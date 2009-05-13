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ATi Radeon HD 4770'in AGP versiyonu mu geliyor ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,4b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4770'in AGP versiyonu mu geliyor ?
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AMD-ATi tarafından kısa bir süre önce endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4770 modeli, sunduğu fiyat/performans başarımıyla ilgi odağı olmayı başarmıştı. Yeni nesil üretim teknolojisinin etkisi ile hız aşırtma konusunda da iddialı olan ve yaptığımız çalışmalarda, 1GHz GPU hızına ulaştığını gördüğümüz Radeon HD 4770 için yeni haberler de gelmeye devam ediyor. 99$ seviyesinde Radeon HD 4830 modelinin yerine tasarlanan kartın AGP versiyonu mu hazırlanıyor ?

Bilindiği üzere Nvidia'nın aksine AMD-ATi cephesinde bazı üreticiler, AGP platformuna destek vermeyi sürdürüyor. Hatta en son Club 3D tarafından hazırlanan AGP uyumlu yeni bir Radeon HD 3850 modelinin haberini de sizlerle paylaşmıştık. Bu konuda yaşanan son gelişme ise, Radeon HD 4770'nin AGP uyumlu versiyonuna yönelik. Kanada merkezli bir elektronik ticaret sitesinin PowerColor Radeon HD 4770 AGP modelini listeye alması, acaba yeni modelin AGP versiyonu da mı olacak sorularını beraberinde getirdi.

Hem AMD-ATi hem de PowerColor cephesinden şu an için resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Radeon HD 4770 tabanlı herhangi bir yeni modelin pazara giriş yapması özellikle mevcut ekonomik iklimin de etkileri göz önüne alındığında en azından şimdilik zor gibi görünüyor. Öbür taraftan Radeon HD 4770 tabanlı yeni bir AGP modeli, sınıfının en hızlı çözümü olarak dikkatleri üzerine çekmeyi de başarabilir. Bu arada bahsi geçen HD 4770 AGP modelinin de PCIe versiyonu gibi 99$ seviyesinden listede yer aldığını da belirtelim.


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DH Misafiri 9 yıl
Bende de ATI 9550 ekran kartı var 250 core clock tan
den overlclockla 550 MHz'a Mem 'i 647 MHz yükselttim ısınmaya karşı alta iki tane güç kaynağından fan taktım. Ve bir çakılma olmadan kullanıyorum. Oyun grafikleri süper.
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Trecc11 9 yıl

DH Misafiri

Bende de ATI 9550 ekran kartı var 250 core clock tan

den overlclockla 550 MHz'a Mem 'i 647 MHz yükselttim ısınmaya karşı alta iki tane güç kaynağından fan taktım. Ve bir çakılma olmadan kullanıyorum. Oyun grafikleri süper.





zamanının kral kartıdır 9550..
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FATAL1TY` 10 yıl
Arkadaşlar Amazonda`ki ürün yalnış indexleme sonucu AGP olarak gösterilmiş böyle bir kart çıkartılmayacakmış.PCI`mış zaten bu kart AGP değil
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Batuist 10 yıl
bu kartı alan sistemini de değiştirmek istemez o zaman aksi alde kart elinde patlar...
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hærun 10 yıl
usta overclockçular gibi pentium 4 ü 7 ghz aşartırsanız
işlemci limiti kalkar
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sertacaygun 10 yıl
AGP'yi öldürenler de onlar, can çekişmesini sağlayan da onlar... Anlamak zor...
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Temren 10 yıl
bu tabiri kullanmayı sevmiyorum ama eski işlemciler 3850'de dahi darboğaz oluşturuyor. agp platformunda eski işlemcilerden ötürü tam performansıyla çalışacak bir kart değil 4770. agp'si olanlar tümden sistem değişikliğini düşünseler daha iyi olur
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Penryn 10 yıl
Çok iyi olur.Halen agp kullanan insanlar var.3850 de çok pahalı.4770 kaymak gibi olur.
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jay jay justified 10 yıl
HD 3850 pahalı diye bu ucuz mu olacak? Ben size söyleyeyim şu anda girse 300 TL civarı olur. Saçmalığın daniskası. Bu kartla darboğaz yapmayacak kaç tane AGP sistem çıkar şu dünyada? HD 4670 demişlerdi bir aralar. HD 3850 ile hemen hemen aynı performansı verdiği için "e hadi neyse" demiştik. Bu gerçekten komik olmuş.
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Lacano 10 yıl
heyt be
Yürü be
ATi 9550 me alternatifmi geliyor.
gerçi AMD Athlon 3000+ 2.0@2.6
çıkarsa ilk alıcaklardan biri benim
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Ozgur999 10 yıl


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Light_Velocity 10 yıl
Gelse de artık alan pek olmaz diye tahmin ediyorum.Bkz: HD3850
PCI-E versionundan pahalı olacağına göre 200TL den aşağı gelmeyecektir...
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