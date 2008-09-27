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ATi Radeon HD 4830, GeForce 9800GT'den %60'a varan oranda daha hızlı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
23,3b
1
70
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4830, GeForce 9800GT'den %60'a varan oranda daha hızlı
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AMD-ATi önümüzdeki günlerde orta segmente yönelik olarak hazırladığı Radeon HD 4830 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 LE gpu'sunun kullanıldığı yeni model firmanın orta segmentte rakibi Nvidia'nın GeForce 8800GT/9800GT modellerine yanıtı niteliği taşıyacak.

640x paralel işlem birimine sahip olan ve 256-bit bellek veri yolu ile gelecek olan Radeon HD 4830, Radeon HD 4800 serisinin karakteristik özelliklerine sahip olacak. Gün ışığına çıkan resmi dökümanlar ile teknik özellikleri netleşen yeni modelin sahip olacağı performans hakkında da önemli bilgiler gelmeye başladı.

Yine AMD-ATi'nin resmi dökümanına göre, RV770LE tabanlı Radeon HD 4830, rakibi GeForce 9800GT'den %60'a varan oranda daha hızlı olacak. Özellikle yüksek çözünürlükte yapılan detay testlerinde günümüz modern oyunları için kartın GeForce 9800GT'de %10-%60 arası daha yüksek performans sunduğu belirtiliyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekli olan HD 4830, Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumuna da olanak tanıyor. 6-pin'lik ek güç girişine sahip olacağı belirtilen yeni modelin Önümüzdeki Ekim ayının 21'inde 150$'a yakın bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.


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sadtneverdie 10 yıl
ati zamanında iyi sallamış 9800gt den %60 a varan oranda daha hızlıymış :)
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CaSsErDoDo 10 yıl

sadtneverdie

ati zamanında iyi sallamış 9800gt den %60 a varan oranda daha hızlıymış :)

sende o günden beri bu günü bekliyodun dimi:D sallamasyon oldugunu söylemek için
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exquisite 10 yıl
bırakın 9800GT den iyi olmayı
8800GT bile iyi olmayan bir kart
8800GT vardı bnde
4830 aldım
bir hafta sonra hemen geri verdim.
para verip düzgün bir grafik kartı alıcam diyorsanız
4850 yada 4870 alın derim ben
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jay jay justified 10 yıl

Orjinalden alıntı: exquisite

bırakın 9800GT den iyi olmayı

8800GT bile iyi olmayan bir kart



8800GT vardı bnde

4830 aldım

bir hafta sonra hemen geri verdim.



para verip düzgün bir grafik kartı alıcam diyorsanız

4850 yada 4870 alın derim ben




9800GT ile 8800GT arasında nasıl farklar gördün de böyle komik bir yorum yaptın? Çok mu farklı acaba ikisi de? HD 4830 en kötü ihtimalle aynı performansı veya yukarısını vaat eder 9800GT'ye göre ve bunu da başardığını Google'da ufak bir gezinti yaparak görebilirsin. Ayrıca işin içine fiyatı ve hız aşırtma potansiyelini koymayı unutmuşsun. HD 4830'a rakip olarak gösterebileceğin kart 8800GT değil GTS olabilir.
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Tolgá 10 yıl
9800 ile p4 kullanmışlardır kesin :D
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x1650Pro 10 yıl

Orjinalden alıntı: DEATH71

9800 ile p4 kullanmışlardır kesin :D



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Light_Velocity 10 yıl

Orjinalden alıntı: DEATH71

9800 ile p4 kullanmışlardır kesin :D

Vallahi bravo

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K0rkunc 11 yıl
hangi filmde %60 daha hızlı bilim kurgumu komedimi
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spawn42 11 yıl
Ati çıkışı yakaladım diye iyice işiti. Ama hızlı giden atın boku seyrek düşer.

Bu arada 300. mesajı mundar ettik. Hayırlısı.
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Lacano 11 yıl
Grafik okumayı bilmeyenler kandırmaca var zannedebilirler :D grafik okumayı bilen adam ilk önce grafiklere değil grafiğin baz alındığı değer aralıklarına bakar
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
%60 a varan demek %60 net demek değildir. Bir ucu %60ı buluyor demektir. Bu arada tablonun mucidi de nvidiadır. Saidin dediği gibi" keser döner sap döner"
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saidakkas 11 yıl
ATi, nVidia'dan öğrendiklerini yüzüne yüzüne çarpıyor

Eee, ne demişler, keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner.
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legaLAlien 11 yıl
Fazlı ısınma problemi olmazssa çok iyi fiyat.
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Huzur_02 11 yıl

Orjinalden alıntı: legaLAlien

Fazlı ısınma problemi olmazssa çok iyi fiyat.


ısınma sorunu olcağını sanmıyorum
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cavador 11 yıl
%10 doğru olan sanırım o büyük fark sadece 1920 çöz. te vede aa acıkken yoksa 4850 bile %60 iyi değil 8800-9800gt den
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OPTİMİST 11 yıl

Orjinalden alıntı: cavador

%10 doğru olan sanırım o büyük fark sadece 1920 çöz. te vede aa acıkken yoksa 4850 bile %60 iyi değil 8800-9800gt den


Aynen öyle, burada bir kandırmaca seziyorum
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çelik377 10 yıl
arkadaşlar ekran kartından s video çıkışıyla tv ye nasıl görüntü aktarabilirim konularda bulamadım yönlendirirseniz sevinirim
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