ATi Radeon HD 4750 iki farklı baskılı devre tasarımıyla geliyor

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DirectX 11 destekli yeni modellerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, mevcut jenerasyon için artık son güncellemelerini yapıyor. Önümüzdeki günlerde seriye yeni model takviyesi yapacak olan firma, Radeon HD 4750 modelini de kullanıma sunacak. Kimi kaynaklarca sadece Çin pazarına özel olacağı iddia edilen Radeon HD 4750, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunu temel alıyor ve gün ışığına çıkan özellikleri itibariyle Radeon HD 4770 modeline alternatif olması bekleniyor.

Bellek veri yolu 128-bit olarak belirlenen ve 640x paralel işlem birimiyle donatılan Radeon HD 4750 modelinde grafik işlemci 730MHz'de, 512MB GDDR5 bellek birimi ise 3200MHz'de görev yapıyor. Maliyetleri düşürebilmek adına 6-pin ek güç girişine sahip olmayan dolayısıyla Radeon HD 4770 modeline kıyasla hız aşırtma yeteneğinin daha zayıf olacağı ön görülen HD 4750 için iki farklı baskılı devre tasarımının olacağı ve dileyen üreticilerin 6-pin güç girişine sahip baskılı devre tasarımını tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Maliyet odaklı bir çözüm olarak hazırlanan Radeon HD 4750'nin 88$ civarı bir fiyatla kullanıma sunulması bekleniyor.