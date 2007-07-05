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Asus'un oyun ve overclock canavarı: Blitz Extreme

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
15,6b
1
52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus bundan yaklaşık 1 sene önce AMD işlemciler için Nvidia'nın nForce 590SLI yonga setinin kullanan Crosshair anakartı ile ROG adını verdiği oyunculara özel anakart serisini başlatmış ve ciddi başarı kazandığı bu seriyi farklı ve yeni modeller ile genişleterek bugüne kadar getirmeyi başarmıştı. Son olarak Commando ve Striker Extreme modelleri ile karşımıza çıkan ROG serisine yeni bir anakart daha katılıyor, Blitz Extreme. Asus'un yeni anakartı farklı özellikleri, ince düşünülmüş detayları ve olması muhtemel yüksek overclock potansiyeli yine çok popüler olacağa benziyor. Öncelikle anakartın genel özelliklerine birlikte bakalım, Intel'in P35 / ICH9R yonga seti paketini kullanan anakart bu sayede şu an piyasada satılmakta olan LGA775 formundaki güncel tüm Intel işlemcilerin yanı sıra bu ay içerisinde piyasaya sürülecek 1333MHz fsb'ye sahip Core 2 Duo E6x50 serisi ve yıl sonuna doğru çıkması beklenen 45nm üretim teknolojisine sahip çift ve dört çekirdekli işlemciler ile de uyumlu. 1333/1066/800MHz fsb desteğine sahip olan anakart bellek desteği tarafındaysa DDR-3 bellek desteği ile sunulmakta. 4 adet DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar DDR-3 1333/1066/800MHz bellek desteği sunulmakta. Aslın abakılırsa anakart üzerinde yer alan yonga seti 1066MHz'e kadar DDR-3 bellek desteğine sahi olsa bile Asus kullandığı teknolojiyardımı ile doğal olarak 1333MHz'e destek verdiğini de ifade etmekte. Asus Blitz Extreme üzerine yer alan genişleme slotlarına baktığımızda 2 adet PCIe X16, 3 adet PCIe X1 ve 2 adet te PCI Slotu olduğunu görüyoruz. PCIe X1 slotlarından siyah renkli olanı anakart ile birlikte gelen Supreme FX adındaki harici ses kartı ile kullanılırken, PCIe X16 slotları ile de 8X + 8X formunda Crossfire konfigürasyonu kurulabiliyor. CF detaylarına birazdan değineceğiz. Anakart üzerinde 6 adet SATA-II, 12 adet USB 2.0, 2 adet IEEE1394, 1 adet PATA ve 2 adet harici SATA portu yer alıyor. Tabi kart ile birlikte 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği de sağlayabilen ve harici olarak sunulan Supreme FX isimli ses kartının geldiğini de ifade edelim. Asus Blitz Extreme'in fark yaratan detayları; - Crosslinx: Bilindiği gibi Intel gerçek anlamda 16X + 16X konfigürasyonu üzerinden Crossfire desteğini X38 yonga seti ile bilrlikte kullanıcılara sunuacak. P35 yonga seti de Crossfire desteği sunuyor ama malesef bu destek 16X+ 4X şeklide olabiliyor. Asus burda P35 yonga setinin verimliliğini yükseltebilmek adına kullandığ ve Crosslinx adını verdiği yonga ile P35 yonga setinin CF desteğini 16X + 4X yerine 8X + 8X olarak kurgulayarak Crossfire teknolojisinin P35 yonga seti üzerindeki verimini arttırmayı hedeflemiş. - Fusion Block Sistemi: Asus yeni anakartı ile kullanıcılara gelişmiş bir soğutma ünitesi sunmayı hedefliyor. Zira anakrtın kuzey köprüsü üzerine bakarsanız soğutma sistemiinin su soğutma içimn hazır olduğunu göreceksiniz. Bu sayede firma kullanıcıları hem yeni bir blok maliyetinin kurtarmış oluyor hemde anakartı çok daha verimli bir şekilde soğutabiliyor. - Supreme FX: Evet bu çözüm belki MSI'ın yeni anakartlarında sunduğu X-Fi temelli entegre ses yongası kadar başarılı olamayabilir ama Supreme FX'in anakartlar ile sunulan en iyi ses çözümlerinden biri olduğu belirtilmekte. 8 Kanal yüksek tanımlı ses desteği de olan bu harici ses kartı Asus'un ROG serisine ilave ettiği ve standartlaştırdığı özelliklerden. - Voltiminder LED: Son yıllarda üreticiler özellikle otomobil modifikasyonlarından etkilenmiş olacaklar ki anakartları farklı renklerde LED aydınlatmaları ile süslüyorlar. Fakat Asus Blitz Extreme ile LED olayına da farklılık getiriyor. Zira LED'lerin anlık olarak yandığı renkler sistemin voltaj durumu hakkında bilgiler veriyor. İşlemci, bellek ve kuzey ile güney köprülerinin voltaj durumu hakkında bilgi veren LED'ler yeşil yandığında voltajın standart olduğunu, sarı yandığında yüksek olduğunu, kırmızı yandığında ise çılgınlık seviyesinde olduğunu belirtiyormuş. Asus yeni anakartı Blitz Extreme'i duyurdu. Anakartın piyasaya giriş tarihi ve fiyatı hakkında net bir bilgi yok ama özellikleri itibariyle kıyaslama yapabileceğimiz tek anakart olan Striker Extreme ile karşılaştırdığımızda ondan daha ucuz olmayacağı da neredeyse kesin.
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bukelamun 12 yıl
olmammı herseyi var. Emma velakin çok pahallı
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sinson 12 yıl
Bu arada "Çizgi Elektronik Yetkisi", "Blitz Extreme" MB için 10-15 gün e kadar gelir diyor.
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fatihogmen 12 yıl
Çok güzl bi anakart ddr2 olsaydı daha güzel olurdu fiyatı en az 450 usd olur
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privateer 12 yıl
bence 449$ olur fiyatı.bu arada bütün anakartlara yakında x fi tadında ses kartlarını da standart olarak entegre ederlerse şaşırmayın
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Rodion Raskolnikov 12 yıl
haber için teşekkürler.
500-600 arası birşey olur. herhalde ama 600 ü geçersede şaşırmam.
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ExECaLiBuR 12 yıl

