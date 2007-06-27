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ATi Radeon HD 2400 ve 2600 serisi için %20 fiyat indirimi

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
13,2b
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58
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin bu hafta içinde satışa çıkması beklenen yeni nesil DirectX 10 destekli giriş ve orta segmentte yer alacak ekran kartı serileri olan Radeon HD 2400 ve 2600'e yönelik olarak haberler gelmeye devam ediyor. Kartlar ile ilgili olarak elimize ulaşan son haber fiyat indirimlerine yönelik oldu. Almanya merkezli bazı haber sitelerinin bildirdiğine göre, AMD-ATi'nin Radeon HD 2400 ve 2600 serisinde kartlar daha piyasaya çıkmadan yaklaşık %20'lik fiyat indirimi yapıldı. Gelen bilgilere gçre yaklaşık 2 hafta önce fiyat listelerine 100 avro'dan giren Radeon HD 2600 Pro ve 70 avro'dan giren Radeon HD 2400 Pro fiyatları kartlar daha piyasaya çıkmadan %20'lik indirim ile 82,11 ve 54,62 avro'ya kadar düştüler. Hatta AMD'nin orta segmentinde yer alan Radeon HD 2600XT'nin fiyatı 100 avro'nun da altına geriledi. Anlaşılan AMD-ATi, performans segmentinde Nvidia'ya kaptırdığı pazarı giriş ve orta segmentte her ne kadar kartları Nvidia'nın çözümlerine göre yaklaşık 2 aylık gecikme ile piyasaya girse bile uygulayacağı fiyat politikası ile giriş ve orta segmenti hakimiyeti altına almaya çalışacak. Şimdi gözler Nvidia'da. Bakalım firma uzun süredir beklenen fiyat indirimini ne zaman yapacak. * Radeon HD 2400 Pro 256MB: 54,62 Euro * Radeon HD 2400 XT 256MB: 68,90 Euro * Radeon HD 2600 Pro 256MB: 82,11 Euro * Radeon HD 2600 XT 256MB: 98,65 Euro Not: Fiyatlar http://geizhals.at/ adresinden alınmıştır.
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umit_ka 12 yıl
ARKADASIN ATİ BU SENE BOCALADI..FENA CUVALLADI,BU FİRMALAR ARASINA ÜCÜNCÜ VEYA DÖRDÜNCÜ BASKA BİR EKRAN KARTI ÜRETİCİ GİRMEDİKCE BİZİ DAHA COK DÜDÜKLERLER...

ATİ NİN BU YENİ CIKACAK KARTLARI İNAN BANA NVİDİANIN 8600GTS İ GECEMEZ BİLE,,,

OYÜZDEN BU KARTLARI KONUSMAK ALMAK YANLIS OLUR..

BANA İNAN YAKINDA 2700 SERİSİ CIKACAK ONLARI BEKLEYİN DERİM ..
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ilkercom 12 yıl
Ati neden bocalasaın ki 1950 ile 7950 leri perişan etti şimdi 290xtx çıkıncada 8800 ultrayı edecek. Driver sorunları olmasa ati nvidia yı mahvedecek ama beceremediler bir türlü
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kaan84 12 yıl
işte şimdi bu rakamlar ile orta sınıfta nv sıkışıcak gibi sanki
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