ATi Radeon HD 3650 ve HD 3850 için yeni fiyat indirimi yolda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi rakip Nvidia'nın yeni ve ses getiren modeli GeForce 9600GT karşısında daha etkili olabilmek için Mart ayında yeni bir indirime gitmeye hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere firma, GeForce 9600GT lansmanına paralel olarak HD 3850 ve HD 3870 modellerinin fiyatlarında ciddi bir indirime gitmişti. Yeni gelen bilgilere göreyse firma HD 3650 ve HD 3850 modellerinin fiyatlarında %20'lik yeni bir indirim yapmaya hazırlanıyor. Muhtemelen HD 3870 modelinin fiyatında da ufak bir indirim olacak ama henüz bu model için durum netleşmiş değil. Ayrıca AMD-ATi'nin PCIe 2.0 uyumlu yeni PLX yongası ile güncellenen HD 3870 X2 modelinin de Nisan ayı içerisinde duyurulacağı belirtiliyor.
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İnsanın bir 3850 alası geliyor.
Fiyatların böyle düşmesi çok sevindirici. Zaten 3850 ile piyasada bulunan tüm oyunlar rahatlıkla oynanabiliyor.
Buda oyun bilgisayarı kurmak isteyenlerin maliyetinin düşmesine sebep oluyor.
Yaşasın AMD-ATI --- Yaşasın NVIDIA
Başka türlü olmaz.
3870 179$ = 250 YTL
olması gereken budur. Sonunda Ati' de farkına vardı.