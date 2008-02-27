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ATi Radeon HD 3650 ve HD 3850 için yeni fiyat indirimi yolda

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
15,7b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi rakip Nvidia'nın yeni ve ses getiren modeli GeForce 9600GT karşısında daha etkili olabilmek için Mart ayında yeni bir indirime gitmeye hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere firma, GeForce 9600GT lansmanına paralel olarak HD 3850 ve HD 3870 modellerinin fiyatlarında ciddi bir indirime gitmişti. Yeni gelen bilgilere göreyse firma HD 3650 ve HD 3850 modellerinin fiyatlarında %20'lik yeni bir indirim yapmaya hazırlanıyor. Muhtemelen HD 3870 modelinin fiyatında da ufak bir indirim olacak ama henüz bu model için durum netleşmiş değil. Ayrıca AMD-ATi'nin PCIe 2.0 uyumlu yeni PLX yongası ile güncellenen HD 3870 X2 modelinin de Nisan ayı içerisinde duyurulacağı belirtiliyor.
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Ce5uR 11 yıl
Bu haberi diğer ekran kartlari içinde duymak isteriz.
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PeGaSuS@01 11 yıl
ati baya agresifleşiyor 9600gt karşısında hd3870 yerine belkide 2 tane hd3850 alıp C.F yapmak daha makbul olabilir buda bi altarnetif olarak düşünülmeli ben düşünmeye başladım bile
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theyapici 11 yıl
indirim bize de yansıyınca 3850 çok güzel bir piyasa kartı olacak gibi görünüyor hem iyi hem deucuz olacak yaşasın indirim
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575m 11 yıl
Evet harbiden de 3850 piyasa kartı olucak gibi kdv dahil 200e üst seviyeye yakın bir kart almak geçmişte sanırım pek görülmemiştir.Bence bu 2. indirim gerçekten sevindirici fiyatlar hakkettği noktaya hatta altına çekiliyor. Ati bunları biraz daha evvel yapsaydı daha bir kullanıcı dostu olurdu gözümde.Aynı zamnda stok eritmek ve yeni nesile hazırlık gibi bir mana çıkıyo sanırım bu da iyiye işaret.Hadi Ati görelim seni.Bu arada okuduklarıma göre yeni nesilde anti alising performansı ciddi şekilde iyileştiriliyomuş.
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kjetlee 11 yıl
Bu ne güzel haber FX57.

İnsanın bir 3850 alası geliyor.
Fiyatların böyle düşmesi çok sevindirici. Zaten 3850 ile piyasada bulunan tüm oyunlar rahatlıkla oynanabiliyor.
Buda oyun bilgisayarı kurmak isteyenlerin maliyetinin düşmesine sebep oluyor.

Yaşasın AMD-ATI --- Yaşasın NVIDIA


Başka türlü olmaz.
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sorceress 11 yıl
Hani nerde?1. indirimi henüz göremedikki ikincisini görelim
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mav1li 11 yıl
512 3850 149$ = 200 YTL
3870 179$ = 250 YTL

olması gereken budur. Sonunda Ati' de farkına vardı.
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Susturucu10Şanlı 11 yıl
rekabetin ne kadar güzel bişey olduğunun en güzel göstergesi sanırım...
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eric13 11 yıl
'Ayrıca AMD-ATi'nin PCIe 2.0 uyumlu yeni PLX yongası ile güncellenen HD 3870 X2 modelinin de Nisan ayı içerisinde duyurulacağı belirtiliyor' bu haber daha ilginç demek ki performans artışı var ki yenisini piyasaya sürüyorlar bekleyelim görelim
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Albatros83 11 yıl
ATI de de yeni seri yakındır
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