ATi HD 4400 ve 4600 modellerinin bellek konfigürasyonları belirdi

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Radeon HD 4800 serisi dahilinde kullanıma sunduğu HD 4850 ve GDDR5 bellekli HD 4870 modelleriyle 199$ ve 299$ seviyelerinde iddiasını ortaya koyan ve ilgili fiyat segmentlerinde liderliğe oynayan AMD-ATi'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni modellerine ait detaylar da belirmeye başladı. RV770 gpu'sunu esas alan Radeon HD 4800 serisinden sonra firma RV710 ve RV730 tabanlı Radeon HD 4400 ile 4600 serilerini kullanıma sunacak. Gelen yeni bilgilere göre, AMD-ATi yeni modelleri için farklı bellek konfigürasyonları üzerinde çalışıyor. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanacak RV710 tabanlı Radeon HD 4400 serisi dahilinde iki farklı GDDR3 konfigürasyonu göreceğimiz belirtiliyor. Her iki GDDR3 konfigürasyonun da 800MHz'de görev yaptığı belirtilirken aralarındaki farkın kapasiteleri olduğu ve konfigürasyonlardan birinin 512MB diğerinin ise 1024MB olacağı ifade ediliyor. Yani mevcut şartlar altında Radeon HD 4450 ve HD 4470 modelleri arasındaki farkı gpu saat hızları belirleyecek gibi görünüyor. Yine 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV730 gpu'sunun güç vereceği Radeon HD 4600 serisinde ise durum biraz daha farklı olacak. HD 4600 serisinde 2 farklı kapasite ve 3 farklı hızda çalışan bellek konfigürasyonlarının olacağı bildiriliyor. Bahsi geçen konfigürasyonlardan birinin 700MHz'de görev yapan 512M kapasiteli çözüm, diğer iki konfigürasyonun ise 900MHz'de çalışan 512MB (Hynix) / 1024MB (Samsung) alternatifleri olduğu belirtiliyor. Bellek konfigürasyonlarının kullanımında ise Radeon HD 4650 modelinin 700MHz'de çalışan 512MB'lık konfigürasyon ile HD 4670 modelinin ise kalan konfigürasyonları kullanılacak. 256MB'lık herhangi bir modelin ise şu aşamada gözükmediği belirtiliyor fakat özellikle sistem üreticileri için muhtemelen 256MB bellekli modeller de gündeme gelebilir.