ATi Radeon HD 3870'in fiyatı düşüyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin an itibariyle tek grafik işlemcili en iddialı modeli olan Radeon HD 3870'in fiyatı düşüyor. Özellikle çift grafik işlemcili HD 3870 X2'in çıkması üstelik rakip Nvidia cephesinde de GeForce 9600GT ve 9800GX2 hamlelerinin gelecek olmasına hazırlık amacıyla AMD-ATi cephesinde HD 3870'in fiyatı son derece rekabetçi seviyelere düşmeye başladı bile. Zira yurt dışında 170-180 Avro seviyesinde 512MB GDDR4 bellekli ATi Radeon HD 3870 alabilmek mümkün. Üstelik GDDR3 bellekli HD 3870 modellerini de 160 Avro seviyesinde temin edebilmek te mümkün. Nvidia'nın orta segmentte iddialı olması beklenen ve Radeon HD 3850'ye bir açıdan cevap niteliği taşıyan modeli olacak GeForce 9600GT'nin yurt dışına piyasasına 160 Avro seviyesinden giriş yapacağını düşündüğümüzde ATi'nin ofansif oyununu görebilmek mümkün. Zira bahsi geçen fiyat seviyesinde GeForce 9600GT'nin ATi Radeon HD 3870 karşısında neler yapabileceği merak konusu. Hatırlatmak amacıyla HD 3870'in 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV670XT gpu'sunu kullandığını ve DirectX 10.1 desteği ile geldiğini üstelik HD 3850 veya HD 3870 X2 ile de karma Crossfire yapılabildiğini belirtelim. Detaylı fiyat bilgisi için; http://geizhals.at/?cat=gra16_512&bpmax=&asuch=3870&pixonoff=off&sort=p
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zaten fiyatın düşmesi bekleniyodu her ancak bunu bir anda yapmıycaklardır yavaş yavaş aşşağı çekekler bence duruma göre
bunda bır anormallık yok.kaldıkı 3850 ve 3870 aynı gpu ya sahıp.
yanlız sımdıde 9600gt ıle 3870(ddr4) un kapısması dahada guzel olucak.kım bılır belkı 3850 ler tr pıyasasında 140-150 dolar cıvarına ınecek
ATI-AMD der ki; "tamam o zaman biz de ayni fiyata cekelim..." ayip olmasin... ("Rakibi uzmeden yapalim isimizi" mantigi)
Nvidia 200avro'ya basar etiketi ve sonrasinda der ki son kullaniciya; "bizim ekran kartimiz daha iyi bak hemen fiyati dustu ATI ekran kartlarinin... en ucuzu ve en performanslisini biz yapiyoruz cunku... o da haliyelen performansina gore cekmek zorunda kaldi fiyatini..."
iste bu kadar kolay.... ("fiyati yuksek olan her zaman daha iyidir" mantigi...)
sakin boyle olmasin da...
oooo atidemi savunurdun sen hosgeldin yaw hadi 3870 8800gt den iyi karttir felan de eglenelim az
Tabi ki X2 değil HD 3870
Bence de bir hata olmalı...
1- 170€ hadi TR karşılığı 220-230$ a HD3870X2 satılabiliyoır ve hala kar edilebiliyorsa bu forumda niye aticiler ile nvidiacılar kırıla gidiyor? Nasıl inek gibi sağılıyormuşuzda haberimiz yokmuş...
2- X2 170 €olursa Hd3870 de 100€ civarı olur herhalde...
Eğer öyle ise ya Ati batacak ya nvidia batacak...
55 nm 65 nm ye göre bu kadar mı maaliyet açısından karlı yaa