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ATi Radeon HD 4830'da paralel işlemci sorunu ?

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi bir süredir merakla beklenen Radeon HD 4830 modelini bugün itibariyle kullanıma sundu. Radeon HD 4670 ve HD 4850 modelleri arasına konumlandırılan ve 150$ fiyat seviyesi için hazırlanan karta 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770LE gpu'su güç veriyor. Radeon HD 4850'den özellikle 800'den 640'a düşen paralel işlemci sayısı ile ayrılan Radeon HD 4830 için paralel işlemci problemi olduğu iddia edilen bir kısım kartın kanala dağıtılmış olabileceğinden bahsediliyor.

Gelen bilgilere göre Techpowerup sitesinin biri PowerColor diğeriyse AMD tarafından sağlanan örnek kartlar üzerinde yaptığı testlerde referans kartın 640 yerine 560x paralel işlem birimine sahip olduğu gözlemlenmiş. Belirttiğimiz üzere normal şartlarda kartın olması gereken paralel işlemci sayısı 640. Radeon HD 4830'un hazırlık çalışmalarında AMD-ATi, GPU üzerindeki 80x paralel işlemcili iki bloğu kapatarak paralel işlemci sayısını kırpma yoluna giderken en azından inceleme için Techpowerup'a gönderilen kartta, muhtemelen kaza ile iki yerine üç bloğun kapatılmış olabileceğinden bahsediliyor.

Gözlemlenen bu durumun kartın performansına da yansıdığı belirtiliyor. Zira yapılan testlerde sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor tarafından sağlanan 640x paralel işlemcili kartın, AMD-ATi tarafından yollanan ve 560x paralel işlemci sorunu olduğu belirtilen referans tasarım Radeon HD 4830 modelinden daha iyi performans sergilediği belirtiliyor. Bu konuda henüz AMD cephesinden net bir bilgi açıklama yapılmış deği.


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sys64 11 yıl
ewt 4820 uydu bence :)
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saidakkas 11 yıl
techpowerup.com/...

ATi açıklama yapmış. Sorun bios güncellemesi ile çözülüyor deniyor.
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taner11 11 yıl
Benim kartta sadece 120 paralel işlemci var ben napim şimdi :)
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Wilson Fisk 11 yıl
yapılan testlerde sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor tarafından sağlanan 640x paralel işlemcili örnek kartın paralel işlemcilerinde yaşanan bu sorun nedeniyle 560x paralel işlemcili, referans tasarım Radeon HD 4830 modelinden daha iyi performans sergilediği belirtiliyor.


nassi yani?

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S@N@Ne!!! 11 yıl
Bir yanlışlık olmuştur. Son kullanıcının alacağı kartlarda hata olacağını sanmam. Çünkü diğer sitelerdeki hem referans, hem de diğer üreticilerin kartlarında sorun yoktu.

Bu arada kapalı olan bloklar lazer cut ile mi yoksa yazılımsal mı kapatılmış? Rivatuner ile açabilir miyiz? Önemli olan soru bu
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kamikazeden 11 yıl
hm,bu da kartın yeni bir dizayn yerine direk paralel işlemci ve ona bağlı ünitelerin kapatılarak üretildiğini gösteriyor,acaba bir şekilde açılma fırsatı olabilir mi
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Trecc11 11 yıl
bu haber iyi olmadı yaawww
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