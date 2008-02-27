ATi Radeon HD 3650 ve HD 3850 için yeni fiyat indirimi yolda

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

AMD-ATi rakip Nvidia'nın yeni ve ses getiren modeli GeForce 9600GT karşısında daha etkili olabilmek için Mart ayında yeni bir indirime gitmeye hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere firma, GeForce 9600GT lansmanına paralel olarak HD 3850 ve HD 3870 modellerinin fiyatlarında ciddi bir indirime gitmişti. Yeni gelen bilgilere göreyse firma HD 3650 ve HD 3850 modellerinin fiyatlarında %20'lik yeni bir indirim yapmaya hazırlanıyor. Muhtemelen HD 3870 modelinin fiyatında da ufak bir indirim olacak ama henüz bu model için durum netleşmiş değil. Ayrıca AMD-ATi'nin PCIe 2.0 uyumlu yeni PLX yongası ile güncellenen HD 3870 X2 modelinin de Nisan ayı içerisinde duyurulacağı belirtiliyor.