HBO Max Türkiye fiyatları açıklandı: 15 Nisan’da BluTV'nin yerini alacak

HBO Max Türkiye fiyatları ne kadar?
Yapılan açıklamaya göre doğrudan HBO Max abonesi (yeni adıyla sadece Max) olacaklara Standart ve Özel adında iki ana plan sunulacak. Her ikisi de TLC, DMAX ve SÖZCÜ TV gibi sevilen canlı kanalları, kaçırılmayacak canlı spor programlarını ve CNN International ile son dakika haberlerini kapsayacak.
HBO Max Standart fiyatı: Aylık 229,90 TL veya yıllık 2.299 TL
- Aynı anda 2 cihazda izleme
- Full HD video çözünürlüğü
- 30 indirme (sınırlamalar geçerli)
HBO Max Özel fiyatı: Aylık 299,90 TL veya yıllık 2.999 TL
- Aynı anda 4 cihazda yayın
- 4K UHD ve Dolby Atmos özelliği
- 100 indirme (sınırlamalar geçerli)
Türkiye'deki yayın hayatına 15 Nisan 2025'te başlayacak olan Max, halihazırda Blu TV abonelerini de yeni platforma taşıyacak. BluTV abonelerinin Max uygulamasını indirmeleri gerekecek. Ama bunun ötesinde bir değişiklik yapmaları gerekmeyecek. BluTV aboneleri, mevcut kullanıcı bilgileriyle Max'e giriş yapıp, mevcut paketleri üzerinden aboneliklerini sürdürecekler.
Ancak eğer BluTV'ye bir uygulama mağazasından abone olduysanız Max'e erişebilmek için yeniden abone olmanız gerekecek.
Hepsiburada ile olan iş birliği devam edecek mi?
Hepsiburada ile olan iş birliği kapsamında, tüm Hepsiburada Premium üyelerine şu anda bir BluTV aboneliği sunuluyor. Mevcut BluTV abonelikleri, şu özelliklere sahip Max reklamlı temel plana taşınacak:
- Aynı anda 2 cihazda izleme
- Full HD video çözünürlüğü
Diğer tüm Hepsiburada Premium müşterileri, Max hesaplarını etkinleştirdiklerinde Max reklamlı temel plana hak kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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