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ATi Mobility Radeon HD 4850 gün ışığına çıktı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Haziran ayının sonuna doğru kullanıma sunduğu Radeon HD 4850 ve HD 4870 modelleri ile ilgili fiyat segmentlerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran AMD-ATi, Mobility Radeon HD 4800 serisiyile yüksek performans segmenti için hazırlanana dizüstü bilgisayarları hedef alıyor. Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu GeForce 9800M serisine rakip olarak hazırlanan ve yakında kullanıma sunulması beklenen Mobility Radeon HD 4800 serisinin görsel ve bazı detayları ortaya çıktı. 55nm RV770 gpu'sunu esas alan mobil grafik çözümü 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. M98 kod adıyla geliştirilen DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4850 ayrıca 1GB'lık video belleğiyle de dikkat çekiyor. Kullanıma sunulacağı tarih henüz netleşmeyen Mobility Radeon HD 4850'nin Puma ve Centrino 2 tabanlı mobil sistemlerde kullanılması bekleniyor.
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E_Aydin35 7 yıl
04.08.2008 ATI Mobılıty Radeon HD 4850
Günümüz: AMD Radeon HD 7970 Fark..
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giresun92 7 yıl
hortlatmışsın sende kardeş :)
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dark_town 11 yıl
adamlar iyice asti kendini


haber icin tskler Erdi hocam
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hikmetg 11 yıl
+1. Adamlar aldı başını gitti.

AMD ATI bu VGA işinde çok çok iyi iler yapıyor.
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