ATi Radeon HD 3650 kullanıcılar ile buluşmaya hazır

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AMD-ATi cephesinde gözler 23 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. Zira 23 Ocak itibariyle firma yeni grafik kartlarını resmen duyurarak kullanıcıların beğenesine sunacak. Özellikle 100$ seviyesinde Radeon HD 3850 modeliin 128-bit bellek desteğine sahip kırpılmış versiyonu olarak ifade edilen Radeon HD 3690 modelinin kullanıcılar ile bulaşacacağının ifade edilmesi Radeon HD 3650 modelinin de 100$ segment için hazırladığını gösteriyor ki sahip olduğu özellikler ile HD 3650 modeli de muhtemelen giriş-orta segment arasında yer alan modellerin teknik özellik anlamındaki değişiminin önemli bir işaretçisi olacak gibi gözüküyor. ATi Radeon HD 3650 modeli ile ilgili yeni bir görsel de ortaya çıktı. Kart genel görünüm olarak açıkçası Radoen HD 2600 serisi ile çok ciddi farklılıklar taşımıyor. 55nm üretim teknolojisine sahip RV635 gpu'sunu kullanan ekran kartı 128-bit bellek veri yoluna sahip ve DirectX 10.1 desteği ile geliyor. PCIe 2.0 ve Crossfire desteğine de sahip de sahip olacak ekran kartı ayrıca UVD ve PowerPlay gibi AMD'ye özgü bazı teknolojileri de yine destekleyecek. 120 adet paralel işlem birimine sahip olması beklenilen yeni ekran kartının bazı özellikleri ise şu şekilde; - GPU: RV635 - Üretim Teknolojisi: 55nm - GPU Hızı: 800Mhz ("XT") - 600Mhz ("Pro") - Bellek Hızı: 1000Mhz (2000Mhz DDR) - Bellek Tipi: 256-512MB GDDR3 - Bellek Veri Yolu: 128bit - Ara Birim: PCIe 2.0