TOPS gücünde Qualcomm Hexagon NPU’ya yer veriliyor. Copilot+ PC sertifikalı bu bilgisayar; çoklu görev ve üretkenlik için gerçek zamanlı içgörüler, performans optimizasyonu ve gelişmiş yanıt verme özelliği sunan gelişmiş Copilot+ PC deneyimi sunuyor.

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OLED ekranlı

Bilgisayarda 14 inç boyutunda, 1920x1200 px çözünürlüğünde, ASUS Lumina OLED ekran kullanılıyor. Bilgisayarın kasası anodize alüminyumdan %30 daha hafif ve üç kat daha güçlü olan, Ceraluminum adında metal malzemeden üretilmiş. Ceraluminum, zorlu gerçek dünya koşullarını karşılamak için titiz laboratuvar testlerine tabi tutuldu. Çizilmeye karşı dayanıklılık için malzeme, dizüstü bilgisayarın anahtarlar ve bozuk paralarla birlikte dönen bir tamburun içine yerleştirilmesiyle test ediliyor. Şok direnci, dizüstü bilgisayar 50 cm yükseklikten düşürülerek test ediliyor ve aşınma direnci, rengin solmadığını kontrol etmek için malzemenin aynı yerde 18.000 kez ovulmasıyla değerlendiriliyor. ASUS’un ifadesine göre bu testler Zenbook A14'ün çizilmemesini, darbelere karşı dayanıklı olmasını ve bozulmamış görünümünü korumasını sağlayarak kullanıcılara hem hafif hem de son derece dayanıklı bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunuyor.

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ASUS Zenbook A14 şarjı ne kadar gidiyor?

Zenbook A14 sahip olduğu Snapdragon X Serisi işlemcisi ve yüksek kapasiteli 70Wh pil ile 32 saatten fazla kesintisiz video oynatma süresi, internet üzerinden 28 saat video oynatma süresi ve webde 19,5 saat gezinme süresi vaat ediyor. Zenbook A14, tek şarjla bir günün üzerinde kesintisiz kullanım sağlıyor. Hızlı şarj teknolojisi ile 49 dakikada yüzde 60'a kadar şarj olacak.

Snapdragon X işlemcili bu bilgisayarda Snapdragon Seamless entegrasyonu mevcut. Bu sayede Snapdragon işlemcili telefonlar arasında kolay dosya paylaşımı, ekran yansıtma, senkronizasyon ve web kamerası paylaşımı sağlanıyor. Cihazda 1080p çözünürlüklü bir IR kamera, Dolby Atmos destekli hoparlörler ve Wi-Fi 7 teknolojisi de bulunuyor.

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