Orjinalden alıntı: spiritc85

haber için teşekkürler.
500-600 arası birşey olur. herhalde ama 600 ü geçersede şaşırmam.



bencede, strikerin yeni versiyonu.
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pastperfect 12 yıl
bu anakart iidir ama şu x16 hesabını anlamadım duyumlarıma göre bu anakartın 2. pcıx16 slotu fiziksel olarak öylede gerçek anlamda x2 olarak çalışıyor


şaka yaptım bu anakart bence 397 dolar civarında hatta peşin fiyatına 12 taksitle bulunur bu işten hiç anlamayan abimin tahmini ise 639 abd doları
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nirvanamc2 12 yıl
benim tahminim 400 dolar + kdv. Bu da demek oluyorki biz daha bunu almak için birkaç sene bekleyeceğiz

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Slayer_ 12 yıl
400/500 ytl den az olmaz bu kart
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Zwandar 12 yıl
yanlız anakart tam o/c delileri için yapılmış. girişlerin olduğu yerde firwire'ın soluna bakın clr cmos gibi bir buton var
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zzakall 12 yıl
Evet fiyat tahmnilerini alalim.

En yakin cevaba Kartin kendisini hediye edicez



449$+KDV
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JrMaster 12 yıl
BENDE İSTİYORUM BUNDANNNN AMA 200$+KDV SEVİYESİNE GELİNCE


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mustafa_550 12 yıl
ddr3 olduğu için kaybediyor bence bunu ddr2 olan blitz formula var o daha iyi olur ama onda su soğutma takılacak yer yoktu
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