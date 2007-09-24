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ATi Radeon HD 2900 Pro'nun ilk test sonuçları belirdi

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
93b
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199
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin orta segmente yönelik olarak hazırladığı Radeon HD 2900Pro detaylarını Türkiye, Donanım Haber sayfalarından öğrendi. Zira ülkemizde iddialı olduğunu beyan eden bazı donanım siteleri ve yine haberlerimizin aksine Radoen HD 2900Pro'nun ısrarla 256-Bit geleceğini ifade eden kullanıcılar da yanıldı. Zira yerli yabancı pek çok siteden önce açıkladığımız gibi Radeon HD 2900 Pro 512-bit bellek veri yolu ile geliyor. Açıkçası AMD-ATi yeni bir efsane yaratma peşinde. Zira Radeon HD 2900 Pro ilk verilere göre sadece saat hızı anlamında Radeon HD 2900XT'den farklı ve tahmin edebilecğeiniz üzere yapılacak ufak bir overclock işlemi ile saat hızı Radeon HD 2900XT'ye denk hatta daha yüksek hızlara da çıkartılrabiliyor. Radeon HD 2900 Pro'ya yönelik ilk testler yapıldı. Teste konu olan kart HIS tarafından hazırlandı. Zaten somut anlamda Radeon HD 2900 Pro'ya yönelik ilk resmi bilgileri de yine HIS açıklamıştı. Açıkçası saat hızı farkından dolayı Radeon HD 2900XT'nin bir miktar gerisinde kalan Radeon HD 2900 Pro ile çıkarıldığı ciddi saat hızlarında abisini geride bırakmayı başarıyor. Radoen HD 2900 Pro'nun test sonuçlarına geçmeden önce bir noktaya daha değinmekte fayda var. Zira Radeon HD 2900 Pro ve Radeon HD 2900GT'ye yönelik olarak GeForce 8700GTS modelini hazırlayan Nvidia muhtemelen GeForce 8800GTS 320MB modelinin fiyatında da önemli bir indirime gidebilir. Tabi yaşanması muhtemel tüm bu gelişmelerin faydasını son kullanıcılar görecek. HIS Radeon HD 2900 Pro'nun genel özellikleri, - 600MHz GPU, 1600MHz bellek saat hızı - 512-Bit bellek veri yolu - 320 adet stream işlemcisi - 512MB GDDR3 bellek - Çift DVI ve HDTV destekli TV çıkışı - Crossfire , HDMI ve Full HD desteği Test Sistemi, - Core 2 Extreme 6800 (çift çekirdek) işlemci - Intel D975XBX - 2GB DDR2 800 MDT İşt test sonuçları; Overclock; Üreticisine göre değişmek ile birlikte Radeon HD 2900 Pro'nun ülkemiz fiyatı GeForce 8800GTS 320MB modeli ile hemen hemen aynı olacak (yaklaşık 300-330$ aralığında). Tabi rakibine göre 512-bit bellek veri yolu ve 512MB bellek avantajına sahip olan Radeon HD 2900 Pro ayrıca yaklaşık olarak 150$ daha pahalı olan abisi Radeon HD 2900XT modelini de hız aşırtma yakalıyor hatta geçebiliyor bile.
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artiery 12 yıl
fena deil gibi ....
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:::LOSTPLANET::: 12 yıl
peki 2 tane alıp cf yapsak gtx e ulaşırmıyız?
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pukaa 12 yıl
@ıspanak

bana laf atmaya çalıştıysan hiç ugraşma ben 8800gts'yi falan savunmuyorum burda alt-tab sorunun her kez kabul etti zaten onu bi geçtik ama bu kart yurt dışı 300 - 330$ ise Türkiye'de en az 350$ olur bu durumda 8800gts'den 50 - 100 dolar arası daha pahalı girerse piyasaya ve oyunlarda gts'nin gerisinde kalırsa rezalet bi durum çıkar ortaya ki ilk testlerde görünen durum bu [>:]
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Rainbow6 12 yıl
hiç beğenmedim berbat performans 512bit veri yolu var ... 8800gts ile aynı fiyat olacaksa hiç gerek yok performans olarak bi yaklaması lazım önce yakalasada fiyat açısından yakalayamaz 8800 gts nin rakibi olmadığı için pahalıydı kart dizaynını serbest bırakıp zırt diye indirirler şimdi fiyatları bi bu avantajı oldu kartın
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Solu 12 yıl
Bu konudaki kullanıcılar: Solu, sight, EstrEmO, Fuji, by_bluetiger, ilhdmr, TuJue, ManagerCall, iyiuser, resler, pukaa, GAMER MOUSE, tolgacem, tepeb, OErdem, Rudecan, insolence, bahrikutlu, Tayfun Arıkan, XIII, komandant, sertdisk, s911


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fx57 12 yıl

Orjinalden alıntı: Solu

Bu konudaki kullanıcılar: Solu, sight, EstrEmO, Fuji, by_bluetiger, ilhdmr, TuJue, ManagerCall, iyiuser, resler, pukaa, GAMER MOUSE, tolgacem, tepeb, OErdem, Rudecan, insolence, bahrikutlu, Tayfun Arıkan, XIII, komandant, sertdisk, s911


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Farabî 12 yıl
Nerdeyse HD2900XT olmuş kart.

Biraz daha ucuzdan girse çok daha iyi olurdu
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A.E.C 12 yıl
250$ olsaydı kimse 8800GTS almazdı
Güzel kart

Haber için teekkürler fx57
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İzMiR_CoAsT V1.0 12 yıl
gümbür gümbür geliyo fiyatı ne civar olcak
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diciotto 12 yıl
Süper haber sağol fx 57
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atilgan26 12 yıl
ya buda r600 eski model. 80nm hiç içim ısınmadı. bu habere göre 2950 pro modeli hayal oldu çünki 2900pro dan daha performanslı olması ihtimali yok yada isim değişikliği ile gelebilir. 2800xt gibi
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