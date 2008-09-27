ATi Radeon HD 4830, GeForce 9800GT'den %60'a varan oranda daha hızlı

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AMD-ATi önümüzdeki günlerde orta segmente yönelik olarak hazırladığı Radeon HD 4830 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 LE gpu'sunun kullanıldığı yeni model firmanın orta segmentte rakibi Nvidia'nın GeForce 8800GT/9800GT modellerine yanıtı niteliği taşıyacak.

640x paralel işlem birimine sahip olan ve 256-bit bellek veri yolu ile gelecek olan Radeon HD 4830, Radeon HD 4800 serisinin karakteristik özelliklerine sahip olacak. Gün ışığına çıkan resmi dökümanlar ile teknik özellikleri netleşen yeni modelin sahip olacağı performans hakkında da önemli bilgiler gelmeye başladı.

Yine AMD-ATi'nin resmi dökümanına göre, RV770LE tabanlı Radeon HD 4830, rakibi GeForce 9800GT'den %60'a varan oranda daha hızlı olacak. Özellikle yüksek çözünürlükte yapılan detay testlerinde günümüz modern oyunları için kartın GeForce 9800GT'de %10-%60 arası daha yüksek performans sunduğu belirtiliyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekli olan HD 4830, Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumuna da olanak tanıyor. 6-pin'lik ek güç girişine sahip olacağı belirtilen yeni modelin Önümüzdeki Ekim ayının 21'inde 150$'a yakın bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.