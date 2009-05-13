ATi Radeon HD 4770'in AGP versiyonu mu geliyor ?

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AMD-ATi tarafından kısa bir süre önce endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4770 modeli, sunduğu fiyat/performans başarımıyla ilgi odağı olmayı başarmıştı. Yeni nesil üretim teknolojisinin etkisi ile hız aşırtma konusunda da iddialı olan ve yaptığımız çalışmalarda, 1GHz GPU hızına ulaştığını gördüğümüz Radeon HD 4770 için yeni haberler de gelmeye devam ediyor. 99$ seviyesinde Radeon HD 4830 modelinin yerine tasarlanan kartın AGP versiyonu mu hazırlanıyor ?

Bilindiği üzere Nvidia'nın aksine AMD-ATi cephesinde bazı üreticiler, AGP platformuna destek vermeyi sürdürüyor. Hatta en son Club 3D tarafından hazırlanan AGP uyumlu yeni bir Radeon HD 3850 modelinin haberini de sizlerle paylaşmıştık. Bu konuda yaşanan son gelişme ise, Radeon HD 4770'nin AGP uyumlu versiyonuna yönelik. Kanada merkezli bir elektronik ticaret sitesinin PowerColor Radeon HD 4770 AGP modelini listeye alması, acaba yeni modelin AGP versiyonu da mı olacak sorularını beraberinde getirdi.

Hem AMD-ATi hem de PowerColor cephesinden şu an için resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Radeon HD 4770 tabanlı herhangi bir yeni modelin pazara giriş yapması özellikle mevcut ekonomik iklimin de etkileri göz önüne alındığında en azından şimdilik zor gibi görünüyor. Öbür taraftan Radeon HD 4770 tabanlı yeni bir AGP modeli, sınıfının en hızlı çözümü olarak dikkatleri üzerine çekmeyi de başarabilir. Bu arada bahsi geçen HD 4770 AGP modelinin de PCIe versiyonu gibi 99$ seviyesinden listede yer aldığını da belirtelim.