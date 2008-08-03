ATi Mobility Radeon HD 4850 gün ışığına çıktı

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Haziran ayının sonuna doğru kullanıma sunduğu Radeon HD 4850 ve HD 4870 modelleri ile ilgili fiyat segmentlerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran AMD-ATi, Mobility Radeon HD 4800 serisiyile yüksek performans segmenti için hazırlanana dizüstü bilgisayarları hedef alıyor. Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu GeForce 9800M serisine rakip olarak hazırlanan ve yakında kullanıma sunulması beklenen Mobility Radeon HD 4800 serisinin görsel ve bazı detayları ortaya çıktı. 55nm RV770 gpu'sunu esas alan mobil grafik çözümü 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. M98 kod adıyla geliştirilen DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4850 ayrıca 1GB'lık video belleğiyle de dikkat çekiyor. Kullanıma sunulacağı tarih henüz netleşmeyen Mobility Radeon HD 4850'nin Puma ve Centrino 2 tabanlı mobil sistemlerde kullanılması bekleniyor.