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ATi Radeon HD 4850 X2 449$'lık fiyat üzerinden kullanıma sunulabilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
14,5b
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40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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12 Ağustos'da lanse edilmesi beklenen R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modeline ait ilk test sonuçlarının yayınladığı bugün alternatif model olması beklenen Radeon HD 4850 X2'ye yönelik te bilgiler gelmeye başladı. Radeon HD 4870 X2'den farklı olarak RVV70XT yerine Radeon HD 4850 modeline güç veren RV770 Pro gpu'sunun çiftine ve 2GB GDDR5 yerine 2GB GDDR3 belleğe sahip olması beklenen Radeon HD 4850 X2'nin Eylül ayı içerisinde kullanıma sunulabileceği belirtiliyor. Sahip olduğu teknik özelliker itibariyle Radeon HD 4870 X2'den daha yavaş olacak Radeon HD 4850 X2 için üreticilerin 1GB GDDR3 bellekli model hazırlaması da gündeme gelebilir. Radeon HD 4870 X2'den yaklaşık 1 ay sonra 100$ daha uygun fiyat ile kullanıma sunulması beklenen Radeon HD 4850 X2 eğer Nvidia, Eylül ayına kadar fiyatları değiştirmez ise GeForce GTX 280'den (499$) daha ucuz yada olası fiyat indirimleriyle muhtemelen yakın seviyeden kullanıma sunulmuş olacak. Tabi Eylül ayı içerisinde 55nm GT200b gpu'sunun gündeme gelebileceğini de hatırlatmakta yarar var.
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KANUNI61 11 yıl
Nvidia cok zarar edecek bu fitatlara x2
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espada1 11 yıl
Farklı soğutma tasarımı bulsalar x2 ler için süper olacak ama.....
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emy62 11 yıl

Orjinalden alıntı: KANUNI61

Nvidia cok zarar edecek bu fitatlara x2


Etsin etsin az kazklamadı milleti

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IhtiyarDelikanli 11 yıl
Tam bir Fiyat Performans Canavarı
tek korkum x2 olduğu için oyunlarda optimize için uğraşılması gerektiği ati ninde bu işte çok yawaş ve kötü olması
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MÜŞAVİR 11 yıl
2 GB bellek gerçekten gerekli mi? Kanımca 1 GB bu kartlara yeter. ATI ye hayırlı olsun ne diyelim.
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sadtneverdie 11 yıl

Orjinalden alıntı: Bulut_Taciri

2 GB bellek gerçekten gerekli mi? Kanımca 1 GB bu kartlara yeter. ATI ye hayırlı olsun ne diyelim.



fazla ram zarar getirmez gerci o ram gddr5 olunca getiriyor ama o kadarida ati nin havasi olsun bu sefer iyi is cikardilar
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melyyh 11 yıl

Orjinalden alıntı: Bulut_Taciri

2 GB bellek gerçekten gerekli mi? Kanımca 1 GB bu kartlara yeter. ATI ye hayırlı olsun ne diyelim.


1gb ın yeterli olmayacağı kart var mı ki? kanımca 1 gb en baba kartlar olan gtx280 ve 487o e yeterli olacaktır. bu gereksiz bir hamle bence...
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