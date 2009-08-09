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ATi Radeon HD 4750 iki farklı baskılı devre tasarımıyla geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4750 iki farklı baskılı devre tasarımıyla geliyor
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DirectX 11 destekli yeni modellerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, mevcut jenerasyon için artık son güncellemelerini yapıyor. Önümüzdeki günlerde seriye yeni model takviyesi yapacak olan firma, Radeon HD 4750 modelini de kullanıma sunacak. Kimi kaynaklarca sadece Çin pazarına özel olacağı iddia edilen Radeon HD 4750, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunu temel alıyor ve gün ışığına çıkan özellikleri itibariyle Radeon HD 4770 modeline alternatif olması bekleniyor.

Bellek veri yolu 128-bit olarak belirlenen ve 640x paralel işlem birimiyle donatılan Radeon HD 4750 modelinde grafik işlemci 730MHz'de, 512MB GDDR5 bellek birimi ise 3200MHz'de görev yapıyor. Maliyetleri düşürebilmek adına 6-pin ek güç girişine sahip olmayan dolayısıyla Radeon HD 4770 modeline kıyasla hız aşırtma yeteneğinin daha zayıf olacağı ön görülen HD 4750 için iki farklı baskılı devre tasarımının olacağı ve dileyen üreticilerin 6-pin güç girişine sahip baskılı devre tasarımını tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Maliyet odaklı bir çözüm olarak hazırlanan Radeon HD 4750'nin 88$ civarı bir fiyatla kullanıma sunulması bekleniyor.


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gonuldagi 10 yıl
Hiç göremeyeceğiniz kartlar gibi sadece çin pazarı için üretiliyormuş 4860 55nm ve 4750 40nm ... Hele 4750 gelse bile güçlükle bulunacak bir kart olacağı kesin.
Ancak Dx11 olarak gele bilirler belkide.
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microsonic 10 yıl
O kadar olsun. Gün boyu cümleler içinde boğuşmayan insan farkedebilir sadece...
Bu olaylar hikaye, satış yapmak için bi GPU'yu 10 şekle sokmaları komik.
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sendomi 10 yıl
6 pin güç girişi olmadığı için overclock potansiyeli daha düşük olması bekleniyor diyor ama ne kadar overclock oluyor önemli olan o
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mrttmr 10 yıl
Konuyla alakası yok ama son cümlede anlatım bozukluğu var.
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dreamblue35 10 yıl
bence 4750 4830' dan daha az performans veren bir karttır nedenine gelicek olursak 4770 zaten performans olarak 4830' dan daha az elektrik enerjisi tükettiği için ve daha fazla performans verdiği için piyasaya sürüldü yani bir nevi satış taktiği ama hala bu gibi kartlar neden piyasaya sürüyorlar hala anlamadığım bir konu
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Master_Evil 10 yıl
6 pin girişi olmayan daha mantıklı gözüküyor
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selcuk666 10 yıl
bence guzel bır alternatıf olabılır..
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