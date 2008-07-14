ATi Radeon HD 4850 X2 449$'lık fiyat üzerinden kullanıma sunulabilir

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12 Ağustos'da lanse edilmesi beklenen R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modeline ait ilk test sonuçlarının yayınladığı bugün alternatif model olması beklenen Radeon HD 4850 X2'ye yönelik te bilgiler gelmeye başladı. Radeon HD 4870 X2'den farklı olarak RVV70XT yerine Radeon HD 4850 modeline güç veren RV770 Pro gpu'sunun çiftine ve 2GB GDDR5 yerine 2GB GDDR3 belleğe sahip olması beklenen Radeon HD 4850 X2'nin Eylül ayı içerisinde kullanıma sunulabileceği belirtiliyor. Sahip olduğu teknik özelliker itibariyle Radeon HD 4870 X2'den daha yavaş olacak Radeon HD 4850 X2 için üreticilerin 1GB GDDR3 bellekli model hazırlaması da gündeme gelebilir. Radeon HD 4870 X2'den yaklaşık 1 ay sonra 100$ daha uygun fiyat ile kullanıma sunulması beklenen Radeon HD 4850 X2 eğer Nvidia, Eylül ayına kadar fiyatları değiştirmez ise GeForce GTX 280'den (499$) daha ucuz yada olası fiyat indirimleriyle muhtemelen yakın seviyeden kullanıma sunulmuş olacak. Tabi Eylül ayı içerisinde 55nm GT200b gpu'sunun gündeme gelebileceğini de hatırlatmakta yarar var.